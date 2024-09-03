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Главные новости Крыма: 3 сентября

Главные новости Крыма: 3 сентября - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Главные новости Крыма: 3 сентября

В Крыму в ближайшие годы построят десятки новых школ и домов культуры. Молодые ученые Севастополя получат дополнительные меры поддержки. Тем временем в этом... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T22:30

2024-09-03T22:30

2024-09-03T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие годы построят десятки новых школ и домов культуры. Молодые ученые Севастополя получат дополнительные меры поддержки. Тем временем в этом регионе разрабатывают метод выявления в воде опасных для человека паразитов. За подготовку теракта в Крыму осужден житель Севастополя. Ливни с градом и шквалистым ветром пока не покинут полуостров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПерспективы развития КрымаВ Симферополе стартовал форум, посвященный достижениям Крыма за 10 лет и перспективам развития региона на ближайшие пять лет. На нем сообщили, что до 2028 года в Крыму планируют открыть 12 новых школ в Бахчисарае, Евпатории, Керчи, Судаке, Феодосии, Симферополе, а также в Ленинском, Сакском и Симферопольском районах. Чтобы решить проблему вторых смен, в республике необходимо построить 20 новых школ.Кроме того, в селах Крыма отремонтируют порядка 152 муниципальных объектов культуры и установят 20 модульных домов культуры.Меры поддержки молодым ученым СевастополяВ будущем году, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, молодые ученые региона получат дополнительные меры поддержки. Об этом он заявил на официальном открытии III Международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" с участием иностранных делегаций. Развожаев отметил также важность этого мероприятия во время попыток международной изоляции России.Приговор за подготовку теракта в КрымуК 16 годам заключения приговорен житель Севастополя за подготовку теракта в Крыму. По заданию украинских спецслужб мужчина готовился подорвать самодельное взрывное устройство на объекте транспортной инфраструктуры. Он был задержан в сентябре 2023 года. Суд признал его виновным по трем статьям: приготовление к террористическому акту, незаконное хранение взрывчатых веществ и государственной измене в форме шпионажа.Ливни и град над полуостровомСиноптики прогнозируют 3 и 4 сентября в Крыму большую вероятность ливней, града и шквалистого ветра до 25 м/с. Наиболее интенсивные осадки выпали 2 сентября в центре Симферополя. При этом в районе метеостанции дожди были минимальны и прошли мимо пункта наблюдений.Выявление учеными опасных паразитовМетод выявления в воде опасных для человека паразитов разработают севастопольские ученые из Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ). Паразиты семейства Schistosoma, заражая людей через кожу, способны вызвать различные патологии – от дерматитов до онкологии. Шистосома – это не простейшее и не вирус, а червь-паразит, который распространяется в пресноводных водоемах.

https://crimea.ria.ru/20240903/v-krymu-otsenili-rol-bolshoy-afrikanskoy-ekspeditsii-rosrybolovstva-1140085498.html

https://crimea.ria.ru/20240903/samoe-produktivnoe-v-mire-uchenye-kryma-pomogut-vylechit-azovskoe-more-1140093042.html

https://crimea.ria.ru/20240903/krym-bolee-10-let-protivostoit-terrorizmu-so-storony-ukrainy-1140078225.html

https://crimea.ria.ru/20240903/barkhatnyy-sezon-v-krymu---mest-v-otelyakh-pochti-ne-ostalos-1140072516.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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