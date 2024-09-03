https://crimea.ria.ru/20240903/nazvany-pobediteli-konkursa-fotozhurnalistiki-imeni-andreya-stenina-1140082648.html

Названы победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Названы победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Названы победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина

Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T16:30

2024-09-03T16:30

2024-09-03T16:30

андрей стенин

награды

память

конкурс

фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Обладателем Гран-при Х Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стала фотохудожник из Санкт-Петербурга Анна Плюснина. Международное жюри единодушно присудило ей высшую награду юбилейного конкурса за серию фотографий "Посмотреть в глаза человеку" о детях с расстройством аутистичного спектра и их близких людях.Серия фотографий представлялась в номинации "Портрет. Герой нашего времени".Вместе с Гран-при были объявлены призовые места всех участников шорт-листа 2024 года.В номинации "Главные новости" среди одиночных снимков лучшей стала работа фотомастера из Новосибирска Владислава Некрасова "Его долг" о пилоте пассажирского самолета авиакомпании "Уральские авиалинии", который совершил вынужденную посадку в поле в Новосибирской области.Среди серий в номинации "Главные новости" первое место присуждено Фредерике Желинас (Frederique Gelinas) из Италии за серию "Время агавы", в которой рассказывается о сорте агавы, используемой для производства мескаля. Растущий в мире спрос на мескаль оказывает давление на Мексику, но не учитывает естественное время роста растений. Система агавы находится на стыке древних традиций и меняющейся современности.В спортивной номинации первое место в категории "Одиночная фотография" присуждено работе "Дети Читтагонга играют в грязи" Мохаммада Сумана (Mohammed Suman) из Бангладеш, запечатлевшей город без игровых площадок, где дети могли бы провести свободное время.В самой популярной среди участников конкурса номинации "Моя планета" лучшей одиночной работой стал снимок "Там, где зеленый – не цвет жизни" Паулы Хесус Бриньярделло (Paula Jesus Brignardello) из Италии о видении фотохудожника, что ад приобретает зеленый оттенок. Выживание становится битвой не только за пропитание, но и за каждый вдох.Среди серий в номинации "Моя планета" лучшей названа серия "Воспоминания о жизни до прогресса" автора Мосфикура Рахман Джохана (Mosfiqur Rahman Johan) из Бангладеш, объединившая самые яркие моменты из детских воспоминаний фотографа, раскрывающие сложные проблемы идентичности, принадлежности и потерь, с которыми сталкиваются люди.В номинации "Портрет. Герой нашего времени" лучшими стали работы фотожурналистов из России и Индии. "Детям страшно, а я ведь сам отец" называется работа Александра Ощепкова из Новосибирска о грузчике из Азербайджана Рза Рзаеве, который во время аварии в городе переносил детей через кипяток. Собранные горожанами деньги на билет, чтобы Рза мог повидать семью, он перечислил в детдом. "Детям страшно, а я сам отец", – говорил Рза.И серия "Вдовы-изгои" индийского репортера Раджендра Пандей (Rajendra Pandey) о городе Вриндаван в Индии, где живут около 20 тысяч вдов, с которыми жестоко обращаются их собственные семьи.Самые атмосферные фотографии были представлены в номинации "Вид сверху. Одиночная фотография". Призовое место жюри присудило завораживающей линиями и цветом фотоработе "Цветы лилий" Аунг Чан Тара (Aung Chan Thar) из Мьянмы о спокойном утре, когда жители Вьетнама осторожно очищают цветы лилий водой, подчеркивая их естественную красоту. С высоты птичьего полета этот простой ритуал выглядит изящным танцем с замысловатыми узорами и яркими цветками на фоне безмятежного пейзажа.Церемония в Москве дает начало традиционному выставочному турне фотографий лауреатов конкурса. Международное роуд-шоу уже запланировало остановки на галерейных площадках Эфиопии, Сербии и Аргентины, но география международного турне еще будет расширяться.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей стенин, награды, память, конкурс, фото