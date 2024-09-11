Рейтинг@Mail.ru
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240911/u-krymskogo-mosta-vyrosla-ochered-1140269449.html
У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 11.09.2024
У Крымского моста выросла очередь
Более ста машин ожидают проезда по Крымскому мосту с обеих сторон транспортного перехода утром в среду. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T09:19
2024-09-11T09:19
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139555300_0:146:3123:1902_1920x0_80_0_0_de9f58655f3d4bd3801903cc9713afd2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Более ста машин ожидают проезда по Крымскому мосту с обеих сторон транспортного перехода утром в среду. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Только с мая по июль по Крымскому мосту в обоих направлениях на машинах и автобусах проехали около 900 тысяч пассажиров. По данным министра транспорта РФ Романа Старовойта, это на 17% больше аналогичного показателя в прошлом году.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0d/1139555300_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_e16028e1e87be1c1913574d53e4f0b70.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь

Более ста автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту утром в среду

09:19 11.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Более ста машин ожидают проезда по Крымскому мосту с обеих сторон транспортного перехода утром в среду. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди со стороны Тамани находится 50 транспортных средств. Со стороны Керчи проезда ждут 54 автомобиля", - сказано в сообщении.

Только с мая по июль по Крымскому мосту в обоих направлениях на машинах и автобусах проехали около 900 тысяч пассажиров. По данным министра транспорта РФ Романа Старовойта, это на 17% больше аналогичного показателя в прошлом году.
Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.
На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский мост: информация об очередях и полезные советы
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
Путь в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:23Улицу в Одессе переименовали в честь организатора дивизии СС "Галичина"
11:01В Ленинском районе Крыма в среду будут слышны взрывы
10:48До айсберга 15 минут: Захарова сравнила США с "Титаником"
10:35Потолочные плиты рухнули в классе одной из школ Анапы
10:23Экс-глава МЧС Крыма арестован на два месяца
10:08В Симферополе без света остались более 30 улиц
10:01Взрывы и стрельба в Феодосии – перекрыта улица в центре города
09:50Объекты инфраструктуры повреждены в Никополе
09:40В жилом доме рухнули подвал и первый этаж – эвакуированы 17 жильцов
09:19У Крымского моста выросла очередь
09:11Более сотни улиц в Феодосии на четыре дня останутся без газа
09:08Дело о теракте возбудили после крушения поезда в Белгородской области
08:56"Калибры" отразили условный воздушный налет на учениях "Океан-2024"
08:27Кешбэк за медуслуги - аферисты придумали еще один способ обмана россиян
08:09Часть Севастополя в среду останется без света - адреса и сроки
07:45Диспансеризация в Крыму: как проходит и в чем есть проблемы
07:21Военно-политические союзы с Россией: когда они сформируются – мнение
06:50Дебаты Трампа и Харрис: главные заявления
06:26Грузовой поезд сошел с рельсов в Белгородской области
06:02В Крыму из-за выборов стало меньше заболевших гриппом и ОРВИ
Лента новостейМолния