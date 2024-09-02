Аксенов поздравил школьников Крыма с Днем знаний
Аксенов поздравил крымских учащихся с Днем знаний в школе №30 Симферополя
09:53 02.09.2024 (обновлено: 11:34 02.09.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех учащихся региона с днем знаний и выразил уверенность в том, что в следующем году торжественные линейки пройдут уже в открытом формате.
Руководитель региона в понедельник выступил на торжественной линейке в симферопольском школе №30 имени Героя Советского Союза Ашота Аматуни.
Мероприятия в честь Дня знаний в школах республики проходят в зданиях школ в целях безопасности.
"Хотел бы извиниться перед родителями и ребятами, но вопросы безопасности для нас - на первом месте. Уверен что это последний год, когда у нас линейка проходит в таком формате" , - сказал Аксенов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний в Симферополе
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний в Симферополе
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний в Симферополе
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний в Симферополе
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний в Симферополе
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний в Симферополе
6 из 6
День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
1 из 6
День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
2 из 6
День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
3 из 6
День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
4 из 6
День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
5 из 6
День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
6 из 6
День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Обращаясь к ученикам, глава республики отметил, что школьные годы - самое лучшее и эффективное время в жизни человека.
"Главное - проведите это время с умом и пользой, тогда оно не пропадет даром и поможет вам в вашей дальнейшей самореализации. Когда вы закончите школу, в в этом убедитесь", - сказал руководитель региона.
Он также поблагодарил педагогов Крыма, которые сегодня являются "фундаментом всего общества", и заверил, что власти республики продолжат строить и ремонтировать школы и улучшать условия труда педагогов.
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