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На Новороссийской военно-морской базе пройдут учения по уничтожению БЭКов - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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На Новороссийской военно-морской базе пройдут учения по уничтожению БЭКов
На Новороссийской военно-морской базе пройдут учения по уничтожению БЭКов - РИА Новости Крым, 02.09.2024
На Новороссийской военно-морской базе пройдут учения по уничтожению БЭКов
Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске в понедельник. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T09:02
2024-09-02T07:57
новороссийск
учения
новости
вооруженные силы россии
армия и флот
стрельба
краснодарский край
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске в понедельник. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу.По информации НВМБ, во время учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. С молов Военной гавани будут производиться практические стрельбы из артиллерийской установки.Военные учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят также в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Крупные учения ВМФ начались в РоссииВ школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогВ Крыму оценили возможность прорыва ВСУ на полуостров
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РИА Новости Крым
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новороссийск, учения, новости, вооруженные силы россии, армия и флот, стрельба, краснодарский край, безопасность
На Новороссийской военно-морской базе пройдут учения по уничтожению БЭКов

На Новороссийской военно-морской базе пройдут учения по отражению нападения БЭКов

09:02 02.09.2024
 
© Администрация НовороссийскаНовороссийск
Новороссийск
© Администрация Новороссийска
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Учения со стрельбой пройдут в Новороссийске в понедельник. Об этом предупреждает администрация города со ссылкой на Новороссийскую военно-морскую базу.

"В период с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 2 сентября запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ (НВМБ – ред.) в акватории морского порта Новороссийск", – говорится в сообщении.

По информации НВМБ, во время учений отработают практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников. С молов Военной гавани будут производиться практические стрельбы из артиллерийской установки.
Военные учения в целях обеспечения безопасности регулярно проходят также в Крыму и Севастополе. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.
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НовороссийскУченияНовостиВооруженные силы РоссииАрмия и флотСтрельбаКраснодарский крайБезопасность
 
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