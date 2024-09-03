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Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2024
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Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма
Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма
Жители 12 населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T16:36
2024-09-03T16:36
новости крыма
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большая ялта
старый крым
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Жители 12 населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает "Крымэнерго"."Аварийное отключение в населенных пунктах Белогорского района: Красная Слобода, Горлинка, Поворотное, Черемисовка, Дозорное, Ульяновка, Кизиловка, Чернополье, Кирпичное", – говорится в сообщении.Также отключение электричества коснулось Массандры и Отрадного в городском округе Ялта, Старого Крыма в Кировском районе.По информации предприятия, на местах работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Во вторник утром без электричества из-за аварии на сетях остались жители двух сел, а также поселка городского типа в Ленинском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма

Из-за аварии на электросетях без света остались 12 населенных пунктов в трех районах Крыма

16:36 03.09.2024
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Жители 12 населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в населенных пунктах Белогорского района: Красная Слобода, Горлинка, Поворотное, Черемисовка, Дозорное, Ульяновка, Кизиловка, Чернополье, Кирпичное", – говорится в сообщении.
Также отключение электричества коснулось Массандры и Отрадного в городском округе Ялта, Старого Крыма в Кировском районе.
По информации предприятия, на местах работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Во вторник утром без электричества из-за аварии на сетях остались жители двух сел, а также поселка городского типа в Ленинском районе Крыма.
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