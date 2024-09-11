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Баден-Баден меркнет: в Никитском ботсаду растут 1200 сортов роз
Баден-Баден меркнет: в Никитском ботсаду растут 1200 сортов роз - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Баден-Баден меркнет: в Никитском ботсаду растут 1200 сортов роз
В Никитском ботаническом саду произрастает 1200 сортов роз, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым член-корреспондент РАН, председатель Совета директоров... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T21:56
2024-09-11T21:56
2024-09-11T21:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. В Никитском ботаническом саду произрастает 1200 сортов роз, рассказал в пресс-центре РИА Новости Крым член-корреспондент РАН, председатель Совета директоров Ботанических садов РФ, директор ФГБУН "Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр Российской академии наук" Юрий Плугатарь.Также он отметил, что "розовый" потенциал Никитского ботанического сада может быть реализован не только в части озеленения, но и тогда, когда речь идет о "цветах на срез" – именно это направление было сильно развито в советское время.Каждую весну сотни тысяч роз распускаются под почти уже летним солнцем в розариях Никитского ботанического сада. Большинство сортов этой красоты созданы учеными-селекционерами путем тщательного отбора материнских сортов и их перекрещивания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Безупречная селекция: четыре поколения ботаников Никитского садаКрымская роза "побеждает" импортную в косметологии РоссииКрымчанка разработала уникальный крем из черного тмина
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никитский ботанический сад, цветы, новости крыма, крым, природа
Баден-Баден меркнет: в Никитском ботсаду растут 1200 сортов роз
1200 сортов роз высадили в новом розарии Никитского ботанического сада