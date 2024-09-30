https://crimea.ria.ru/20240930/glavnye-novosti-kryma-30-sentyabrya-1140757573.html

Главные новости Крыма: 30 сентября

Главные новости Крыма: 30 сентября - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Главные новости Крыма: 30 сентября

Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РФ. В Крыму отправили в отставку... РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T22:15

2024-09-30T22:15

2024-09-30T22:16

главное за день

новости крыма

крым

риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/12/1138189651_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e078cc103fbf57f5a11afd7b648ca0fd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РФ. В Крыму отправили в отставку главу Минспорта Ольгу Торубарову и назначили заместителем министра транспорта Александра Овдиенко. С января по август в республике отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России. В сакском клиническом санатории внедрили уникальную разработку ученых – экзоскелет. В Севастополе к уборке винограда привлекли "умный" комбайн.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Поздравления новым регионам РоссииКрым продолжает и развивает сотрудничество с новыми регионами Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов во вторую годовщину воссоединения новых субъектов с РФ. Также он поздравил жителей Донбасса и Новороссии. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал договор о принятии в состав РФ четырех регионов историческим. Он подчеркнул, что этому событию предшествовали референдумы, и волю к воссоединению с Россией проявил сам народ.Отставки и назначенияГлава Крыма Сергей Аксенов освободил Ольгу Торубарову от должности министра спорта Крыма в связи с истечением срока полномочий. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.Экс-глава администрации города Саки Александр Овдиенко назначен заместителем министра транспорта Крыма. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.Туристический потокВ Крыму с января по август отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России, заявил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук. По его словам, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнуло на 20% больше туристов, чем в предыдущем. При этом отели и гостиницы к концу лета в среднем были загружены на 60-65%.Уникальная разработка ученых в сакском санаторииВ сакском клиническом санатории внедрили уникальную разработку ученых – экзоскелет, рассказал кандидат медицинских наук, доцент, эксперт по инновационным технологиям санаторно-курортной отрасли Игорь Довгань. Экзоскелет позволяет восполнить утраченные функции организма. За счет внешнего каркаса и приводов он увеличивает силу мышц пациента и расширяет амплитуду его движений. Таким образом, люди, у которых конечности ослаблены или частично парализованы, получают возможность полноценно двигаться."Умная" уборка виноградаВ Севастополе завершается сбор винограда. Уборка проходит с помощью "умного" комбайна, приобретенного на средства субсидии, выделенной правительством региона, сообщил губернатор Михаил Развожаев. За 24 часа такой комбайн может обработать 12 гектаров, одна такая машина заменяет ручной труд 150 человек. Для приготовления премиальных сортов вин солнечную ягоду собирают вручную.

https://crimea.ria.ru/20240930/dva-goda-doma-top-10-dostizheniy-novykh-regionov-v-sostave-rossii-1140689743.html

https://crimea.ria.ru/20240930/v-krymu-i-sevastopole-rastet-covid-statistika-1140750534.html

https://crimea.ria.ru/20240930/chto-tormozit-prinyatie-zakona-o-gostevykh-domakh-v-krymu-1140744942.html

https://crimea.ria.ru/20240930/kak-proydet-proverka-sistem-opovescheniya-v-krymu-i-sevastopole-1140741549.html

https://crimea.ria.ru/20240930/chernoe-more-i-krym-pokazali-iz-kosmosa-1140739576.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым