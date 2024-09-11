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Диспансеризация в Крыму: как проходит и в чем есть проблемы - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Диспансеризация в Крыму: как проходит и в чем есть проблемы
Диспансеризация в Крыму: как проходит и в чем есть проблемы - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Диспансеризация в Крыму: как проходит и в чем есть проблемы
Крымчане довольно активно проходят диспансеризацию, однако необходимый показатель еще не достигнут: профилактическими мероприятиями не охвачены около 10%... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T07:45
2024-09-11T07:45
алексей натаров
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здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ 11 сен – РИА Новости Крым. Крымчане довольно активно проходят диспансеризацию, однако необходимый показатель еще не достигнут: профилактическими мероприятиями не охвачены около 10% жителей республики из требуемого числа. Это следует из данных, которые министр здравоохранения РК Алексей Натаров озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Натарова, на сегодняшний день в рамках проведения профилактических мероприятий в Крыму обследовали 808 тысяч человек, и пока план недовыполнен.Он подчеркнул, что под диспансерным наблюдением понимаются не только диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, но и работа с группой диспансерного учета, где также "кроются определенные проблемы"."Потому что именно там нужно направлять на дообследования с учетом кратности жалоб, которые предъявляет пациент. Мы должны направлять усилия на диспансерное наблюдение, где есть трудности", – отметил Натаров.Глава минздрава также подчеркнул, что работодатели должны быть более чем кто-либо заинтересованы в том, чтобы давать выходные дни своим сотрудникам для прохождения диспансеризации. Пока, по его словам, это обеспечивается не везде."Вопрос к работодателям: все ли они дают этот выходной день? Это же не только зависит от медицинского работника, в законодательстве этот правоустанавливающий документ есть. Работодателю должно быть интересно, чтобы у него работал здоровый человек. Потому что первичная нетрудоспособность – первые три дня нетрудоспособности – оплата осуществляется за счет средств работодателя", – заключил Натаров.Ранее Натаров назвал три основные причины больших очередей в поликлиниках Крыма. При этом, комментируя ситуацию в здравоохранении республики, заявил, что "Крым сделал рывок" и рассказал, какие медицинские объекты будут открыты после капремонтов до конца текущего года, а также в 2025 году.Читайте также на РИА Новости Крым:Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников В России резко выросло число заболевших COVID и ОРВИ В Крыму женщины стали чаще рожать первенцев после 30 лет
https://crimea.ria.ru/20240910/ocheredi-v-poliklinikakh-kryma-kak-minzdrav-respubliki-reshaet-problemu-1140249978.html
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алексей натаров, новости, риа новости крым, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
Диспансеризация в Крыму: как проходит и в чем есть проблемы

Диспансеризация в Крыму еще не охватила нужное число людей – глава Минздрава Натаров

07:45 11.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДиспансеризация
Диспансеризация - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ 11 сен – РИА Новости Крым. Крымчане довольно активно проходят диспансеризацию, однако необходимый показатель еще не достигнут: профилактическими мероприятиями не охвачены около 10% жителей республики из требуемого числа. Это следует из данных, которые министр здравоохранения РК Алексей Натаров озвучил в эфире радио "Спутник в Крыму".
По словам Натарова, на сегодняшний день в рамках проведения профилактических мероприятий в Крыму обследовали 808 тысяч человек, и пока план недовыполнен.

"Должен быть показатель 67-70%. А этот показатель на уровне 60 – 62%. Чуть не дотягиваем, и есть куда стремиться", – сказал Натаров.

Он подчеркнул, что под диспансерным наблюдением понимаются не только диспансеризация и профилактические медицинские осмотры, но и работа с группой диспансерного учета, где также "кроются определенные проблемы".
"Потому что именно там нужно направлять на дообследования с учетом кратности жалоб, которые предъявляет пациент. Мы должны направлять усилия на диспансерное наблюдение, где есть трудности", – отметил Натаров.
Глава минздрава также подчеркнул, что работодатели должны быть более чем кто-либо заинтересованы в том, чтобы давать выходные дни своим сотрудникам для прохождения диспансеризации. Пока, по его словам, это обеспечивается не везде.
"Вопрос к работодателям: все ли они дают этот выходной день? Это же не только зависит от медицинского работника, в законодательстве этот правоустанавливающий документ есть. Работодателю должно быть интересно, чтобы у него работал здоровый человек. Потому что первичная нетрудоспособность – первые три дня нетрудоспособности – оплата осуществляется за счет средств работодателя", – заключил Натаров.
Ранее Натаров назвал три основные причины больших очередей в поликлиниках Крыма. При этом, комментируя ситуацию в здравоохранении республики, заявил, что "Крым сделал рывок" и рассказал, какие медицинские объекты будут открыты после капремонтов до конца текущего года, а также в 2025 году.
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