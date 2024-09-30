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Севастополь накроют сильные дожди с грозами
Севастополь накроют сильные дожди с грозами - РИА Новости Крым, 30.09.2024
Севастополь накроют сильные дожди с грозами
Ночью и днем 1 октября в Севастополе ожидается дождь с грозой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя. РИА Новости Крым, 30.09.2024
2024-09-30T17:16
2024-09-30T17:16
2024-09-30T17:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен - РИА Новости Крым. Ночью и днем 1 октября в Севастополе ожидается дождь с грозой. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Севастополя.В связи с надвигающейся непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий.Ливни с грозами и градом также надвигаются на Крым, в регионе объявлено штормовое предупреждение, сообщили ранее республиканском главке МЧС России.Жителей и гостей полуострова призывают соблюдать меры безопасности, воздержаться от походов в горно-лесную зону и выходов в море.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во власти Черноморского циклона: прогноз погоды в Крыму на неделюЮг России накрыли пыльные буриДойдут ли пыльные бури до Крыма – прогноз ФОБОС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Севастополь накроют сильные дожди с грозами
Сильные дожди и грозы ожидаются в Севастополе – МЧС