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Алушта и два поселка остались без света - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Алушта и два поселка остались без света
Алушта и два поселка остались без света - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Алушта и два поселка остались без света
Почти 6000 жителей четырех населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и... РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T18:43
2024-09-03T18:43
алушта
ленинский район
новости крыма
владимир воронкин
гуп рк "крымэнерго"
электросети крыма
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Почти 6000 жителей четырех населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.Также, по информации Владимира Воронкина, без света остались 582 человека в селе Горностаевка Ленинского района.Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. По информации "Крымэнерго", восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Во вторник утром без электричества из-за аварии на сетях остались жители двух сел, а также поселка городского типа в Ленинском районе Крыма. Днем без света остались 12 населенных пунктов полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
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алушта, ленинский район, новости крыма, владимир воронкин, гуп рк "крымэнерго", электросети крыма, отключение электроэнергии
Алушта и два поселка остались без света

Из-за аварии на сетях Алушта и два поселка остались без электричества

18:43 03.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро
Утро - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Почти 6000 жителей четырех населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах городского округа Алушта: село Изобильное, поселок Розовый и город Алушта. Обесточены 5375 человек", – написал он в своем Telegram-канале.

Также, по информации Владимира Воронкина, без света остались 582 человека в селе Горностаевка Ленинского района.
Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам. По информации "Крымэнерго", восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Во вторник утром без электричества из-за аварии на сетях остались жители двух сел, а также поселка городского типа в Ленинском районе Крыма. Днем без света остались 12 населенных пунктов полуострова.
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АлуштаЛенинский районНовости КрымаВладимир ВоронкинГУП РК "Крымэнерго"Электросети КрымаОтключение электроэнергии
 
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