https://crimea.ria.ru/20240903/glavnoe-za-den-3-sentyabrya-1140097620.html

Главное за день: 3 сентября

Главное за день: 3 сентября - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Главное за день: 3 сентября

Президент РФ Владимир Путин оценил развитие отношений между Россией и Монголией. Венгрия сняла с обсуждения на Совете ЕС вопрос об использовании доходов от... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T22:52

2024-09-03T22:52

2024-09-03T22:54

главное за день

новости

россия

риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/03/1140097775_0:400:1754:1387_1920x0_80_0_0_b6133a1fd4cfba3021b3e0345e4bb0df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин оценил развитие отношений между Россией и Монголией. Венгрия сняла с обсуждения на Совете ЕС вопрос об использовании доходов от замороженных российских активов. В Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Названы победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымРазвитие отношений России и МонголииПрезидент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям, торговый оборот между двумя странами вышел на траекторию роста. Также, по его словам, идет эффективная работа по гуманитарным направлениям, в частности в сфере образования.Россия увеличит на 620 мест квоты для обучающихся в российских вузах студентов из Монголии.Снятие в Совете ЕС вопроса использования российских активов в помощь КиевуВопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву в плане обслуживания и погашения кредитов снят Венгрией с обсуждения в Совете Евросоюза. Встреча представителей государств союза запланирована на среду. Представители стран обсудят предстоящий в октябре саммит Совета ЕС и стран Персидского залива, доклад по конкурентоспособности ЕС, а также борьбу с сексуальным насилием над детьми.Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской областиВертолет Ми-8 во вторник совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. На борту находились шесть человек, двое из них получили незначительные травмы. Вертолет совершал санитарный рейс с медиками на борту, экипаж вышел на связь. На месте были организованы поисковые мероприятия.Смерчи на Черноморском побережьеЧерноморскому побережью Кубани угрожают смерчи. По этой причине в регионе объявлено трехдневное штормовое предупреждение.Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает, что с 3 по 6 сентября на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри, имеется опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности.Итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея СтенинаМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Его цель поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях.

https://crimea.ria.ru/20240903/kartochnyy-domik-mus-rukhnet-chto-pokazal-vizit-putina-v-mongoliyu-1140090157.html

https://crimea.ria.ru/20240903/mask-obyasnil-otkaz-vklyuchit-starlink-nad-krymom-dlya-vsu-1140099181.html

https://crimea.ria.ru/20240903/v-sochi-15-godovalyy-rebenok-proglotil-batareyku-i-umer-1140096089.html

https://crimea.ria.ru/20240903/izbienie-otdykhayuschikh-v-anape--zaderzhan-zhitel-dagestana-1140092902.html

https://crimea.ria.ru/20240903/chto-proiskhodit-v-kurskoy-oblasti--aktualnye-dannye-minoborony-1140087472.html

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости, россия, риа новости крым