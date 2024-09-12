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Два человека пострадали в аварии с автобусом и трамваем в Краснодаре - РИА Новости Крым, 12.09.2024
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Два человека пострадали в аварии с автобусом и трамваем в Краснодаре
Два человека пострадали в аварии с автобусом и трамваем в Краснодаре - РИА Новости Крым, 12.09.2024
Два человека пострадали в аварии с автобусом и трамваем в Краснодаре
Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трамвая произошло в четверг утром на Кубани, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.09.2024
2024-09-12T09:19
2024-09-12T10:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трамвая произошло в четверг утром на Кубани, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодарскому краю в Tekagram-канале.Авария произошла в 6:10 минут на лице Янковского.По информации полиции, автобус ехал без пассажиров, а вот в трамвае люди были. От удара трамвай сошел с рельсов.По факту аварии проводится проверка. Движение транспорта восстановлено.Накануне на 85 километре автодороги "Краснодар – Ейск" произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Nexia с КамАЗом. В результате погибли водитель и два пассажира легковушки, среди которых 12-летний ребенок. 13-летняя девочка – еще один пассажир иномарки – была госпитализирована. В четверг утром стало известно, что второй ребенок скончался в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшимАвтобус сбил подростка в Ялте13 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом
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россия, новости, краснодарский край, краснодар, умвд россии по краснодарскому краю, дтп, происшествия
Два человека пострадали в аварии с автобусом и трамваем в Краснодаре

Два человека пострадали в ДТП с автобусом и трамваем в Краснодаре - МВД

09:19 12.09.2024 (обновлено: 10:15 12.09.2024)
 
© РИА Новости КрымСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трамвая произошло в четверг утром на Кубани, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодарскому краю в Tekagram-канале.
Авария произошла в 6:10 минут на лице Янковского.
"50-летний водитель автобуса марки Volvo, двигаясь со стороны улицы Чапаева в сторону улицы Пашковской, на нерегулируемом перекрестке с улицей имени Максима Горького не выполнил требование дорожного знака уступить дорогу и допустил столкновение с трамваем", - говорится в сообщении.
По информации полиции, автобус ехал без пассажиров, а вот в трамвае люди были. От удара трамвай сошел с рельсов.

"В результате ДТП пострадали двое граждан: 52-летняя водитель трамвая и 64-летний мужчина - пассажир общественного транспорта, еще троим оказана разовая помощь", - уточняют в Управлении МВД России по Краснодару.

По факту аварии проводится проверка. Движение транспорта восстановлено.
Накануне на 85 километре автодороги "Краснодар – Ейск" произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Nexia с КамАЗом. В результате погибли водитель и два пассажира легковушки, среди которых 12-летний ребенок. 13-летняя девочка – еще один пассажир иномарки – была госпитализирована. В четверг утром стало известно, что второй ребенок скончался в больнице.
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