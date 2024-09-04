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Ситуация на ЗАЭС нестабильная и хрупкая – доклад Гросси - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Ситуация на ЗАЭС нестабильная и хрупкая – доклад Гросси
Ситуация на ЗАЭС нестабильная и хрупкая – доклад Гросси - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Ситуация на ЗАЭС нестабильная и хрупкая – доклад Гросси
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Текст его... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T17:18
2024-09-04T18:03
рафаэль гросси
магатэ
заэс (запорожская атомная электростанция)
безопасность
атомная энергетика
россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Текст его доклада размещен на сайте агентства."Поскольку я совершаю свой пятый визит на ЗАЭС, я хочу заверить международное сообщество в том, что МАГАТЭ и я как генеральный директор будем продолжать делать все возможное в рамках нашего мандата, чтобы помочь предотвратить ядерную или радиологическую аварию”, - заявил Гросси.Он также отметил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной и очень хрупкой.Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС в среду. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что не ожидает от него правдивого доклада визита электростанцию, отметив, что "у миссии не хватит смелости заявить, откуда на самом деле ведутся регулярные обстрелы станции и каких усилий стоит нашей армии защищать реактор".ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабженияНа ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дронаПожар в градирне ЗАЭС - ученый оценил вероятность ядерного заражения
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рафаэль гросси, магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, атомная энергетика, россия, украина, новости
Ситуация на ЗАЭС нестабильная и хрупкая – доклад Гросси

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси оценил ситуацию на ЗАЭС как нестабильную и хрупкую

17:18 04.09.2024 (обновлено: 18:03 04.09.2024)
 
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ЗАЭС
© Официальный Telegram-канал Запорожской АЭС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Текст его доклада размещен на сайте агентства.
"Поскольку я совершаю свой пятый визит на ЗАЭС, я хочу заверить международное сообщество в том, что МАГАТЭ и я как генеральный директор будем продолжать делать все возможное в рамках нашего мандата, чтобы помочь предотвратить ядерную или радиологическую аварию”, - заявил Гросси.
Он также отметил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной и очень хрупкой.
Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС в среду. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что не ожидает от него правдивого доклада визита электростанцию, отметив, что "у миссии не хватит смелости заявить, откуда на самом деле ведутся регулярные обстрелы станции и каких усилий стоит нашей армии защищать реактор".
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Рафаэль ГроссиМАГАТЭЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)БезопасностьАтомная энергетикаРоссияУкраинаНовости
 
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