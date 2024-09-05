Рейтинг@Mail.ru
Резервная линия Запорожской АЭС восстановлена - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240905/na-zaporozhskoy-aes-vosstanovlena-rezervnaya-energoliniya-1140146731.html
Резервная линия Запорожской АЭС восстановлена
Резервная линия Запорожской АЭС восстановлена - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Резервная линия Запорожской АЭС восстановлена
На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную резервную линию энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая автоматически отключилась 2 сентября. Об этом... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T16:37
2024-09-05T16:58
заэс (запорожская атомная электростанция)
новости
запорожская область
атомная энергетика
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60d14fe386fb31523e982a6a19e88fde.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную резервную линию энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая автоматически отключилась 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба станции в своем.По данным пресс-службы, к этому времени энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1".Автоматика на отключение высоковольтной линии АЭС также срабатывала 23 августа. В настоящий момент все блоки АЭС находятся в состоянии "холодный останов".ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на ЗАЭС нестабильная и хрупкая – доклад ГроссиНа ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дронаПожар в градирне ЗАЭС - ученый оценил вероятность ядерного заражения
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/04/1129816922_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3bc98d7a08bb4a54eb03962dd4bc65e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
заэс (запорожская атомная электростанция), новости, запорожская область, атомная энергетика, безопасность
Резервная линия Запорожской АЭС восстановлена

На Запорожской АЭС восстановлено резервное питание

16:37 05.09.2024 (обновлено: 16:58 05.09.2024)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости Крым. На Запорожской АЭС ввели в работу высоковольтную резервную линию энергоснабжения "Ферросплавная-1", которая автоматически отключилась 2 сентября. Об этом сообщает пресс-служба станции в своем.

"На Запорожской АЭС сегодня в 14.40 введена в работу высоковольтная линия энергоснабжения 330 кВ "Ферросплавная-1", – сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, к этому времени энергоснабжение Запорожской атомной станции обеспечено за счет линии 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1".
Автоматика на отключение высоковольтной линии АЭС также срабатывала 23 августа. В настоящий момент все блоки АЭС находятся в состоянии "холодный останов".
ЗАЭС находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль РФ.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ситуация на ЗАЭС нестабильная и хрупкая – доклад Гросси
На ЗАЭС рассказали подробности атаки украинского дрона
Пожар в градирне ЗАЭС - ученый оценил вероятность ядерного заражения
 
ЗАЭС (Запорожская атомная электростанция)НовостиЗапорожская областьАтомная энергетикаБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05Воздух стал чище: на цементном заводе в Бахчисарае запустили новый фильтр
16:37Резервная линия Запорожской АЭС восстановлена
16:12При обстреле ВСУ села в Белгородской области ранен мирный житель
16:03На экс-замглавы МЧС завели дело о мошенничестве на 20 млн рублей
15:38Детское оздоровление: летом в Крыму отдохнули 174 тысячи школьников
15:04В Севастополе ребенок травмировался на карусели – виновный ответит в суде
14:31Что происходит в Курской области – данные Минобороны
14:20Как национализация повлияла на производство цемента в Крыму
14:12Пленарное заседание ВЭФ: главные заявления Путина
14:05Вода ушла из домов – ситуация в подтопленном районе Крыма
13:52Буря с градом и ливнями обрушится на Крым
13:45Два крымских курорта обесточены из-за аварии на сетях
13:38ВСУ в провальных контратаках потеряли 2085 боевиков за сутки
13:30Севастополец "сливал" СБУ данные о фортификациях в бухте – приговор суда
13:21Крымский мост: очередь со стороны Керчи выросла в четыре раза
13:12ВСУ ударили по администрации в Херсонской области во время приема граждан
13:03В Донецке скончалась раненная при атаке ВСУ на рынок женщина
12:27Армия России разгромила завод по производству боеприпасов ВСУ
12:22Верховная Рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу
12:08Российские войска освободили Заветное в ДНР
Лента новостейМолния