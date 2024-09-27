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У украинских боевиков нет шансов захватить ЗАЭС – Балицкий

У украинских боевиков нет шансов захватить ЗАЭС – Балицкий - РИА Новости Крым, 27.09.2024

У украинских боевиков нет шансов захватить ЗАЭС – Балицкий

У украинских боевиков нет шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, любой десант и захват на сегодняшний день невозможен. Об этом в интервью РИА... РИА Новости Крым, 27.09.2024

2024-09-27T08:12

2024-09-27T08:12

2024-09-27T07:40

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

евгений балицкий

безопасность

новые регионы россии

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. У украинских боевиков нет шансов захватить Запорожскую атомную электростанцию, любой десант и захват на сегодняшний день невозможен. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, силы противовоздушной обороны "в полном объеме" прикрывают атомную станцию. Определенные сложности пока еще могут создавать артиллерийские обстрелы со стороны ВСУ, а также украинские дроны.20 сентября Энергодар дважды атаковали беспилотники. Ударом дрона ВСУ был поврежден трансформатор на подстанции "Заря" в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции, что создало прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Все энергоблоки станции на данный момент находятся в режиме "холодного останова" и не вырабатывают электроэнергию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе будут готовить энергетиков для работы на Запорожской АЭСЭнергодар подвергся массовой атаке беспилотников ВСУСитуация на ЗАЭС нестабильная и хрупкая – доклад Гросси

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

новые регионы россии

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, евгений балицкий, безопасность, новые регионы россии, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости