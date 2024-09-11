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Диспансеризация в Крыму: как проходит и в чем есть проблемы

Диспансеризация в Крыму: как проходит и в чем есть проблемы - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Диспансеризация в Крыму: как проходит и в чем есть проблемы

Крымчане довольно активно проходят диспансеризацию, однако необходимый показатель еще не достигнут: профилактическими мероприятиями не охвачены около 10%... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T07:45

2024-09-11T07:45

2024-09-11T07:45

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СИМФЕРОПОЛЬ 11 сен – РИА Новости Крым. Крымчане довольно активно проходят диспансеризацию, однако необходимый показатель еще не достигнут: профилактическими мероприятиями не охвачены около 10% жителей республики из требуемого числа. Это следует из данных, которые министр здравоохранения РК Алексей Натаров озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Натарова, на сегодняшний день в рамках проведения профилактических мероприятий в Крыму обследовали 808 тысяч человек, и пока план недовыполнен.Он подчеркнул, что под диспансерным наблюдением понимаются не только диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, но и работа с группой диспансерного учета, где также "кроются определенные проблемы"."Потому что именно там нужно направлять на дообследования с учетом кратности жалоб, которые предъявляет пациент. Мы должны направлять усилия на диспансерное наблюдение, где есть трудности", – отметил Натаров.Глава минздрава также подчеркнул, что работодатели должны быть более чем кто-либо заинтересованы в том, чтобы давать выходные дни своим сотрудникам для прохождения диспансеризации. Пока, по его словам, это обеспечивается не везде."Вопрос к работодателям: все ли они дают этот выходной день? Это же не только зависит от медицинского работника, в законодательстве этот правоустанавливающий документ есть. Работодателю должно быть интересно, чтобы у него работал здоровый человек. Потому что первичная нетрудоспособность – первые три дня нетрудоспособности – оплата осуществляется за счет средств работодателя", – заключил Натаров.Ранее Натаров назвал три основные причины больших очередей в поликлиниках Крыма. При этом, комментируя ситуацию в здравоохранении республики, заявил, что "Крым сделал рывок" и рассказал, какие медицинские объекты будут открыты после капремонтов до конца текущего года, а также в 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИ В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет

https://crimea.ria.ru/20240910/ocheredi-v-poliklinikakh-kryma-kak-minzdrav-respubliki-reshaet-problemu-1140249978.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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