https://crimea.ria.ru/20240904/spasli-i-oshtrafovali-v-krymu-nashli-nezakonnogo-okhotnika-za-krabami-1140121516.html

Спасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабами

Спасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабами - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Спасли и оштрафовали: в Крыму нашли незаконного охотника за крабами

В Коктебеле мужчина занимался незаконной подводной охотой, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T19:41

2024-09-04T19:41

2024-09-04T19:41

браконьерство

крым

новости крыма

коктебель

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0a/1d/1121278354_0:94:1280:814_1920x0_80_0_0_884bbbbdaeaa9c3ecef190e4a43cdd3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. В Коктебеле мужчина занимался незаконной подводной охотой, ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МЧС России.По данным ведомства, мужчина на сап-борде занимался незаконной подводной охотой. Его заметили очевидцы, их насторожило, что мужчина подозрительно долго находится возле грота. Об этом они сообщили в службу 112.Штраф за незаконный вылов крабов в Черном и Азовском морях достигает 500 тысяч рублей, отметили в ведомстве.Весной в Крыму осудили жителя Ленинского района за незаконный вылов русского осетра и севрюги в Азовском море. Данные виды относятся к занесенным в Красную книгу Российской Федерации. За период преступной деятельности браконьером было добыто более 70 экземпляров особо ценных видов рыбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин ответит за вылов краснокнижных рыб и креветки из ДонузлаваКрымчанина наказали за незаконно убитого оленяРужье, патроны и манок: в Ялтинском заповеднике поймали браконьера

крым

коктебель

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

браконьерство, крым, новости крыма, коктебель, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)