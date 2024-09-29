https://crimea.ria.ru/20240929/v-sankt-peterburge-devochka-vystrelila-sebe-v-litso-iz-pistoleta-1140725455.html

В Санкт-Петербурге девочка выстрелила себе в лицо из пистолета

В Санкт-Петербурге девочка выстрелила себе в лицо из пистолета - РИА Новости Крым, 29.09.2024

В Санкт-Петербурге девочка выстрелила себе в лицо из пистолета

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Об РИА Новости Крым, 29.09.2024

2024-09-29T16:07

2024-09-29T16:07

2024-09-29T16:07

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

происшествия

новости

санкт-петербург

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК.В социальных медиа сообщалось, что несовершеннолетний по неосторожности выстрелил в 14-летнюю девочку из травматического пистолета на детской площадке. По данному факту следственными органами Главного следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка, рассказали в пресс-службе ведомства.Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств, уточнили в СК.На прошлой неделе Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных результатах расследования покушения на убийство мужчины в городе Севастополе, в котором обвиняют полицейского.Также глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в перинатальном центре Евпатории – крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мужчина напал на охранника ТСН на КубаниВ Севастополе два пьяных хулигана избили прохожегоВ Крыму двое мужчин и женщина избили подростков за мяч: СК ведет проверку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, происшествия, новости, санкт-петербург