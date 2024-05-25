Королева цветов: в Крыму небывалое цветение роз - фото

Сотни тысяч роз распускаются под почти уже летним солнцем в розариях Никитского ботанического сада. Большинство из этой красоты создано при помощи ученых-селекционеров: путем тщательного отбора материнских сортов и их и перекрещивания. Средний срок выведения одного сорта – 10 лет. Это огромный многолетний труд. На парковых площадках Никитского ботанического представлены как интродуцированные (то есть внедренные) сорта, так и сорта собственной селекции. Множество форм и красок представлены здесь – садовые и плетистые, мини-розочки и соцветия такого большого размера, что, кажется, не выдержит стебель! А еще розы отличаются по аромату, есть даже те, которые совсем не пахнут. Большинство сортов будут цвести еще не по одному разу. Есть и те, что в течение года не прекращают радовать садовников и посетителей сада. Но основной пик цветения роз – май и июнь.
Сотни тысяч роз распускаются под почти уже летним солнцем в розариях Никитского ботанического сада. Большинство из этой красоты создано при помощи ученых-селекционеров: путем тщательного отбора материнских сортов и их и перекрещивания.
Средний срок выведения одного сорта – 10 лет. Это огромный многолетний труд. На парковых площадках Никитского ботанического представлены как интродуцированные (то есть внедренные) сорта, так и сорта собственной селекции.
Множество форм и красок представлены здесь – садовые и плетистые, мини-розочки и соцветия такого большого размера, что, кажется, не выдержит стебель! А еще розы отличаются по аромату, есть даже те, которые совсем не пахнут.
Большинство сортов будут цвести еще не по одному разу. Есть и те, что в течение года не прекращают радовать садовников и посетителей сада. Но основной пик цветения роз – май и июнь.
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