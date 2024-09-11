https://crimea.ria.ru/20240911/baden-baden-merknet-v-nikitskom-botsadu-rastut-1200-sortov-roz-1140285537.html

Баден-Баден меркнет: в Никитском ботсаду растут 1200 сортов роз

Баден-Баден меркнет: в Никитском ботсаду растут 1200 сортов роз - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Баден-Баден меркнет: в Никитском ботсаду растут 1200 сортов роз

В Никитском ботаническом саду произрастает 1200 сортов роз, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым член-корреспондент РАН, председатель Совета директоров... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T21:56

2024-09-11T21:56

2024-09-11T21:56

никитский ботанический сад

цветы

новости крыма

крым

природа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду произрастает 1200 сортов роз, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым член-корреспондент РАН, председатель Совета директоров Ботанических садов РФ, директор ФГБУН "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр Российской академии наук" Юрий Плугатарь.Также он отметил, что "розовый" потенциал Никитского ботанического сада может быть реализован не только в части озеленения, но и тогда, когда речь идет о "цветах на срез" – именно это направление было сильно развито в советское время.Каждую весну сотни тысяч роз распускаются под почти уже летним солнцем в розариях Никитского ботанического сада. Большинство сортов этой красоты созданы учеными-селекционерами путем тщательного отбора материнских сортов и их перекрещивания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безупречная селекция: четыре поколения ботаников Никитского садаКрымская роза "побеждает" импортную в косметологии РоссииКрымчанка разработала уникальный крем из черного тмина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никитский ботанический сад, цветы, новости крыма, крым, природа