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Аксенов поздравил школьников Крыма с Днем знаний - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Аксенов поздравил школьников Крыма с Днем знаний
Аксенов поздравил школьников Крыма с Днем знаний - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Аксенов поздравил школьников Крыма с Днем знаний
Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех учащихся региона с днем знаний и выразил уверенность в том, что в следующем году торжественные линейки... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T09:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех учащихся региона с днем знаний и выразил уверенность в том, что в следующем году торжественные линейки пройдут уже в открытом формате. Руководитель региона в понедельник выступил на торжественной линейке в симферопольском школе №30 имени Героя Советского Союза Ашота Аматуни. Мероприятия в честь Дня знаний в школах республики проходят в зданиях школ в целях безопасности. "Хотел бы извиниться перед родителями и ребятами, но вопросы безопасности для нас - на первом месте. Уверен что это последний год, когда у нас линейка проходит в таком формате" , - сказал Аксенов. Обращаясь к ученикам, глава республики отметил, что школьные годы - самое лучшее и эффективное время в жизни человека. Он также поблагодарил педагогов Крыма, которые сегодня являются "фундаментом всего общества", и заверил, что власти республики продолжат строить и ремонтировать школы и улучшать условия труда педагогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстроить режим дня школьника: советы методиста к началу учебного годаВ Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы
https://crimea.ria.ru/20240816/v-shkolakh-kryma-oboruduyut-bezopasnye-mesta-na-sluchay-trevog-1139648102.html
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новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, школа, сергей аксенов, симферополь, день знаний
Аксенов поздравил школьников Крыма с Днем знаний

Аксенов поздравил крымских учащихся с Днем знаний в школе №30 Симферополя

09:53 02.09.2024 (обновлено: 11:34 02.09.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех учащихся региона с днем знаний и выразил уверенность в том, что в следующем году торжественные линейки пройдут уже в открытом формате.
Руководитель региона в понедельник выступил на торжественной линейке в симферопольском школе №30 имени Героя Советского Союза Ашота Аматуни.
Мероприятия в честь Дня знаний в школах республики проходят в зданиях школ в целях безопасности.
"Хотел бы извиниться перед родителями и ребятами, но вопросы безопасности для нас - на первом месте. Уверен что это последний год, когда у нас линейка проходит в таком формате" , - сказал Аксенов.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний в Симферополе
День знаний в Симферополе
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний в Симферополе
День знаний в Симферополе
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний в Симферополе
День знаний в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний в Симферополе
День знаний в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний в Симферополе
День знаний в Симферополе
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© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний в Симферополе
День знаний в Симферополе
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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День знаний в Симферополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Обращаясь к ученикам, глава республики отметил, что школьные годы - самое лучшее и эффективное время в жизни человека.
"Главное - проведите это время с умом и пользой, тогда оно не пропадет даром и поможет вам в вашей дальнейшей самореализации. Когда вы закончите школу, в в этом убедитесь", - сказал руководитель региона.
Он также поблагодарил педагогов Крыма, которые сегодня являются "фундаментом всего общества", и заверил, что власти республики продолжат строить и ремонтировать школы и улучшать условия труда педагогов.
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