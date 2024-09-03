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Названы победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Названы победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Названы победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T16:30
2024-09-03T16:30
андрей стенин
награды
память
конкурс
фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях.Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2024 года.В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Новосибирска Владислава Некрасова "Его долг" о пилоте пассажирского самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Фредерике Желинас (Frederique Gelinas) из Италии за серию "Время агавы", в которой рассказывается о сорте агавы, используемой для производства мескаля. Растущий в мире спрос на мескаль оказывает давление на Мексику, но не учитывает естественное время роста растений. Система агавы находится на стыке древних традиций и меняющейся современности.В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана (Mohammed Suman) из Бангладеш, запечатлевшей город без игровых площадок, где дети могли бы провести свободное время.В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый – не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло (Paula Jesus Brignardello) из Италии о видении фотохудожника, что ад приобретает зеленый оттенок. Выживание становится битвой не только за пропитание, но и за каждый вдох.Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия "Воспоминания о жизни до прогресса" автора Мосфикура Рахман Джохана (Mosfiqur Rahman Johan) из Бангладеш, объединившая самые яркие моменты из детских воспоминаний фотографа, раскрывающие сложные проблемы идентичности, принадлежности и потерь, с которыми сталкиваются люди.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова из Новосибирска о грузчике из Азербайджана Рза Рзаеве, который во время аварии в городе переносил детей через кипяток. Собранные горожанами деньги на билет, чтобы Рза мог повидать семью, он перечислил в детдом. "Детям страшно, а я сам отец", – говорил Рза.И серия "Вдовы-изгои" индийского репортера Раджендра Пандей (Rajendra Pandey) о городе Вриндаван в Индии, где живут около 20 тысяч вдов, с которыми жестоко обращаются их собственные семьи.Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей линиями и цветом фотоработе "Цветы лилий" Аунг Чан Тара (Aung Chan Thar) из Мьянмы о спокойном утре, когда жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилий водой, подчеркивая их естественную красоту. С высоты птичьего полета этот простой ритуал выглядит изящным танцем с замысловатыми узорами и яркими цветками на фоне безмятежного пейзажа.Церемония в Москве дает начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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андрей стенин, награды, память, конкурс, фото
Названы победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

16:30 03.09.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСпециальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях.

"Впервые я столкнулась с аутичными людьми во время преподавания в инклюзивной фотомастерской. Это были подростки, которые пришли на занятия со своими мамами. Расстройство аутистического спектра не всегда заметно внешне и может выражаться в разных формах и степенях. Для особенных детей важна ранняя диагностика, возможность найти свое место в этом мире, где они отличаются от большинства. Меня поражает крепость духа женщин, которые постоянно находятся рядом со своими детьми, их любовь, дающая силы бороться с диагнозом вопреки всему", - рассказала Анна Плюснина

Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
© Анна ПлюснинаНоминация "Портрет. Герой нашего времени". (Гран-при) Посмотреть в глаза человеку. Анна Плюснина. Россия
Номинация Портрет. Герой нашего времени. (Гран-при) Посмотреть в глаза человеку. Анна Плюснина. Россия
© Анна Плюснина
Номинация "Портрет. Герой нашего времени". (Гран-при) Посмотреть в глаза человеку. Анна Плюснина. Россия
Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2024 года.
В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Новосибирска Владислава Некрасова "Его долг" о пилоте пассажирского самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.
© Фото: Владислав НекрасовНоминация "Главные новости". Одиночные. Его долг. Владислав Некрасов. Россия
Номинация Главные новости. Одиночные. Его долг. Владислав Некрасов. Россия
© Фото: Владислав Некрасов
Номинация "Главные новости". Одиночные. Его долг. Владислав Некрасов. Россия
Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Фредерике Желинас (Frederique Gelinas) из Италии за серию "Время агавы", в которой рассказывается о сорте агавы, используемой для производства мескаля. Растущий в мире спрос на мескаль оказывает давление на Мексику, но не учитывает естественное время роста растений. Система агавы находится на стыке древних традиций и меняющейся современности.
© Фото: Фредерике ЖелинасНоминация "Главные новости". Серии. Время агавы. Фредерике Желинас. Италия
Номинация Главные новости. Серии. Время агавы. Фредерике Желинас. Италия
© Фото: Фредерике Желинас
Номинация "Главные новости". Серии. Время агавы. Фредерике Желинас. Италия
В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана (Mohammed Suman) из Бангладеш, запечатлевшей город без игровых площадок, где дети могли бы провести свободное время.
© Фото: Мохаммад СуманНоминация "Спорт". Дети Читтагонга играют в грязи. Мохаммад Суман. Бангладеш
Номинация Спорт. Дети Читтагонга играют в грязи. Мохаммад Суман. Бангладеш
© Фото: Мохаммад Суман
Номинация "Спорт". Дети Читтагонга играют в грязи. Мохаммад Суман. Бангладеш
В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый – не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло (Paula Jesus Brignardello) из Италии о видении фотохудожника, что ад приобретает зеленый оттенок. Выживание становится битвой не только за пропитание, но и за каждый вдох.
© Фото: Паула Хесус БриньярделлоНоминация "Моя планета", Одиночные. Там, где зеленый – не цвет жизни. Паула Хесус Бриньярделло. Италия
Номинация Моя планета, Одиночные. Там, где зеленый – не цвет жизни. Паула Хесус Бриньярделло. Италия
© Фото: Паула Хесус Бриньярделло
Номинация "Моя планета", Одиночные. Там, где зеленый – не цвет жизни. Паула Хесус Бриньярделло. Италия
Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия "Воспоминания о жизни до прогресса" автора Мосфикура Рахман Джохана (Mosfiqur Rahman Johan) из Бангладеш, объединившая самые яркие моменты из детских воспоминаний фотографа, раскрывающие сложные проблемы идентичности, принадлежности и потерь, с которыми сталкиваются люди.
© Фото: Мосфикур Рахман ДжоханНоминация "Моя планета". Серии. Воспоминания о жизни до прогресса. Мосфикур Рахман Джохан. Бангладеш
Номинация Моя планета. Серии. Воспоминания о жизни до прогресса. Мосфикур Рахман Джохан. Бангладеш
© Фото: Мосфикур Рахман Джохан
Номинация "Моя планета". Серии. Воспоминания о жизни до прогресса. Мосфикур Рахман Джохан. Бангладеш
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова из Новосибирска о грузчике из Азербайджана Рза Рзаеве, который во время аварии в городе переносил детей через кипяток. Собранные горожанами деньги на билет, чтобы Рза мог повидать семью, он перечислил в детдом. "Детям страшно, а я сам отец", – говорил Рза.
© Фото: Александр ОщепковНоминация "Портрет. Герой нашего времени" 1-е место. Одиночные. "Детям страшно, а я ведь сам отец". Александр Ощепков. Россия
Номинация Портрет. Герой нашего времени 1-е место. Одиночные. Детям страшно, а я ведь сам отец. Александр Ощепков. Россия
© Фото: Александр Ощепков
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" 1-е место. Одиночные. "Детям страшно, а я ведь сам отец". Александр Ощепков. Россия
И серия "Вдовы-изгои" индийского репортера Раджендра Пандей (Rajendra Pandey) о городе Вриндаван в Индии, где живут около 20 тысяч вдов, с которыми жестоко обращаются их собственные семьи.
© Фото: Раджендра ПандейНоминация "Портрет. Герой нашего времени" 1-е место. Серии. Вдовы-изгои. Раджендра Пандей. Индия
Номинация Портрет. Герой нашего времени 1-е место. Серии. Вдовы-изгои. Раджендра Пандей. Индия
© Фото: Раджендра Пандей
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" 1-е место. Серии. Вдовы-изгои. Раджендра Пандей. Индия
Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей линиями и цветом фотоработе "Цветы лилий" Аунг Чан Тара (Aung Chan Thar) из Мьянмы о спокойном утре, когда жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилий водой, подчеркивая их естественную красоту. С высоты птичьего полета этот простой ритуал выглядит изящным танцем с замысловатыми узорами и яркими цветками на фоне безмятежного пейзажа.
© Фото: Аунг Чан ТарНоминация "Вид сверху". Цветы лилий. Аунг Чан Тар. Мьянма
Номинация Вид сверху. Цветы лилий. Аунг Чан Тар. Мьянма
© Фото: Аунг Чан Тар
Номинация "Вид сверху". Цветы лилий. Аунг Чан Тар. Мьянма
Церемония в Москве дает начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
Андрей СтенинНаградыПамятьКонкурсФото
 
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