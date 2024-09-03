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Главное за день: 3 сентября - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Главное за день: 3 сентября
Главное за день: 3 сентября - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Главное за день: 3 сентября
Президент РФ Владимир Путин оценил развитие отношений между Россией и Монголией. Венгрия сняла с обсуждения на Совете ЕС вопрос об использовании доходов от... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T22:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин оценил развитие отношений между Россией и Монголией. Венгрия сняла с обсуждения на Совете ЕС вопрос об использовании доходов от замороженных российских активов. В Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Названы победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымРазвитие отношений России и МонголииПрезидент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям, торговый оборот между двумя странами вышел на траекторию роста. Также, по его словам, идет эффективная работа по гуманитарным направлениям, в частности в сфере образования.Россия увеличит на 620 мест квоты для обучающихся в российских вузах студентов из Монголии.Снятие в Совете ЕС вопроса использования российских активов в помощь КиевуВопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву в плане обслуживания и погашения кредитов снят Венгрией с обсуждения в Совете Евросоюза. Встреча представителей государств союза запланирована на среду. Представители стран обсудят предстоящий в октябре саммит Совета ЕС и стран Персидского залива, доклад по конкурентоспособности ЕС, а также борьбу с сексуальным насилием над детьми.Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской областиВертолет Ми-8 во вторник совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. На борту находились шесть человек, двое из них получили незначительные травмы. Вертолет совершал санитарный рейс с медиками на борту, экипаж вышел на связь. На месте были организованы поисковые мероприятия.Смерчи на Черноморском побережьеЧерноморскому побережью Кубани угрожают смерчи. По этой причине в регионе объявлено трехдневное штормовое предупреждение.Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает, что с 3 по 6 сентября на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри, имеется опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности.Итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея СтенинаМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Его цель поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях.
https://crimea.ria.ru/20240903/kartochnyy-domik-mus-rukhnet-chto-pokazal-vizit-putina-v-mongoliyu-1140090157.html
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главное за день, новости, россия, риа новости крым
Главное за день: 3 сентября

Главные события и заявления вторника, 3 сентября

22:52 03.09.2024 (обновлено: 22:54 03.09.2024)
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкОфициальный визит президента Владимира Путина в Монголию
Официальный визит президента Владимира Путина в Монголию - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин оценил развитие отношений между Россией и Монголией. Венгрия сняла с обсуждения на Совете ЕС вопрос об использовании доходов от замороженных российских активов. В Иркутской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8. Названы победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за угрозы смерчей.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым

Развитие отношений России и Монголии

Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом в Улан-Баторе заявил, что отношения России и Монголии развиваются по всем направлениям, торговый оборот между двумя странами вышел на траекторию роста. Также, по его словам, идет эффективная работа по гуманитарным направлениям, в частности в сфере образования.
Россия увеличит на 620 мест квоты для обучающихся в российских вузах студентов из Монголии.
Официальный визит президента Владимира Путина в Монголию
Вчера, 15:29Радио "Спутник в Крыму"
"Карточный домик" МУС рухнет: что показал визит Путина в Монголию

Снятие в Совете ЕС вопроса использования российских активов в помощь Киеву

Вопрос использования доходов от замороженных российских активов для помощи Киеву в плане обслуживания и погашения кредитов снят Венгрией с обсуждения в Совете Евросоюза. Встреча представителей государств союза запланирована на среду. Представители стран обсудят предстоящий в октябре саммит Совета ЕС и стран Персидского залива, доклад по конкурентоспособности ЕС, а также борьбу с сексуальным насилием над детьми.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 21:58
Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ

Жесткая посадка Ми-8 в Иркутской области

Вертолет Ми-8 во вторник совершил жесткую посадку в 85 км от Иркутска. На борту находились шесть человек, двое из них получили незначительные травмы. Вертолет совершал санитарный рейс с медиками на борту, экипаж вышел на связь. На месте были организованы поисковые мероприятия.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 19:31
В Сочи 1,5-годовалый ребенок проглотил батарейку и умер

Смерчи на Черноморском побережье

Черноморскому побережью Кубани угрожают смерчи. По этой причине в регионе объявлено трехдневное штормовое предупреждение.
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает, что с 3 по 6 сентября на Черноморском побережье, на участке от Анапы до Магри, имеется опасность формирования смерчей над морем. Жителям и гостям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 17:16
Избиение отдыхающих в Анапе – задержан житель Дагестана

Итоги конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина организован медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Его цель поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях.
Боевая работа САУ Малка - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Вчера, 14:20
Что происходит в Курской области – актуальные данные Минобороны
 
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00:01Снова дожди: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 4 сентября
22:52Главное за день: 3 сентября
22:30Главные новости Крыма: 3 сентября
22:12Зеленский уволил замглавы своего офиса
21:58Маск объяснил отказ включить Starlink над Крымом для ВСУ
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21:31Выбор в пользу БРИКС – что выиграет Турция
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