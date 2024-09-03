https://crimea.ria.ru/20240903/voennyy-ekspert-otsenil-potentsial-gruppirovki-vsu-v-kurskoy-oblasti-1140093903.html

Военный эксперт оценил потенциал группировки ВСУ в Курской области

Военный эксперт оценил потенциал группировки ВСУ в Курской области - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Военный эксперт оценил потенциал группировки ВСУ в Курской области

Наступательный порыв ВСУ в Курской области исчерпан, продвигаться дальше боевики не смогут, однако на полное изгнание противника с территории региона еще... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T19:10

2024-09-03T19:10

2024-09-03T19:10

курская область

алексей живов

мнения

россия

вооруженные силы россии

украина

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Наступательный порыв ВСУ в Курской области исчерпан, продвигаться дальше боевики не смогут, однако на полное изгнание противника с территории региона еще потребуется время. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный волонтер, политолог Алексей Живов.Многое в этом процессе, по словам Живова, будет зависеть от того, какое количество средств поражения, артиллерийских боеприпасов, дронов и других средств ведения войны будет поставляться в российские подразделения, участвующие в Курской операцииВ частности, российские бойцы в Курской области начали активно применять новые дроны, работающие на оптоволокне. Хотя радиус их действия ограничивается приблизительно 15-ю километрами, эти беспилотники практически неуязвимы для вражеских средств радиоэлектронной борьбы."Чем больше появится подобных средств и чем более эффективными они будут, тем быстрее мы противника уничтожим", – подчеркнул Живов.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области президент России Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.За минувшие сутки потери ВСУ в курской области превысили 350 боевиков и 14 единиц бронетехники. Также уничтожены три артиллерийских орудия, три пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, миномет, две пусковые установки и подвижный пункт управления ЗРК "Бук-М1", транспортно-заряжающая машина РСЗО HIMARS и РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8900 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 549 боевых бронированных машин, 261 автомобиль, 65 артиллерийских орудий, 19 пусковых установок реактивных систем залпового огня. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.По данным Минобороны РФ на 3 сентября, за все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 9300 военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортеров, 561 боевую бронированную машину и другую технику.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО сбила украинский МиГ-29 и три HIMARSВСУ несут потери на всех фронтах – уничтожены еще более 2000 боевиков"Они ближнего боя боятся": боец с позывным "Крым" о боевиках ВСУ

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, алексей живов, мнения, россия, вооруженные силы россии, украина, всу (вооруженные силы украины)