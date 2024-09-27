У украинских боевиков нет шансов захватить ЗАЭС – Балицкий
Попытки Киева захватить ЗАЭС при помощи десанта через реку обречены на провал - Балицкий
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭСЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. У украинских боевиков нет шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, любой десант и захват на сегодняшний день невозможен. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Могу сказать две вещи точно. Первое: этот объект (Запорожскую АЭС - ред.) не захватить противнику, это если говорить про высадку через реку, какие-то там десанты и так далее. Мы к этому готовы. И второе, что могу сказать точно: мы в полном объеме обеспечиваем ядерную безопасность этого объекта. Ядерной угрозы сегодня нет", – заявил Балицкий.
По его словам, силы противовоздушной обороны "в полном объеме" прикрывают атомную станцию. Определенные сложности пока еще могут создавать артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ, а также украинские дроны.
20 сентября Энергодар дважды атаковали беспилотники. Ударом дрона ВСУ был поврежден трансформатор на подстанции "Заря" в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции, что создало прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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