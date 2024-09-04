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Спасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабами - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Спасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабами
Спасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабами - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Спасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабами
В Коктебеле мужчина занимался незаконной подводной охотой, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T19:41
2024-09-04T19:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Коктебеле мужчина занимался незаконной подводной охотой, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МЧС России.По данным ведомства, мужчина на сап-борде занимался незаконной подводной охотой. Его заметили очевидцы, их насторожило, что мужчина подозрительно долго находится возле грота. Об этом они сообщили в службу 112.Штраф за незаконный вылов крабов в Черном и Азовском морях достигает 500 тысяч рублей, отметили в ведомстве.Весной в Крыму осудили жителя Ленинского района за незаконный вылов русского осетра и севрюги в Азовском море. Данные виды относятся к занесенным в Красную книгу Российской Федерации. За период преступной деятельности браконьером было добыто более 70 экземпляров особо ценных видов рыбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из ДонузлаваКрымчанина наказали за незаконно убитого оленяРужье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера
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РИА Новости Крым
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браконьерство, крым, новости крыма, коктебель, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Спасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабами

В Крыму мужчине грозит штраф до 500 тысяч за незаконную подводную охоту на крабов - МЧС

19:41 04.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичКраб
Краб - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Коктебеле мужчина занимался незаконной подводной охотой, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, мужчина на сап-борде занимался незаконной подводной охотой. Его заметили очевидцы, их насторожило, что мужчина подозрительно долго находится возле грота. Об этом они сообщили в службу 112.
"Увидев сотрудников МЧС России, ловец испугался и начал уходить вглубь подводной пещеры. Спасатели 4 часа уговаривали его выплыть. Нарушителя отбуксировали к берегу и передали сотрудникам погранслужбы", - говорится в сообщении.
Штраф за незаконный вылов крабов в Черном и Азовском морях достигает 500 тысяч рублей, отметили в ведомстве.
Весной в Крыму осудили жителя Ленинского района за незаконный вылов русского осетра и севрюги в Азовском море. Данные виды относятся к занесенным в Красную книгу Российской Федерации. За период преступной деятельности браконьером было добыто более 70 экземпляров особо ценных видов рыбы.
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БраконьерствоКрымНовости КрымаКоктебельМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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