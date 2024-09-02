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На Новороссийской военно-морской базе пройдут учения по уничтожению БЭКов

На Новороссийской военно-морской базе пройдут учения по уничтожению БЭКов - РИА Новости Крым, 02.09.2024

На Новороссийской военно-морской базе пройдут учения по уничтожению БЭКов

Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске в понедельник. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T09:02

2024-09-02T09:02

2024-09-02T07:57

новороссийск

учения

новости

вооруженные силы россии

армия и флот

стрельба

краснодарский край

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске в понедельник. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу.По информации НВМБ, во время учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. С молов Военной гавани будут производиться практические стрельбы из артиллерийской установки.Военные учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят также в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные учения ВМФ начались в РоссииВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогВ Крыму оценили возможность прорыва ВСУ на полуостров

новороссийск

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, стрельба, краснодарский край, безопасность