В Санкт-Петербурге девочка выстрелила себе в лицо из пистолета
В Санкт-Петербурге девочка выстрелила себе в лицо из травматического пистолета
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту травмирования несовершеннолетней в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба СК.
В социальных медиа сообщалось, что несовершеннолетний по неосторожности выстрелил в 14-летнюю девочку из травматического пистолета на детской площадке. По данному факту следственными органами Главного следственное управление СК России по городу Санкт-Петербургу организована доследственная проверка, рассказали в пресс-службе ведомства.
"В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что 27 сентября 14-летняя девушка в компании подростков, осматривая пневматический пистолет, по неосторожности выстрелила из него себе в область лица, получив телесные повреждения", – сказано в сообщении ведомства.
Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств, уточнили в СК.
На прошлой неделе Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных результатах расследования покушения на убийство мужчины в городе Севастополе, в котором обвиняют полицейского.
Также глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело, связанное с оказанием ненадлежащей медицинской помощи роженице в перинатальном центре Евпатории – крымчанка обвиняет роддом в гибели ребенка.
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