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В Санкт-Петербурге девочка выстрелила себе в лицо из пистолета - РИА Новости Крым, 29.09.2024
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В Санкт-Петербурге девочка выстрелила себе в лицо из пистолета
В Санкт-Петербурге девочка выстрелила себе в лицо из пистолета - РИА Новости Крым, 29.09.2024
В Санкт-Петербурге девочка выстрелила себе в лицо из пистолета
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Об РИА Новости Крым, 29.09.2024
2024-09-29T16:07
2024-09-29T16:07
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
происшествия
новости
санкт-петербург
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК.В социальных медиа сообщалось, что несовершеннолетний по неосторожности выстрелил в 14-летнюю девочку из травматического пистолета на детской площадке. По данному факту следственными органами Главного следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка, рассказали в пресс-службе ведомства.Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств, уточнили в СК.На прошлой неделе Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных результатах расследования покушения на убийство мужчины в городе Севастополе, в котором обвиняют полицейского.Также глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в перинатальном центре Евпатории – крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина напал на охранника ТСН на КубаниВ Севастополе два пьяных хулигана избили прохожегоВ Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверку
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, новости, санкт-петербург
В Санкт-Петербурге девочка выстрелила себе в лицо из пистолета

В Санкт-Петербурге девочка выстрелила себе в лицо из травматического пистолета

16:07 29.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК.
В социальных медиа сообщалось, что несовершеннолетний по неосторожности выстрелил в 14-летнюю девочку из травматического пистолета на детской площадке. По данному факту следственными органами Главного следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка, рассказали в пресс-службе ведомства.

"В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 27 сентября 14-летняя девушка в компании подростков, осматривая пневматический пистолет, по неосторожности выстрелила из него себе в область лица, получив телесные повреждения", – сказано в сообщении ведомства.

Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств, уточнили в СК.
На прошлой неделе Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных результатах расследования покушения на убийство мужчины в городе Севастополе, в котором обвиняют полицейского.
Также глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в перинатальном центре Евпатории – крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинПроисшествияНовостиСанкт-Петербург
 
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