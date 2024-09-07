https://crimea.ria.ru/20240907/za-sutki-na-ukraine-povrezhdeny-obekty-energetiki-v-neskolkikh-regionakh-1140197918.html

За сутки на Украине повреждены объекты энергетики в нескольких регионах

За сутки на Украине повреждены объекты энергетики в нескольких регионах - РИА Новости Крым, 07.09.2024

За сутки на Украине повреждены объекты энергетики в нескольких регионах

За минувшие сутки на Украине повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Об этом в субботу сообщили в министерстве энергетики страны. РИА Новости Крым, 07.09.2024

2024-09-07T14:07

2024-09-07T14:07

2024-09-07T14:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. За минувшие сутки на Украине повреждены энергетические объекты в нескольких регионах. Об этом в субботу сообщили в министерстве энергетики страны.На временно подконтрольной киевскому режиму территории Донецкой области, а также в Сумской области выключались воздушные линии.В Днепропетровской области была отключена воздушная линия, обесточив подстанцию, бытовых потребителей и местную промышленность.В Харьковской области обесточивалась подстанция и бытовые потребители.На утро субботы без электроснабжения на Украине оставались 533 населенных пункта.Также в Днепропетровской области повреждены распределительные газопроводы среднего и низкого давления.26 августа четыре энергоблока на двух украинских атомных электростанциях были обесточены вследствие повреждения энергосистемы.Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что при планомерной работе Вооруженных сил России по объектам генерации электроэнергии Киев будет вынужден останавливать энергоблоки атомных электростанций, вследствие чего украинские регионы будут оставаться без света большую часть суток.Ситуация с энергосистемой УкраиныВ начале июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал, что экономия электроэнергии останется частью повседневной жизни украинцев в ближайшие несколько лет. Он назвал ситуацию в энергетическом секторе страны очень сложной.С лета в стране для экономии электричества отменили и сократили маршруты 74 пригородных поездов.В конце мая член наблюдательного совета национальной энергетической компании "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что восстановить поврежденную энергосистему Украины к зиме не получится из-за масштабов разрушений.Он отметил, что в этом году из-за системных разрушений энергообъектов в стране складывается катастрофическая ситуация. И добавил, что мощностей, которые могут подстраховать систему, пока восстанавливаются разрушенные электростанции, а также происходит плановый ремонт на атомных станциях, практически не осталось.С 15 мая по всей территории Украины действуют аварийные отключения света.В апреле министр энергетики Украины Герман Галущенко признал катастрофическое положение отрасли, заявив об утрате Украиной более 1/3 генерирующих мощностей.

https://crimea.ria.ru/20240622/svet-po-4-chasa-v-den-ukraintsev-predupredili-o-slozhnoy-zime-1138296019.html

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минэнерго украины, новости, украина, электросети, электричество, электроэнергия, отключение электроэнергии