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У украинских боевиков нет шансов захватить ЗАЭС – Балицкий - РИА Новости Крым, 27.09.2024
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У украинских боевиков нет шансов захватить ЗАЭС – Балицкий
У украинских боевиков нет шансов захватить ЗАЭС – Балицкий - РИА Новости Крым, 27.09.2024
У украинских боевиков нет шансов захватить ЗАЭС – Балицкий
У украинских боевиков нет шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, любой десант и захват на сегодняшний день невозможен. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 27.09.2024
2024-09-27T08:12
2024-09-27T07:40
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
евгений балицкий
безопасность
новые регионы россии
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. У украинских боевиков нет шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, любой десант и захват на сегодняшний день невозможен. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, силы противовоздушной обороны "в полном объеме" прикрывают атомную станцию. Определенные сложности пока еще могут создавать артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ, а также украинские дроны.20 сентября Энергодар дважды атаковали беспилотники. Ударом дрона ВСУ был поврежден трансформатор на подстанции "Заря" в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции, что создало прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭСЭнергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУСитуация на ЗАЭС нестабильная и хрупкая – доклад Гросси
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, евгений балицкий, безопасность, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
У украинских боевиков нет шансов захватить ЗАЭС – Балицкий

Попытки Киева захватить ЗАЭС при помощи десанта через реку обречены на провал - Балицкий

08:12 27.09.2024
 
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ЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. У украинских боевиков нет шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, любой десант и захват на сегодняшний день невозможен. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Могу сказать две вещи точно. Первое: этот объект (Запорожскую АЭС - ред.) не захватить противнику, это если говорить про высадку через реку, какие-то там десанты и так далее. Мы к этому готовы. И второе, что могу сказать точно: мы в полном объеме обеспечиваем ядерную безопасность этого объекта. Ядерной угрозы сегодня нет", – заявил Балицкий.
По его словам, силы противовоздушной обороны "в полном объеме" прикрывают атомную станцию. Определенные сложности пока еще могут создавать артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ, а также украинские дроны.
20 сентября Энергодар дважды атаковали беспилотники. Ударом дрона ВСУ был поврежден трансформатор на подстанции "Заря" в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции, что создало прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.
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ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)Запорожская областьЕвгений БалицкийБезопасностьНовые регионы РоссииВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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