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Два человека пострадали в аварии с автобусом и трамваем в Краснодаре

Два человека пострадали в аварии с автобусом и трамваем в Краснодаре - РИА Новости Крым, 12.09.2024

Два человека пострадали в аварии с автобусом и трамваем в Краснодаре

Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трамвая произошло в четверг утром на Кубани, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.09.2024

2024-09-12T09:19

2024-09-12T09:19

2024-09-12T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен – РИА Новости Крым. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трамвая произошло в четверг утром на Кубани, пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по Краснодарскому краю в Tekagram-канале.Авария произошла в 6:10 минут на лице Янковского.По информации полиции, автобус ехал без пассажиров, а вот в трамвае люди были. От удара трамвай сошел с рельсов.По факту аварии проводится проверка. Движение транспорта восстановлено.Накануне на 85 километре автодороги "Краснодар – Ейск" произошло столкновение легкового автомобиля Daewoo Nexia с КамАЗом. В результате погибли водитель и два пассажира легковушки, среди которых 12-летний ребенок. 13-летняя девочка – еще один пассажир иномарки – была госпитализирована. В четверг утром стало известно, что второй ребенок скончался в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП на дорогах Крыма - страшная статистика по погибшимАвтобус сбил подростка в Ялте13 человек погибли и десятки ранены в ДТП с автобусом и бензовозом

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