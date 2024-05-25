https://crimea.ria.ru/20240525/koroleva-tsvetov-v-krymu-nebyvaloe-tsvetenie-roz---foto-1137433002.html

Королева цветов: в Крыму небывалое цветение роз - фото

Королева цветов: в Крыму небывалое цветение роз - фото - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Королева цветов: в Крыму небывалое цветение роз - фото

Сотни тысяч роз распускаются под почти уже летним солнцем в розариях Никитского ботанического сада. Большинство из этой красоты создано при помощи... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T21:05

2024-05-25T21:05

2024-05-25T21:05

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Сотни тысяч роз распускаются под почти уже летним солнцем в розариях Никитского ботанического сада. Большинство из этой красоты создано при помощи ученых-селекционеров: путем тщательного отбора материнских сортов и их и перекрещивания. Средний срок выведения одного сорта – 10 лет. Это огромный многолетний труд. На парковых площадках Никитского ботанического представлены как интродуцированные (то есть внедренные) сорта, так и сорта собственной селекции. Множество форм и красок представлены здесь – садовые и плетистые, мини-розочки и соцветия такого большого размера, что, кажется, не выдержит стебель! А еще розы отличаются по аромату, есть даже те, которые совсем не пахнут. Большинство сортов будут цвести еще не по одному разу. Есть и те, что в течение года не прекращают радовать садовников и посетителей сада. Но основной пик цветения роз – май и июнь.

https://crimea.ria.ru/20240521/zagadochnye-gortenzii-vysadili-v-botanicheskom-sadu-v-simferopole-1137451828.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, цветы, весна, крым, никитский ботанический сад, наука и технологии, туризм в крыму, природа