https://crimea.ria.ru/20240904/glavnoe-za-den-4-sentyabrya-1140127867.html

Главное за день: 4 сентября

Главное за день: 4 сентября - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Главное за день: 4 сентября

США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня". Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной и хрупкой. ВСУ потеряли в Курской... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T23:05

2024-09-04T23:05

2024-09-04T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня". Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС нестабильной и хрупкой. ВСУ потеряли в Курской области 450 боевиков за сутки боев. В Донбассе освобождены еще два населенных пункта. Армия России высокоточным ударом поразила тренировочный центр в Полтаве и "оборонку" во Львове. В Кремле ответили, зачем России новая ядерная доктрина.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСША ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня"США ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, заявляет американский минфин."Сегодняшние санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые министерством юстиции, а также внесение под санкции государственным департаментом медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних компаний – РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik", – сказано в тексте заявления.Ударили по "оборонке" во ЛьвовеВС РФ нанесли высокоточные удары по объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве и поразили объекты оборонно-промышленного комплекса во Львове.В оборонном ведомстве отметили, что 179 объединенный учебно-тренировочный центр ВСУ в Полтаве был поражен 3 сентября."В центре под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов связи, радиоэлектронной борьбы со всех соединений и воинских частей украинских вооруженных сил, а также операторов беспилотных летательных аппаратов, участвующих в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации", – сказано в сводке Минобороны РФ.Ситуация на Запорожской АЭСГендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оценил ситуацию на Запорожской атомной электростанции. С текстом его доклада можно ознакомиться на сайте агентства."Поскольку я совершаю свой пятый визит на ЗАЭС, я хочу заверить международное сообщество в том, что МАГАТЭ и я как генеральный директор будем продолжать делать все возможное в рамках нашего мандата, чтобы помочь предотвратить ядерную или радиологическую аварию”, – заявил Гросси.По его мнению, ситуация на ЗАЭС остается нестабильной и очень хрупкой.Что происходит в Курской областиАрмия России за минувшие сутки отразила две атаки ВСУ в направлении населенных пунктов Курской области, Киев потерял до 450 боевиков."Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены две атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Малая Локня и Комаровка, а также сорваны попытки атак в направлении Коренево, Ольговка и Погребки", – говорится в сообщении Минобороны.Военнослужащие российской армии успешно отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины, которые потеряли 1935 боевиков.ВС РФ освобождают ДонбассПодразделения Вооруженных сил России освободили населенные пункты Карловка и Пречистовка Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка ДНР. Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.Зачем нужна новая ядерная доктринаСложившаяся в результате действий Запада нынешняя повестка дня требует актуализации ядерной доктрины России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на полях Восточного экономического форума."Действительно, на фоне тех вызовов и угроз, которые спровоцированы странами так называемого коллективного Запада, Российская Федерация сейчас ведет работу по формированию новых подходов в контексте предстоящего обновления ядерной доктрины... Этой актуализации ядерной доктрины требует нынешняя повестка дня и то положение дел, которое возникло как следствие действий коллективного Запада", – цитирует Пескова РИА Новости.

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https://crimea.ria.ru/20240904/v-kurskoy-oblasti-naydeny-bolee-500-propavshikh-pri-evakuatsii-zhiteley-1140111699.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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