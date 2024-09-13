Кому в октябре повысят пенсии в России
Пенсии бывших военных и силовиков вырастут с октября – эксперт
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. С октября бывших военнослужащих, в том числе ветеранов спецоперации, силовиков и спасателей ожидает перерасчет пенсий. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих, пишет РИА Новости.
"Повышение коснется бывших военных и граждан, имеющих равные права с военными, бывших сотрудников ФСБ, ФСО и СВР, СК, ФСИН, МВД и Росгвардии, МЧС, таможни и органов контроля за оборотом наркотиков", — сказала Рыжих.
Рядовым, сержантам, старшинам и прапорщикам прибавят от 1,3 тысяч рублей, офицерам и подполковникам - от 2,5 до 4 тысяч.
Традиционно каждый новый месяц гарантирует прибавку к пенсии тем, кто достиг 80-летия. Отметившим этот юбилей в сентябре, уже с октября прибавят 100% фиксированной выплаты. Аналогичное повышение ждет россиян, получивших первую группу инвалидности. Эти доплаты оформят автоматически, заявлений не нужно.
Кроме того, на 2,5 тысяч рублей больше получат пенсионеры, у которых на иждивении появился нетрудоспособный член семьи.
С 1 января 2025 года к пенсиям людей старше 80 лет и инвалидов I группы будут назначены надбавки в размере 1200 рублей. Наряду с этим граждане, которым ранее начисляли доплату за уход за пожилыми и инвалидами, перестанут ее получать, сообщали ранее в Отделении Социального Фонда России по Республике Крым.
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