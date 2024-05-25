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Королева цветов: в Крыму небывалое цветение роз - фото - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Фотоленты
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Королева цветов: в Крыму небывалое цветение роз - фото
Королева цветов: в Крыму небывалое цветение роз - фото - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Королева цветов: в Крыму небывалое цветение роз - фото
Сотни тысяч роз распускаются под почти уже летним солнцем в розариях Никитского ботанического сада. Большинство из этой красоты создано при помощи... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T21:05
2024-05-25T21:05
фотоленты
фото
цветы
весна
крым
никитский ботанический сад
наука и технологии
туризм в крыму
природа
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Сотни тысяч роз распускаются под почти уже летним солнцем в розариях Никитского ботанического сада. Большинство из этой красоты создано при помощи ученых-селекционеров: путем тщательного отбора материнских сортов и их и перекрещивания. Средний срок выведения одного сорта – 10 лет. Это огромный многолетний труд. На парковых площадках Никитского ботанического представлены как интродуцированные (то есть внедренные) сорта, так и сорта собственной селекции. Множество форм и красок представлены здесь – садовые и плетистые, мини-розочки и соцветия такого большого размера, что, кажется, не выдержит стебель! А еще розы отличаются по аромату, есть даже те, которые совсем не пахнут. Большинство сортов будут цвести еще не по одному разу. Есть и те, что в течение года не прекращают радовать садовников и посетителей сада. Но основной пик цветения роз – май и июнь.
https://crimea.ria.ru/20240521/zagadochnye-gortenzii-vysadili-v-botanicheskom-sadu-v-simferopole-1137451828.html
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фото, цветы, весна, крым, никитский ботанический сад, наука и технологии, туризм в крыму, природа
Королева цветов: в Крыму небывалое цветение роз - фото

В Крыму небывалое цветение роз - фотолента

21:05 25.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЦветение роз в Никитском ботаническом саду
Цветение роз в Никитском ботаническом саду - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Сотни тысяч роз распускаются под почти уже летним солнцем в розариях Никитского ботанического сада. Большинство из этой красоты создано при помощи ученых-селекционеров: путем тщательного отбора материнских сортов и их и перекрещивания.
Средний срок выведения одного сорта – 10 лет. Это огромный многолетний труд. На парковых площадках Никитского ботанического представлены как интродуцированные (то есть внедренные) сорта, так и сорта собственной селекции.
Множество форм и красок представлены здесь – садовые и плетистые, мини-розочки и соцветия такого большого размера, что, кажется, не выдержит стебель! А еще розы отличаются по аромату, есть даже те, которые совсем не пахнут.
Большинство сортов будут цвести еще не по одному разу. Есть и те, что в течение года не прекращают радовать садовников и посетителей сада. Но основной пик цветения роз – май и июнь.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Человек издавна именно с розами связывает все самое прекрасное.

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
1 из 15

Человек издавна именно с розами связывает все самое прекрасное.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Изображения розы встречаются на дворцовых колоннах Древнего Вавилона.

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
2 из 15

Изображения розы встречаются на дворцовых колоннах Древнего Вавилона.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Розы начали планомерно выращивать в садах в Древнем Риме.

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
3 из 15

Розы начали планомерно выращивать в садах в Древнем Риме.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Римляне знали не менее 10 сортов роз.

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
4 из 15

Римляне знали не менее 10 сортов роз.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

А происходят все розы от шиповника, который по латыни называется "собачья роза".

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
5 из 15

А происходят все розы от шиповника, который по латыни называется "собачья роза".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Всегда любили розы и на востоке, персидские поэты сравнивают прекрасных девушек с персидскими розами.

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
6 из 15

Всегда любили розы и на востоке, персидские поэты сравнивают прекрасных девушек с персидскими розами.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Есть такие розы, которые растут на севере, но в основном это теплолюбивый цветок.

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
7 из 15

Есть такие розы, которые растут на севере, но в основном это теплолюбивый цветок.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Розы любят солнце и плохо цветут даже в полутени.

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
8 из 15

Розы любят солнце и плохо цветут даже в полутени.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Для обильного и продолжительного цветения розы требуют постоянного полива.

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
9 из 15

Для обильного и продолжительного цветения розы требуют постоянного полива.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Селекция садовых роз в Российской Империи впервые началась в Никитском ботаническом саду вторым директором бароном Николаем фон Гартвисом.

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
10 из 15

Селекция садовых роз в Российской Империи впервые началась в Никитском ботаническом саду вторым директором бароном Николаем фон Гартвисом.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Три сорта роз Никитского ботанического – "Климентина", "Коралловый сюрприз" и "Пестрая фантазия" – были удостоены высоких наград на международных конкурсах в Италии и Германии.

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
11 из 15

Три сорта роз Никитского ботанического – "Климентина", "Коралловый сюрприз" и "Пестрая фантазия" – были удостоены высоких наград на международных конкурсах в Италии и Германии.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Сейчас здесь в коллекции насчитывается более тысячи сортов роз.

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
12 из 15

Сейчас здесь в коллекции насчитывается более тысячи сортов роз.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Ученые сада добились того, что некоторые сорта роз способны беспрерывно цвести с марта до декабря.

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
13 из 15

Ученые сада добились того, что некоторые сорта роз способны беспрерывно цвести с марта до декабря.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Отдельного внимания посетителей заслуживают названия сортов. Звучат как крымская поэма – "Херсонес", "Гурзуф", "Феодосийская красавица", "Огни Ялты", "Ореанда", "Аджимушкай"…

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
14 из 15

Отдельного внимания посетителей заслуживают названия сортов. Звучат как крымская поэма – "Херсонес", "Гурзуф", "Феодосийская красавица", "Огни Ялты", "Ореанда", "Аджимушкай"…

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Потому что ученые Никитского ботанического – настоящие патриоты Крыма.

Цветение роз в Никитском ботаническом саду
15 из 15

Потому что ученые Никитского ботанического – настоящие патриоты Крыма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 15

Человек издавна именно с розами связывает все самое прекрасное.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 15

Изображения розы встречаются на дворцовых колоннах Древнего Вавилона.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 15

Розы начали планомерно выращивать в садах в Древнем Риме.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 15

Римляне знали не менее 10 сортов роз.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 15

А происходят все розы от шиповника, который по латыни называется "собачья роза".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 15

Всегда любили розы и на востоке, персидские поэты сравнивают прекрасных девушек с персидскими розами.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
7 из 15

Есть такие розы, которые растут на севере, но в основном это теплолюбивый цветок.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
8 из 15

Розы любят солнце и плохо цветут даже в полутени.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
9 из 15

Для обильного и продолжительного цветения розы требуют постоянного полива.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
10 из 15

Селекция садовых роз в Российской Империи впервые началась в Никитском ботаническом саду вторым директором бароном Николаем фон Гартвисом.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
11 из 15

Три сорта роз Никитского ботанического – "Климентина", "Коралловый сюрприз" и "Пестрая фантазия" – были удостоены высоких наград на международных конкурсах в Италии и Германии.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
12 из 15

Сейчас здесь в коллекции насчитывается более тысячи сортов роз.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
13 из 15

Ученые сада добились того, что некоторые сорта роз способны беспрерывно цвести с марта до декабря.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
14 из 15

Отдельного внимания посетителей заслуживают названия сортов. Звучат как крымская поэма – "Херсонес", "Гурзуф", "Феодосийская красавица", "Огни Ялты", "Ореанда", "Аджимушкай"…

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
15 из 15

Потому что ученые Никитского ботанического – настоящие патриоты Крыма.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Гортензии в ботаническом парке - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
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