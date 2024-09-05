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Резервная линия Запорожской АЭС восстановлена
Резервная линия Запорожской АЭС восстановлена - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Резервная линия Запорожской АЭС восстановлена
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную резервную линию энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая автоматически отключилась 2 сентября. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T16:37
2024-09-05T16:37
2024-09-05T16:58
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную резервную линию энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая автоматически отключилась 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба станции в своем.По данным пресс-службы, к этому времени энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1".Автоматика на отключение высоковольтной линии АЭС также срабатывала 23 августа. В настоящий момент все блоки АЭС находятся в состоянии "холодный останов".ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на ЗАЭС нестабильная и хрупкая – доклад ГроссиНа ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дронаПожар в градирне ЗАЭС - ученый оценил вероятность ядерного заражения
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РИА Новости Крым
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заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, атомная энергетика, безопасность
Резервная линия Запорожской АЭС восстановлена
На Запорожской АЭС восстановлено резервное питание
16:37 05.09.2024 (обновлено: 16:58 05.09.2024)