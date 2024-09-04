Крымский мост сейчас – данные на утро среды
У Крымского моста начали скапливаться очереди со стороны Керчи и Тамани
08:16 04.09.2024 (обновлено: 08:18 04.09.2024)
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. К восьми утра среды у досмотровых пунктов перед Крымским мостом начали скапливаться пробки. С обеих сторон проезда ожидают 60 машин, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 31 транспортное средство. Со стороны Керчи проезда ожидают 29 машин", - сказано в сообщении.
В течение ночи проезд по мостовому переходу через Керченский пролив был свободен.
Крымский мост является стратегическим объектом, в этой связи прохождение досмотра на мостовом переходе – обязательная процедура. В настоящее время на полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Мост периодически перекрываютв целях безопасности. При этом на объекте с двух сторон увеличено число сотрудников на досмотровых пунктах для обеспечения безопасности и ускорения процедуры досмотра.
Военнослужащие, сотрудники силовых ведомств и других структур, отвечающих за безопасность Крымского моста, круглосуточно находятся в полной боеготовности и готовы отразить любую атаку, заявлял ранее глава Крыма Сергей Аксенов, оценивая безопасностью объекта.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.