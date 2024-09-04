https://crimea.ria.ru/20240904/krymskiy-most-seychas--dannye-na-utro-sredy-1140101276.html

Крымский мост сейчас – данные на утро среды

Крымский мост сейчас – данные на утро среды - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Крымский мост сейчас – данные на утро среды

К восьми утра среды у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начали скапливаться пробки. С обеих сторон проезда ожидают 60 машин, сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T08:16

2024-09-04T08:16

2024-09-04T08:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. К восьми утра среды у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начали скапливаться пробки. С обеих сторон проезда ожидают 60 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.В течение ночи проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая безопасностью объекта.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.

https://crimea.ria.ru/20240804/krym-mozhet-stat-primerom-razvitiya-avtomobilnogo-turizma-dlya-vsey-rossii-1139243360.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма