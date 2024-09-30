Главные новости Крыма: 30 сентября
Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 30 сентября
22:15 30.09.2024 (обновлено: 22:16 30.09.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравили Донбасс и Новороссию с Днем воссоединения с РФ. В Крыму отправили в отставку главу Минспорта Ольгу Торубарову и назначили заместителем министра транспорта Александра Овдиенко. С января по август в республике отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России. В сакском клиническом санатории внедрили уникальную разработку ученых – экзоскелет. В Севастополе к уборке винограда привлекли "умный" комбайн.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Поздравления новым регионам России
Крым продолжает и развивает сотрудничество с новыми регионами Российской Федерации. Об этом в своем Telegram-канале написал глава республики Сергей Аксенов во вторую годовщину воссоединения новых субъектов с РФ. Также он поздравил жителей Донбасса и Новороссии. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал договор о принятии в состав РФ четырех регионов историческим. Он подчеркнул, что этому событию предшествовали референдумы, и волю к воссоединению с Россией проявил сам народ.
Отставки и назначения
Глава Крыма Сергей Аксенов освободил Ольгу Торубарову от должности министра спорта Крыма в связи с истечением срока полномочий. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.
Экс-глава администрации города Саки Александр Овдиенко назначен заместителем министра транспорта Крыма. Соответствующее распоряжение подписал председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
Туристический поток
В Крыму с января по август отдохнули 4,6 млн туристов, из них 11% заехали на полуостров через новые территории России, заявил председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по курортам и туризму Роман Тихончук. По его словам, за восемь месяцев текущего года в Крыму отдохнуло на 20% больше туристов, чем в предыдущем. При этом отели и гостиницы к концу лета в среднем были загружены на 60-65%.
Уникальная разработка ученых в сакском санатории
В сакском клиническом санатории внедрили уникальную разработку ученых – экзоскелет, рассказал кандидат медицинских наук, доцент, эксперт по инновационным технологиям санаторно-курортной отрасли Игорь Довгань. Экзоскелет позволяет восполнить утраченные функции организма. За счет внешнего каркаса и приводов он увеличивает силу мышц пациента и расширяет амплитуду его движений. Таким образом, люди, у которых конечности ослаблены или частично парализованы, получают возможность полноценно двигаться.
"Умная" уборка винограда
В Севастополе завершается сбор винограда. Уборка проходит с помощью "умного" комбайна, приобретенного на средства субсидии, выделенной правительством региона, сообщил губернатор Михаил Развожаев. За 24 часа такой комбайн может обработать 12 гектаров, одна такая машина заменяет ручной труд 150 человек. Для приготовления премиальных сортов вин солнечную ягоду собирают вручную.