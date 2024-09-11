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У Крымского моста выросла очередь
У Крымского моста выросла очередь - РИА Новости Крым, 11.09.2024
У Крымского моста выросла очередь
Более ста машин ожидают проезда по Крымскому мосту с обеих сторон транспортного перехода утром в среду. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T09:19
2024-09-11T09:19
2024-09-11T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Более ста машин ожидают проезда по Крымскому мосту с обеих сторон транспортного перехода утром в среду. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Только с мая по июль по Крымскому мосту в обоих направлениях на машинах и автобусах проехали около 900 тысяч пассажиров. По данным министра транспорта РФ Романа Старовойта, это на 17% больше аналогичного показателя в прошлом году.Досмотр на мостовом переходе – обязательная процедура в целях безопасности. Его проходят как автомобили, так и пассажиры. Проезд по мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Также можно воспользоваться сухопутным коридором через новые регионы.На полуострове действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста выросла очередь
Более ста автомобилей ожидают проезда по Крымскому мосту утром в среду