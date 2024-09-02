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Главные новости Крыма: 2 сентября

Главные новости Крыма: 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Главные новости Крыма: 2 сентября

Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего шпиона из Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму. В школах региона стартовал новый учебный год - пока без уличных РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T22:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего шпиона из Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму. В школах региона стартовал новый учебный год - пока без уличных линеек. В Севастополь на экологическую конференцию прибыли ученые из Гвинеи и Сирии, также в городе завершено строительство Академии хореографии на 250 мест. Над полуостровом разразилась непогода, которая будет бушевать три дня.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Задержание в КрымуСотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму, сообщил в понедельник центр общественных связей ФСБ. Уголовное дело открыто по делу о государственной измене в форме шпионажа. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного.Начало учебного годаГлава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех учащихся региона с днем знаний и выразил уверенность в том, что в следующем году торжественные линейки пройдут уже в открытом формате. Руководитель региона в понедельник выступил на торжественной линейке в симферопольском школе №30 имени Героя Советского Союза Ашота Аматуни. Мероприятия в честь Дня знаний в школах республики прошли в зданиях школ в целях безопасности.Научная конференция в СевастополеВ Севастополе начала работу III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", участие в которой принимают делегации из Гвинеи и Сирии. Эксперты обсудят биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение. В частности, на семинаре гвинейские и российские ученые обсуждают результаты исследований в русле реки Фатала, главной судоходной артерии Гвинеи, техногенную трансформацию ландшафтов этой местности и загрязнение почв тяжелыми металлами, биоразнообразие и влияние на все это человека. А также выявление очагов заражения людей паразитарными заболеваниями, переносчиками возбудителей которых являются моллюски.Академия хореографииВ Севастополе завершено строительство Академии хореографии на 250 мест, возведенной по поручению президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства региона. Местные власти рассчитывают, что занятия здесь начнутся со второй четверти.Штормовое предупреждениеВ Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение: до конца суток 2 сентября, днем 3 сентября, и в течении суток 4 сентября в регионе ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Вечером 2 числа прогноз оправдался - на Симферополь обрушился мощный шторм с градом. Также прогнозируется подъем уровня рек на 1-15 метра.

https://crimea.ria.ru/20240902/studencheskie-bilety-na-gosuslugakh---kogda-optsiya-nachnet-rabotat-v-krymu-1140070535.html

https://crimea.ria.ru/20240902/vyyti-iz-sumraka-zachem-gostevym-domam-v-krymu-legalizovyvatsya-1140072223.html

https://crimea.ria.ru/20240902/kurorty-azovskogo-morya-v-kakom-napravlenii-ikh-neobkhodimo-razvivat-1140064712.html

https://crimea.ria.ru/20240902/v-krymskom-universitete-uchatsya-inostrantsy-iz-40-stran-mira-1140070823.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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