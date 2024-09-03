https://crimea.ria.ru/20240903/iz-za-avarii-obestocheny-12-naselennykh-punktov-v-trekh-rayonakh-kryma-1140092688.html

Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма

Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма

Жители 12 населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T16:36

2024-09-03T16:36

2024-09-03T16:36

новости крыма

гуп рк "крымэнерго"

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Жители 12 населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает "Крымэнерго"."Аварийное отключение в населенных пунктах Белогорского района: Красная Слобода, Горлинка, Поворотное, Черемисовка, Дозорное, Ульяновка, Кизиловка, Чернополье, Кирпичное", – говорится в сообщении.Также отключение электричества коснулось Массандры и Отрадного в городском округе Ялта, Старого Крыма в Кировском районе.По информации предприятия, на местах работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Во вторник утром без электричества из-за аварии на сетях остались жители двух сел, а также поселка городского типа в Ленинском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей

белогорский район

большая ялта

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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