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Главные новости Крыма: 3 сентября - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Главные новости Крыма: 3 сентября
Главные новости Крыма: 3 сентября - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Главные новости Крыма: 3 сентября
В Крыму в ближайшие годы построят десятки новых школ и домов культуры. Молодые ученые Севастополя получат дополнительные меры поддержки. Тем временем в этом... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T22:30
2024-09-03T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие годы построят десятки новых школ и домов культуры. Молодые ученые Севастополя получат дополнительные меры поддержки. Тем временем в этом регионе разрабатывают метод выявления в воде опасных для человека паразитов. За подготовку теракта в Крыму осужден житель Севастополя. Ливни с градом и шквалистым ветром пока не покинут полуостров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПерспективы развития КрымаВ Симферополе стартовал форум, посвященный достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет. На нем сообщили, что до 2028 года в Крыму планируют открыть 12 новых школ в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Симферополе, а также в Ленинском, Сакском и Симферопольском районах. Чтобы решить проблему вторых смен, в республике необходимо построить 20 новых школ.Кроме того, в селах Крыма отремонтируют порядка 152 муниципальных объектов культуры и установят 20 модульных домов культуры.Меры поддержки молодым ученым СевастополяВ будущем году, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, молодые ученые региона получат дополнительные меры поддержки. Об этом он заявил на официальном открытии III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" с участием иностранных делегаций. Развожаев отметил также важность этого мероприятия во время попыток международной изоляции России.Приговор за подготовку теракта в КрымуК 16 годам заключения приговорен житель Севастополя за подготовку теракта в Крыму. По заданию украинских спецслужб мужчина готовился подорвать самодельное взрывное устройство на объекте транспортной инфраструктуры. Он был задержан в сентябре 2023 года. Суд признал его виновным по трем статьям: приготовление к террористическому акту, незаконное хранение взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа.Ливни и град над полуостровомСиноптики прогнозируют 3 и 4 сентября в Крыму большую вероятность ливней, града и шквалистого ветра до 25 м/с. Наиболее интенсивные осадки выпали 2 сентября в центре Симферополя. При этом в районе метеостанции дожди были минимальны и прошли мимо пункта наблюдений.Выявление учеными опасных паразитовМетод выявления в воде опасных для человека паразитов разработают севастопольские ученые из Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ). Паразиты семейства Schistosoma, заражая людей через кожу, способны вызвать различные патологии – от дерматитов до онкологии. Шистосома – это не простейшее и не вирус, а червь-паразит, который распространяется в пресноводных водоемах.
https://crimea.ria.ru/20240903/v-krymu-otsenili-rol-bolshoy-afrikanskoy-ekspeditsii-rosrybolovstva-1140085498.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым
Главные новости Крыма: 3 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 3 сентября

22:30 03.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие годы построят десятки новых школ и домов культуры. Молодые ученые Севастополя получат дополнительные меры поддержки. Тем временем в этом регионе разрабатывают метод выявления в воде опасных для человека паразитов. За подготовку теракта в Крыму осужден житель Севастополя. Ливни с градом и шквалистым ветром пока не покинут полуостров.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Перспективы развития Крыма

В Симферополе стартовал форум, посвященный достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет. На нем сообщили, что до 2028 года в Крыму планируют открыть 12 новых школ в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Симферополе, а также в Ленинском, Сакском и Симферопольском районах. Чтобы решить проблему вторых смен, в республике необходимо построить 20 новых школ.
Кроме того, в селах Крыма отремонтируют порядка 152 муниципальных объектов культуры и установят 20 модульных домов культуры.
Рыбный промысел - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
17:41
В Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства

Меры поддержки молодым ученым Севастополя

В будущем году, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, молодые ученые региона получат дополнительные меры поддержки. Об этом он заявил на официальном открытии III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" с участием иностранных делегаций. Развожаев отметил также важность этого мероприятия во время попыток международной изоляции России.
Отдыхающие на берегу Азовского моря возле города Щелкино в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
19:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Самое продуктивное в мире: ученые Крыма помогут "вылечить" Азовское море

Приговор за подготовку теракта в Крыму

К 16 годам заключения приговорен житель Севастополя за подготовку теракта в Крыму. По заданию украинских спецслужб мужчина готовился подорвать самодельное взрывное устройство на объекте транспортной инфраструктуры. Он был задержан в сентябре 2023 года. Суд признал его виновным по трем статьям: приготовление к террористическому акту, незаконное хранение взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа.
Глава Крыма Сергей Аксенов
09:11
Крым более 10 лет противостоит терроризму со стороны Украины

Ливни и град над полуостровом

Синоптики прогнозируют 3 и 4 сентября в Крыму большую вероятность ливней, града и шквалистого ветра до 25 м/с. Наиболее интенсивные осадки выпали 2 сентября в центре Симферополя. При этом в районе метеостанции дожди были минимальны и прошли мимо пункта наблюдений.
Крым, Кара-Даг - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
06:48Радио "Спутник в Крыму"
Бархатный сезон в Крыму - мест в отелях почти не осталось

Выявление учеными опасных паразитов

Метод выявления в воде опасных для человека паразитов разработают севастопольские ученые из Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ). Паразиты семейства Schistosoma, заражая людей через кожу, способны вызвать различные патологии – от дерматитов до онкологии. Шистосома – это не простейшее и не вирус, а червь-паразит, который распространяется в пресноводных водоемах.
Прокуратура Республики Крым
17:02
Интернат в Керчи проверят после видео с насилием над подростком
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРИА Новости Крым
 
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Заголовок открываемого материала
22:30Главные новости Крыма: 3 сентября
22:12Зеленский уволил замглавы своего офиса
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20:57Каких специалистов не хватает науке в ДНР – власти
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20:08В Совете ЕС сняли вопрос использования российских активов в помощь Киеву
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19:45Самое продуктивное в мире: ученые Крыма помогут "вылечить" Азовское море
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17:41В Крыму оценили роль Большой африканской экспедиции Росрыболовства
17:16Избиение отдыхающих в Анапе – задержан житель Дагестана
17:02Интернат в Керчи проверят после видео с насилием над подростком
16:36Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма
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