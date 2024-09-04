https://crimea.ria.ru/20240904/situatsiya-na-zaes-nestabilnaya-i-khrupkaya--doklad-grossi-1140118553.html

Ситуация на ЗАЭС нестабильная и хрупкая – доклад Гросси

Ситуация на ЗАЭС нестабильная и хрупкая – доклад Гросси - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Ситуация на ЗАЭС нестабильная и хрупкая – доклад Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Текст его... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T17:18

2024-09-04T17:18

2024-09-04T18:03

рафаэль гросси

магатэ

заэс (запорожская атомная электростанция)

безопасность

атомная энергетика

россия

украина

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Запорожской атомной электростанции. Текст его доклада размещен на сайте агентства."Поскольку я совершаю свой пятый визит на ЗАЭС, я хочу заверить международное сообщество в том, что МАГАТЭ и я как генеральный директор будем продолжать делать все возможное в рамках нашего мандата, чтобы помочь предотвратить ядерную или радиологическую аварию”, - заявил Гросси.Он также отметил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной и очень хрупкой.Делегация МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС в среду. Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что не ожидает от него правдивого доклада визита электростанцию, отметив, что "у миссии не хватит смелости заявить, откуда на самом деле ведутся регулярные обстрелы станции и каких усилий стоит нашей армии защищать реактор".ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабженияНа ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дронаПожар в градирне ЗАЭС - ученый оценил вероятность ядерного заражения

заэс (запорожская атомная электростанция)

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рафаэль гросси, магатэ, заэс (запорожская атомная электростанция), безопасность, атомная энергетика, россия, украина, новости