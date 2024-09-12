Два человека пострадали в аварии с автобусом и трамваем в Краснодаре
Два человека пострадали в ДТП с автобусом и трамваем в Краснодаре - МВД
09:19 12.09.2024 (обновлено: 10:15 12.09.2024)
© РИА Новости КрымСкорая помощь
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трамвая произошло в четверг утром на Кубани, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодарскому краю в Tekagram-канале.
Авария произошла в 6:10 минут на лице Янковского.
"50-летний водитель автобуса марки Volvo, двигаясь со стороны улицы Чапаева в сторону улицы Пашковской, на нерегулируемом перекрестке с улицей имени Максима Горького не выполнил требование дорожного знака уступить дорогу и допустил столкновение с трамваем", - говорится в сообщении.
По информации полиции, автобус ехал без пассажиров, а вот в трамвае люди были. От удара трамвай сошел с рельсов.
"В результате ДТП пострадали двое граждан: 52-летняя водитель трамвая и 64-летний мужчина - пассажир общественного транспорта, еще троим оказана разовая помощь", - уточняют в Управлении МВД России по Краснодару.
По факту аварии проводится проверка. Движение транспорта восстановлено.
Накануне на 85 километре автодороги "Краснодар – Ейск" произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Nexia с КамАЗом. В результате погибли водитель и два пассажира легковушки, среди которых 12-летний ребенок. 13-летняя девочка – еще один пассажир иномарки – была госпитализирована. В четверг утром стало известно, что второй ребенок скончался в больнице.
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