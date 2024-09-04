https://crimea.ria.ru/20240904/v-krymu-boytsam-narodnogo-opolcheniya-vruchili-gosnagrady-i-klyuchi-ot-mashin-1140123435.html

В Крыму бойцам народного ополчения вручили госнаграды и ключи от машин

В Крыму бойцам народного ополчения вручили госнаграды и ключи от машин - РИА Новости Крым, 04.09.2024

В Крыму бойцам народного ополчения вручили госнаграды и ключи от машин

Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с участниками бригады народного ополчения республики, чтобы вручить им госунаграды и ключи от двух автомобилей, об этом он РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T20:33

2024-09-04T20:33

2024-09-04T20:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов встретился с участниками бригады народного ополчения республики, чтобы вручить им госунаграды и ключи от двух автомобилей, об этом он написал в своем Telegram-канале.Также он отметил, что участники бригады регулярно ездят в зону СВО, отвозят военнослужащим гуманитарную помощь, а также выполняют другие специальные задания на территории полуострова.Ранее сообщалось, что экс-командующему Черноморским флотом России, адмиралу Игорю Касатонову вручили нагрудный знак почетного гражданина Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымских строителей БАМа наградили юбилейными медалямиВ Севастополе вручили медали Героев России "Золотая звезда"Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев

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