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В Крыму бойцам народного ополчения вручили госнаграды и ключи от машин - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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В Крыму бойцам народного ополчения вручили госнаграды и ключи от машин
В Крыму бойцам народного ополчения вручили госнаграды и ключи от машин - РИА Новости Крым, 04.09.2024
В Крыму бойцам народного ополчения вручили госнаграды и ключи от машин
Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с участниками бригады народного ополчения республики, чтобы вручить им госунаграды и ключи от двух автомобилей, об этом он РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T20:33
2024-09-04T20:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с участниками бригады народного ополчения республики, чтобы вручить им госунаграды и ключи от двух автомобилей, об этом он написал в своем Telegram-канале.Также он отметил, что участники бригады регулярно ездят в зону СВО, отвозят военнослужащим гуманитарную помощь, а также выполняют другие специальные задания на территории полуострова.Ранее сообщалось, что экс-командующему Черноморским флотом России, адмиралу Игорю Касатонову вручили нагрудный знак почетного гражданина Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымских строителей БАМа наградили юбилейными медалямиВ Севастополе вручили медали Героев России "Золотая звезда"Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев
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новости, новости крыма, крым, народное ополчение крыма, сергей аксенов, награды
В Крыму бойцам народного ополчения вручили госнаграды и ключи от машин

В Крыму бойцы бригады народного ополчения получили госнаграды и ключи от двух автомобилей

20:33 04.09.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крыму бойцам народного ополчения вручили госнаграды и ключи от машин
В Крыму бойцам народного ополчения вручили госнаграды и ключи от машин
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с участниками бригады народного ополчения республики, чтобы вручить им госунаграды и ключи от двух автомобилей, об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Встретился с участниками бригады народного ополчения Республики Крым. Вручил государственные награды Республики Крым, а также ключи от двух автомобилей", - написал Аксенов.
Также он отметил, что участники бригады регулярно ездят в зону СВО, отвозят военнослужащим гуманитарную помощь, а также выполняют другие специальные задания на территории полуострова.
Ранее сообщалось, что экс-командующему Черноморским флотом России, адмиралу Игорю Касатонову вручили нагрудный знак почетного гражданина Севастополя.
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НовостиНовости КрымаКрымНародное ополчение КрымаСергей АксеновНаграды
 
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