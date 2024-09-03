https://crimea.ria.ru/20240903/iz-za-avarii-obestocheny-12-naselennykh-punktov-v-trekh-rayonakh-kryma-1140092688.html
Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма
Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 03.09.2024
Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма
Жители 12 населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 03.09.2024
2024-09-03T16:36
2024-09-03T16:36
2024-09-03T16:36
новости крыма
гуп рк "крымэнерго"
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белогорский район
большая ялта
старый крым
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Жители 12 населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает "Крымэнерго"."Аварийное отключение в населенных пунктах Белогорского района: Красная Слобода, Горлинка, Поворотное, Черемисовка, Дозорное, Ульяновка, Кизиловка, Чернополье, Кирпичное", – говорится в сообщении.Также отключение электричества коснулось Массандры и Отрадного в городском округе Ялта, Старого Крыма в Кировском районе.По информации предприятия, на местах работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.Во вторник утром без электричества из-за аварии на сетях остались жители двух сел, а также поселка городского типа в Ленинском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму до донца года заменят 28 трансформаторных подстанцийАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностей
белогорский район
большая ялта
старый крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, гуп рк "крымэнерго", электросети крыма, белогорский район, большая ялта, старый крым, отключение электроэнергии
Из-за аварии обесточены 12 населенных пунктов в трех районах Крыма
Из-за аварии на электросетях без света остались 12 населенных пунктов в трех районах Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым. Жители 12 населенных пунктов Крыма остались без света из-за аварии на электросетях. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в населенных пунктах Белогорского района: Красная Слобода, Горлинка, Поворотное, Черемисовка, Дозорное, Ульяновка, Кизиловка, Чернополье, Кирпичное", – говорится в сообщении.
Также отключение электричества коснулось Массандры и Отрадного в городском округе Ялта, Старого Крыма в Кировском районе.
По информации предприятия, на местах работают аварийные бригады. Восстановить электроснабжение планируют в течение трех часов.
Во вторник утром без электричества из-за аварии на сетях остались
жители двух сел, а также поселка городского типа в Ленинском районе Крыма.
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