https://crimea.ria.ru/20240904/11-bezuspeshnykh-kontratak-vsu-poteryali-bolee-1900-boevikov-1140107798.html

11 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков

11 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков - РИА Новости Крым, 04.09.2024

11 безуспешных контратак: ВСУ потеряли более 1900 боевиков

Военнослужащие российской армии освободили два населенных пункта, успешно отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины, которые потеряли 1935 боевиков. Об этом РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T12:35

2024-09-04T12:35

2024-09-04T12:37

новости

новости сво

армия и флот

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138456196_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_42d3e65a3c3dd736547cb0b6dc531c6a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Военнослужащие российской армии освободили два населенных пункта, успешно отразили 11 контратак Вооруженных сил Украины, которые потеряли 1935 боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.Также, по информации военного ведомства, российскими военными были отражены семь контратак противника. ВСУ потеряли более 480 военнослужащих и военную технику, в числе которой боевая бронированная машина "MaxxPro" производства США.Две контратаки отразили подразделения "Южной" группировки войск и улучшили тактическое положение по переднему краю. Противник потерял до 670 военнослужащих и вооружение, в том числе две 155-мм гаубицы М777, 122-мм гаубицу Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. Уничтожен склад боеприпасов.Еще одну котратаку отразили подразделения группировки войск "Запад" и улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 480 военнослужащих. Среди уничтоженной военной техники - 155-мм гаубица М198 производства США, две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм гаубица М101 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США. Ликвидированы пять полевых складов боеприпасов.Также ими отражена одна контратака противника, который потерял до 150 боевиков и пять автомобилей.В результате действий подразделений группировки войск "Север" ВСУ потеряли до 75 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.Еще 80 военнослужащих Киев потерял в результате действий подразделений группировки войск "Днепр". Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и станция радиоэлектронной борьбы.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонкаВоенный эксперт оценил потенциал группировки ВСУ в Курской областиВСУ несут потери на всех фронтах – уничтожены еще более 2000 боевиков

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости сво, армия и флот, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), инфографика