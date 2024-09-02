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Главные новости Крыма: 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Главные новости Крыма: 2 сентября
Главные новости Крыма: 2 сентября - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Главные новости Крыма: 2 сентября
Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего шпиона из Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму. В школах региона стартовал новый учебный год - пока без уличных РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T22:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего шпиона из Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму. В школах региона стартовал новый учебный год - пока без уличных линеек. В Севастополь на экологическую конференцию прибыли ученые из Гвинеи и Сирии, также в городе завершено строительство Академии хореографии на 250 мест. Над полуостровом разразилась непогода, которая будет бушевать три дня.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Задержание в КрымуСотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму, сообщил в понедельник центр общественных связей ФСБ. Уголовное дело открыто по делу о государственной измене в форме шпионажа. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного.Начало учебного годаГлава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех учащихся региона с днем знаний и выразил уверенность в том, что в следующем году торжественные линейки пройдут уже в открытом формате. Руководитель региона в понедельник выступил на торжественной линейке в симферопольском школе №30 имени Героя Советского Союза Ашота Аматуни. Мероприятия в честь Дня знаний в школах республики прошли в зданиях школ в целях безопасности.Научная конференция в СевастополеВ Севастополе начала работу III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", участие в которой принимают делегации из Гвинеи и Сирии. Эксперты обсудят биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение. В частности, на семинаре гвинейские и российские ученые обсуждают результаты исследований в русле реки Фатала, главной судоходной артерии Гвинеи, техногенную трансформацию ландшафтов этой местности и загрязнение почв тяжелыми металлами, биоразнообразие и влияние на все это человека. А также выявление очагов заражения людей паразитарными заболеваниями, переносчиками возбудителей которых являются моллюски.Академия хореографииВ Севастополе завершено строительство Академии хореографии на 250 мест, возведенной по поручению президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства региона. Местные власти рассчитывают, что занятия здесь начнутся со второй четверти.Штормовое предупреждениеВ Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение: до конца суток 2 сентября, днем 3 сентября, и в течении суток 4 сентября в регионе ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Вечером 2 числа прогноз оправдался - на Симферополь обрушился мощный шторм с градом. Также прогнозируется подъем уровня рек на 1-15 метра.
https://crimea.ria.ru/20240902/studencheskie-bilety-na-gosuslugakh---kogda-optsiya-nachnet-rabotat-v-krymu-1140070535.html
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РИА Новости Крым
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главное за день, новости, новости крыма, общество
Главные новости Крыма: 2 сентября

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 2 сентября

22:14 02.09.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Сотрудники ФСБ задержали 21-летнего шпиона из Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму. В школах региона стартовал новый учебный год - пока без уличных линеек. В Севастополь на экологическую конференцию прибыли ученые из Гвинеи и Сирии, также в городе завершено строительство Академии хореографии на 250 мест. Над полуостровом разразилась непогода, которая будет бушевать три дня.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Задержание в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали 23-летнего жителя Керчи за передачу данных о дислокации ПВО в Крыму, сообщил в понедельник центр общественных связей ФСБ. Уголовное дело открыто по делу о государственной измене в форме шпионажа. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы, вплоть до пожизненного.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
20:32Эксклюзивы РИА Новости Крым
Студенческие билеты на "Госуслугах" - когда опция начнет работать в Крыму

Начало учебного года

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех учащихся региона с днем знаний и выразил уверенность в том, что в следующем году торжественные линейки пройдут уже в открытом формате. Руководитель региона в понедельник выступил на торжественной линейке в симферопольском школе №30 имени Героя Советского Союза Ашота Аматуни. Мероприятия в честь Дня знаний в школах республики прошли в зданиях школ в целях безопасности.

Научная конференция в Севастополе

В Севастополе начала работу III Международная научно-практическая конференция "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность", участие в которой принимают делегации из Гвинеи и Сирии. Эксперты обсудят биоразнообразие водных и наземных экосистем стран и его сохранение.
В частности, на семинаре гвинейские и российские ученые обсуждают результаты исследований в русле реки Фатала, главной судоходной артерии Гвинеи, техногенную трансформацию ландшафтов этой местности и загрязнение почв тяжелыми металлами, биоразнообразие и влияние на все это человека. А также выявление очагов заражения людей паразитарными заболеваниями, переносчиками возбудителей которых являются моллюски.
Судак - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
21:05Радио "Спутник в Крыму"
Выйти из сумрака: зачем гостевым домам в Крыму легализовываться

Академия хореографии

В Севастополе завершено строительство Академии хореографии на 250 мест, возведенной по поручению президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба правительства региона. Местные власти рассчитывают, что занятия здесь начнутся со второй четверти.
Караларские пляжи на Азовском море
19:45Радио "Спутник в Крыму"
Курорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать

Штормовое предупреждение

В Крыму объявлено трехдневное штормовое предупреждение: до конца суток 2 сентября, днем 3 сентября, и в течении суток 4 сентября в регионе ожидаются сильные локальные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с. Вечером 2 числа прогноз оправдался - на Симферополь обрушился мощный шторм с градом. Также прогнозируется подъем уровня рек на 1-15 метра.
Почти половина студентов Медакадемии – иностранные граждане - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
19:18
В Крымском университете учатся иностранцы из 40 стран мира
 
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