Главные новости Крыма: 2 сентября
Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 2 сентября
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего шпиона из Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму. В школах региона стартовал новый учебный год - пока без уличных линеек. В Севастополь на экологическую конференцию прибыли ученые из Гвинеи и Сирии, также в городе завершено строительство Академии хореографии на 250 мест. Над полуостровом разразилась непогода, которая будет бушевать три дня.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Задержание в Крыму
Сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму, сообщил в понедельник центр общественных связей ФСБ. Уголовное дело открыто по делу о государственной измене в форме шпионажа. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного.
Начало учебного года
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех учащихся региона с днем знаний и выразил уверенность в том, что в следующем году торжественные линейки пройдут уже в открытом формате. Руководитель региона в понедельник выступил на торжественной линейке в симферопольском школе №30 имени Героя Советского Союза Ашота Аматуни. Мероприятия в честь Дня знаний в школах республики прошли в зданиях школ в целях безопасности.
Научная конференция в Севастополе
В Севастополе начала работу III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", участие в которой принимают делегации из Гвинеи и Сирии. Эксперты обсудят биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение.
В частности, на семинаре гвинейские и российские ученые обсуждают результаты исследований в русле реки Фатала, главной судоходной артерии Гвинеи, техногенную трансформацию ландшафтов этой местности и загрязнение почв тяжелыми металлами, биоразнообразие и влияние на все это человека. А также выявление очагов заражения людей паразитарными заболеваниями, переносчиками возбудителей которых являются моллюски.
Академия хореографии
В Севастополе завершено строительство Академии хореографии на 250 мест, возведенной по поручению президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства региона. Местные власти рассчитывают, что занятия здесь начнутся со второй четверти.
Штормовое предупреждение
В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение: до конца суток 2 сентября, днем 3 сентября, и в течении суток 4 сентября в регионе ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Вечером 2 числа прогноз оправдался - на Симферополь обрушился мощный шторм с градом. Также прогнозируется подъем уровня рек на 1-15 метра.