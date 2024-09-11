https://crimea.ria.ru/20240911/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1140269449.html

У Крымского моста выросла очередь

У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 11.09.2024

У Крымского моста выросла очередь

Более ста машин ожидают проезда по Крымскому мосту с обеих сторон транспортного перехода утром в среду. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T09:19

2024-09-11T09:19

2024-09-11T09:19

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

керчь

тамань

краснодарский край

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Более ста машин ожидают проезда по Крымскому мосту с обеих сторон транспортного перехода утром в среду. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Только с мая по июль по Крымскому мосту в обоих направлениях на машинах и автобусах проехали около 900 тысяч пассажиров. По данным министра транспорта РФ Романа Старовойта, это на 17% больше аналогичного показателя в прошлом году.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма