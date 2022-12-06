https://crimea.ria.ru/20221206/kak-poluchit-kompensatsiyu-ot-upravlyayuschey-kompanii-za-padenie-vo-dvore-1125715835.html

Как получить компенсацию от управляющей компании за падение во дворе

Как получить компенсацию от управляющей компании за падение во дворе - РИА Новости Крым, 06.12.2022

Как получить компенсацию от управляющей компании за падение во дворе

Если посредственная работа коммунальщиков стала причиной травмы, пострадавший может отсудить затраты и упущенную прибыль у управляющей компании. Юристы... РИА Новости Крым, 06.12.2022

2022-12-06T20:53

2022-12-06T20:53

2022-12-06T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Если посредственная работа коммунальщиков стала причиной травмы, пострадавший может отсудить затраты и упущенную прибыль у управляющей компании. Юристы рассказали РИА Недвижимость, какие документы необходимо собрать для суда.По мнению специалистов, компенсации подлежат не только прямые расходы на лечение и реабилитацию. Получивший травму вправе требовать возмещения неполученной из-за больничного части зарплаты, расходов на сиделку, приобретение костылей, корсета, трости, других медицинских приспособлений, а также морального ущерба.Как рассказала адвокат Виктория Лезникова, размер компенсации зависит от степени тяжести полученной травмы. Минимальная сумма, в которую юрист оценила причинение вреда здоровью, составляет от 20 до 100 тысяч рублей. Но можно отсудить и больше, отметила она."Если из-за травмы пострадавший временно утратил заработок, находясь на больничном, то суд взыщет соответствующую сумму с управляющей компании", – добавила адвокат Московской коллегии адвокатов Екатерина Тютюнникова. Возмещение судебных издержек также ложится на ответчика, уточнила она.Чтобы доказать вину коммунальщиков, необходимо соблюдать следующий алгоритм действий. В первую очередь нужно вызвать "скорую". Это позволит задокументировать факт получения травмы, ее предварительную тяжесть, место и время. После первичного приема необходимо получить в медучреждении справку о повреждениях. Также необходимо будет открыть больничный лист. Еще одну справку – о размере заработной платы в период временной нетрудоспособности – необходимо будет получить на работе. В случае полной или частичной утраты трудоспособности, нужно будет оформить соответствующий документ.Кроме перечисленного, важно собрать документы, которые подтверждают размер понесенных расходов. Это чеки на приобретение медицинского оборудования, лекарств, дорогостоящих препаратов для укрепления костей, усиленное питание и, в случае необходимости, специальное обслуживание. К последним относятся услуги сиделок и такси. Специалисты рекомендуют оплачивать все со своей банковской карты, а также заключать договоры с помощниками. Это поможет обосновать в суде заявленную к возмещению сумму средств. Кроме того, будет косвенным подтверждением полученного морального вреда и страданий."Для оформления претензии нужно точно узнать, на чьем балансе находится дом. Это можно сделать по квитанциям на оплату коммунальных услуг, где будет видно название организации. Кроме того, эти данные можно найти на информационных щитах", – продолжила адвокат Лезникова.Более полную информацию можно получить, обратившись к руководству жилищно-строительного кооператива, товарищества собственников жилья или обслуживающей организации и запросив выписку из кадастрового паспорта дома.Юрист отметила, что УК зачастую не хотят доводить дела до суда, так как это чревато крупным штрафом со стороны контролирующих органов. Но если компания оставила претензию без ответа либо ответила отказом, следует обращаться в суд."Если правильно собрать все доказательства причиненного при падении вреда здоровью, затраты на лечение и медикаменты и приобщить их все к иску, то в 99% случаев суд будет на стороне истца", - резюмировала Лезникова.

https://crimea.ria.ru/20221010/za-chto-mogut-poluchit-shtraf-zhiteli-mnogoetazhek---yurist-1124794346.html

https://crimea.ria.ru/20221127/kakie-ulitsy-simferopolya-obrabotayut-ot-gololeda--mbu-gorod-1125567351.html

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