Названы победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
Названы победители юбилейного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях.
"Впервые я столкнулась с аутичными людьми во время преподавания в инклюзивной фотомастерской. Это были подростки, которые пришли на занятия со своими мамами. Расстройство аутистического спектра не всегда заметно внешне и может выражаться в разных формах и степенях. Для особенных детей важна ранняя диагностика, возможность найти свое место в этом мире, где они отличаются от большинства. Меня поражает крепость духа женщин, которые постоянно находятся рядом со своими детьми, их любовь, дающая силы бороться с диагнозом вопреки всему", - рассказала Анна Плюснина
Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".
© Анна ПлюснинаНоминация "Портрет. Герой нашего времени". (Гран-при) Посмотреть в глаза человеку. Анна Плюснина. Россия
© Анна Плюснина
Номинация "Портрет. Герой нашего времени". (Гран-при) Посмотреть в глаза человеку. Анна Плюснина. Россия
Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2024 года.
В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Новосибирска Владислава Некрасова "Его долг" о пилоте пассажирского самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.
© Фото: Владислав НекрасовНоминация "Главные новости". Одиночные. Его долг. Владислав Некрасов. Россия
© Фото: Владислав Некрасов
Номинация "Главные новости". Одиночные. Его долг. Владислав Некрасов. Россия
Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Фредерике Желинас (Frederique Gelinas) из Италии за серию "Время агавы", в которой рассказывается о сорте агавы, используемой для производства мескаля. Растущий в мире спрос на мескаль оказывает давление на Мексику, но не учитывает естественное время роста растений. Система агавы находится на стыке древних традиций и меняющейся современности.
© Фото: Фредерике ЖелинасНоминация "Главные новости". Серии. Время агавы. Фредерике Желинас. Италия
© Фото: Фредерике Желинас
Номинация "Главные новости". Серии. Время агавы. Фредерике Желинас. Италия
В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана (Mohammed Suman) из Бангладеш, запечатлевшей город без игровых площадок, где дети могли бы провести свободное время.
© Фото: Мохаммад СуманНоминация "Спорт". Дети Читтагонга играют в грязи. Мохаммад Суман. Бангладеш
© Фото: Мохаммад Суман
Номинация "Спорт". Дети Читтагонга играют в грязи. Мохаммад Суман. Бангладеш
В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый – не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло (Paula Jesus Brignardello) из Италии о видении фотохудожника, что ад приобретает зеленый оттенок. Выживание становится битвой не только за пропитание, но и за каждый вдох.
© Фото: Паула Хесус БриньярделлоНоминация "Моя планета", Одиночные. Там, где зеленый – не цвет жизни. Паула Хесус Бриньярделло. Италия
© Фото: Паула Хесус Бриньярделло
Номинация "Моя планета", Одиночные. Там, где зеленый – не цвет жизни. Паула Хесус Бриньярделло. Италия
Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия "Воспоминания о жизни до прогресса" автора Мосфикура Рахман Джохана (Mosfiqur Rahman Johan) из Бангладеш, объединившая самые яркие моменты из детских воспоминаний фотографа, раскрывающие сложные проблемы идентичности, принадлежности и потерь, с которыми сталкиваются люди.
© Фото: Мосфикур Рахман ДжоханНоминация "Моя планета". Серии. Воспоминания о жизни до прогресса. Мосфикур Рахман Джохан. Бангладеш
© Фото: Мосфикур Рахман Джохан
Номинация "Моя планета". Серии. Воспоминания о жизни до прогресса. Мосфикур Рахман Джохан. Бангладеш
В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова из Новосибирска о грузчике из Азербайджана Рза Рзаеве, который во время аварии в городе переносил детей через кипяток. Собранные горожанами деньги на билет, чтобы Рза мог повидать семью, он перечислил в детдом. "Детям страшно, а я сам отец", – говорил Рза.
© Фото: Александр ОщепковНоминация "Портрет. Герой нашего времени" 1-е место. Одиночные. "Детям страшно, а я ведь сам отец". Александр Ощепков. Россия
© Фото: Александр Ощепков
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" 1-е место. Одиночные. "Детям страшно, а я ведь сам отец". Александр Ощепков. Россия
И серия "Вдовы-изгои" индийского репортера Раджендра Пандей (Rajendra Pandey) о городе Вриндаван в Индии, где живут около 20 тысяч вдов, с которыми жестоко обращаются их собственные семьи.
© Фото: Раджендра ПандейНоминация "Портрет. Герой нашего времени" 1-е место. Серии. Вдовы-изгои. Раджендра Пандей. Индия
© Фото: Раджендра Пандей
Номинация "Портрет. Герой нашего времени" 1-е место. Серии. Вдовы-изгои. Раджендра Пандей. Индия
Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей линиями и цветом фотоработе "Цветы лилий" Аунг Чан Тара (Aung Chan Thar) из Мьянмы о спокойном утре, когда жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилий водой, подчеркивая их естественную красоту. С высоты птичьего полета этот простой ритуал выглядит изящным танцем с замысловатыми узорами и яркими цветками на фоне безмятежного пейзажа.
© Фото: Аунг Чан ТарНоминация "Вид сверху". Цветы лилий. Аунг Чан Тар. Мьянма
© Фото: Аунг Чан Тар
Номинация "Вид сверху". Цветы лилий. Аунг Чан Тар. Мьянма
Церемония в Москве дает начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).