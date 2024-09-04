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11 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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11 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков
11 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков - РИА Новости Крым, 04.09.2024
11 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков
Военнослужащие российской армии освободили два населенных пункта, успешно отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины, которые потеряли 1935 боевиков. Об этом РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T12:35
2024-09-04T12:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии освободили два населенных пункта, успешно отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины, которые потеряли 1935 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также, по информации военного ведомства, российскими военными были отражены семь контратак противника. ВСУ потеряли более 480 военнослужащих и военную технику, в числе которой боевая бронированная машина "MaxxPro" производства США.Две контратаки отразили подразделения "Южной" группировки войск и улучшили тактическое положение по переднему краю. Противник потерял до 670 военнослужащих и вооружение, в том числе две 155-мм гаубицы М777, 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.Еще одну котратаку отразили подразделения группировки войск "Запад" и улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 480 военнослужащих. Среди уничтоженной военной техники - 155-мм гаубица М198 производства США, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм гаубица М101 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Ликвидированы пять полевых складов боеприпасов.Также ими отражена одна контратака противника, который потерял до 150 боевиков и пять автомобилей.В результате действий подразделений группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.Еще 80 военнослужащих Киев потерял в результате действий подразделений группировки войск "Днепр". Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонкаВоенный эксперт оценил потенциал группировки ВСУ в Курской областиВСУ несут потери на всех фронтах – уничтожены еще более 2000 боевиков
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Новости
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новости, новости сво, армия и флот, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), инфографика
11 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков

ВСУ провели 11 безуспешных контратак и потеряли 1935 боевиков

12:35 04.09.2024 (обновлено: 12:37 04.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии освободили два населенных пункта, успешно отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины, которые потеряли 1935 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями полностью освободили населенный пункт Карловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Также, по информации военного ведомства, российскими военными были отражены семь контратак противника. ВСУ потеряли более 480 военнослужащих и военную технику, в числе которой боевая бронированная машина "MaxxPro" производства США.
Сводка Минобороны России от 4.09.2024Сводка Минобороны России от 4.09.2024
Две контратаки отразили подразделения "Южной" группировки войск и улучшили тактическое положение по переднему краю. Противник потерял до 670 военнослужащих и вооружение, в том числе две 155-мм гаубицы М777, 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.
Еще одну котратаку отразили подразделения группировки войск "Запад" и улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 480 военнослужащих. Среди уничтоженной военной техники - 155-мм гаубица М198 производства США, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм гаубица М101 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Ликвидированы пять полевых складов боеприпасов.
"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий освободили населенный пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики", - добавляют в Минобороны РФ.
Также ими отражена одна контратака противника, который потерял до 150 боевиков и пять автомобилей.
В результате действий подразделений группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.
Еще 80 военнослужащих Киев потерял в результате действий подразделений группировки войск "Днепр". Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.
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