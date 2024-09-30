https://crimea.ria.ru/20240930/sevastopol-nakroyut-silnye-dozhdi-s-grozami-1140751611.html

Севастополь накроют сильные дожди с грозами

Севастополь накроют сильные дожди с грозами - РИА Новости Крым, 30.09.2024

Севастополь накроют сильные дожди с грозами

Ночью и днем 1 октября в Севастополе ожидается дождь с грозой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 30.09.2024

2024-09-30T17:16

2024-09-30T17:16

2024-09-30T17:16

севастополь

мчс севастополя

новости

погода

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/02/1120739582_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_cfc420386c80005e2a60fd332b546bd7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Ночью и днем 1 октября в Севастополе ожидается дождь с грозой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий.Ливни с грозами и градом также надвигаются на Крым, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили ранее республиканском главке МЧС России.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов в горно-лесную зону и выходов в море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделюЮг России накрыли пыльные буриДойдут ли пыльные бури до Крыма – прогноз ФОБОС

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, мчс севастополя, новости, погода, безопасность