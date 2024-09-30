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Главные новости Крыма: 30 сентября - РИА Новости Крым, 30.09.2024
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Главные новости Крыма: 30 сентября
Главные новости Крыма: 30 сентября - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Главные новости Крыма: 30 сентября
Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РФ. В Крыму отправили в отставку... РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T22:15
2024-09-30T22:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РФ. В Крыму отправили в отставку главу Минспорта Ольгу Торубарову и назначили заместителем министра транспорта Александра Овдиенко. С января по август в республике отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России. В сакском клиническом санатории внедрили уникальную разработку ученых – экзоскелет. В Севастополе к уборке винограда привлекли "умный" комбайн.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поздравления новым регионам РоссииКрым продолжает и развивает сотрудничество с новыми регионами Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов во вторую годовщину воссоединения новых субъектов с РФ. Также он поздравил жителей Донбасса и Новороссии. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал договор о принятии в состав РФ четырех регионов историческим. Он подчеркнул, что этому событию предшествовали референдумы, и волю к воссоединению с Россией проявил сам народ.Отставки и назначенияГлава Крыма Сергей Аксенов освободил Ольгу Торубарову от должности министра спорта Крыма в связи с истечением срока полномочий. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.Экс-глава администрации города Саки Александр Овдиенко назначен заместителем министра транспорта Крыма. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Туристический потокВ Крыму с января по август отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России, заявил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук. По его словам, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнуло на 20% больше туристов, чем в предыдущем. При этом отели и гостиницы к концу лета в среднем были загружены на 60-65%.Уникальная разработка ученых в сакском санаторииВ сакском клиническом санатории внедрили уникальную разработку ученых – экзоскелет, рассказал кандидат медицинских наук, доцент, эксперт по инновационным технологиям санаторно-курортной отрасли Игорь Довгань. Экзоскелет позволяет восполнить утраченные функции организма. За счет внешнего каркаса и приводов он увеличивает силу мышц пациента и расширяет амплитуду его движений. Таким образом, люди, у которых конечности ослаблены или частично парализованы, получают возможность полноценно двигаться."Умная" уборка виноградаВ Севастополе завершается сбор винограда. Уборка проходит с помощью "умного" комбайна, приобретенного на средства субсидии, выделенной правительством региона, сообщил губернатор Михаил Развожаев. За 24 часа такой комбайн может обработать 12 гектаров, одна такая машина заменяет ручной труд 150 человек. Для приготовления премиальных сортов вин солнечную ягоду собирают вручную.
https://crimea.ria.ru/20240930/dva-goda-doma-top-10-dostizheniy-novykh-regionov-v-sostave-rossii-1140689743.html
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РИА Новости Крым
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Главные новости Крыма: 30 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 30 сентября

22:15 30.09.2024 (обновлено: 22:16 30.09.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РФ. В Крыму отправили в отставку главу Минспорта Ольгу Торубарову и назначили заместителем министра транспорта Александра Овдиенко. С января по август в республике отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России. В сакском клиническом санатории внедрили уникальную разработку ученых – экзоскелет. В Севастополе к уборке винограда привлекли "умный" комбайн.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Поздравления новым регионам России

Крым продолжает и развивает сотрудничество с новыми регионами Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов во вторую годовщину воссоединения новых субъектов с РФ. Также он поздравил жителей Донбасса и Новороссии. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал договор о принятии в состав РФ четырех регионов историческим. Он подчеркнул, что этому событию предшествовали референдумы, и волю к воссоединению с Россией проявил сам народ.
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
06:08
Два года дома: топ-10 достижений новых регионов в составе России

Отставки и назначения

Глава Крыма Сергей Аксенов освободил Ольгу Торубарову от должности министра спорта Крыма в связи с истечением срока полномочий. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.
Экс-глава администрации города Саки Александр Овдиенко назначен заместителем министра транспорта Крыма. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Лечение больных COVID-19 в городской больнице №9 в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
18:52
В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом

Туристический поток

В Крыму с января по август отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России, заявил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук. По его словам, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнуло на 20% больше туристов, чем в предыдущем. При этом отели и гостиницы к концу лета в среднем были загружены на 60-65%.
Отдых в Крыму. Судак - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
21:31Радио "Спутник в Крыму"
Что тормозит принятие закона о гостевых домах в Крыму

Уникальная разработка ученых в сакском санатории

В сакском клиническом санатории внедрили уникальную разработку ученых – экзоскелет, рассказал кандидат медицинских наук, доцент, эксперт по инновационным технологиям санаторно-курортной отрасли Игорь Довгань. Экзоскелет позволяет восполнить утраченные функции организма. За счет внешнего каркаса и приводов он увеличивает силу мышц пациента и расширяет амплитуду его движений. Таким образом, люди, у которых конечности ослаблены или частично парализованы, получают возможность полноценно двигаться.
Система оповещения МЧС
11:48
Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и Севастополе

"Умная" уборка винограда

В Севастополе завершается сбор винограда. Уборка проходит с помощью "умного" комбайна, приобретенного на средства субсидии, выделенной правительством региона, сообщил губернатор Михаил Развожаев. За 24 часа такой комбайн может обработать 12 гектаров, одна такая машина заменяет ручной труд 150 человек. Для приготовления премиальных сортов вин солнечную ягоду собирают вручную.
Летчик-космонавт Олег Артемьев с борта космической станции снял на видео Черное море.
10:19
Черное море и Крым показали из космоса
 
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Заголовок открываемого материала
22:30Главное за день: 30 сентября
22:15Главные новости Крыма: 30 сентября
21:52ВСУ обстреляли кассетами Донбасс: погиб подросток и восемь человек ранены
21:31Что тормозит принятие закона о гостевых домах в Крыму
21:14Самые яркие события сентября-2024 в объективе РИА Новости Крым
20:56В России повысят маткапитал и социальные пенсии
20:33Альтернатива ипотеке: какие новые программы могут появиться в России
20:14Что будет с "Хезболлой" после убийстве ее генсека
19:59Пять человек ранены в Горловке при ударе ВСУ
19:31Рост зарплат и дорогие машины: что ждет россиян в октябре
19:10Автобус задавил женщину в Феодосии
18:52В Крыму и Севастополе растет уровень заболеваемости коронавирусом
18:31В Краснодаре 19 единиц спецтехники тушат пожар на складах пластика
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16:21Режим ЧС распространили на всю Ростовскую область
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