Главные новости Крыма: 3 сентября
Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 3 сентября
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие годы построят десятки новых школ и домов культуры. Молодые ученые Севастополя получат дополнительные меры поддержки. Тем временем в этом регионе разрабатывают метод выявления в воде опасных для человека паразитов. За подготовку теракта в Крыму осужден житель Севастополя. Ливни с градом и шквалистым ветром пока не покинут полуостров.
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Перспективы развития Крыма
В Симферополе стартовал форум, посвященный достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет. На нем сообщили, что до 2028 года в Крыму планируют открыть 12 новых школ в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Симферополе, а также в Ленинском, Сакском и Симферопольском районах. Чтобы решить проблему вторых смен, в республике необходимо построить 20 новых школ.
Кроме того, в селах Крыма отремонтируют порядка 152 муниципальных объектов культуры и установят 20 модульных домов культуры.
Меры поддержки молодым ученым Севастополя
В будущем году, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, молодые ученые региона получат дополнительные меры поддержки. Об этом он заявил на официальном открытии III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" с участием иностранных делегаций. Развожаев отметил также важность этого мероприятия во время попыток международной изоляции России.
Приговор за подготовку теракта в Крыму
К 16 годам заключения приговорен житель Севастополя за подготовку теракта в Крыму. По заданию украинских спецслужб мужчина готовился подорвать самодельное взрывное устройство на объекте транспортной инфраструктуры. Он был задержан в сентябре 2023 года. Суд признал его виновным по трем статьям: приготовление к террористическому акту, незаконное хранение взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа.
Ливни и град над полуостровом
Синоптики прогнозируют 3 и 4 сентября в Крыму большую вероятность ливней, града и шквалистого ветра до 25 м/с. Наиболее интенсивные осадки выпали 2 сентября в центре Симферополя. При этом в районе метеостанции дожди были минимальны и прошли мимо пункта наблюдений.
Выявление учеными опасных паразитов
Метод выявления в воде опасных для человека паразитов разработают севастопольские ученые из Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ). Паразиты семейства Schistosoma, заражая людей через кожу, способны вызвать различные патологии – от дерматитов до онкологии. Шистосома – это не простейшее и не вирус, а червь-паразит, который распространяется в пресноводных водоемах.