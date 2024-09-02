https://crimea.ria.ru/20240902/aksenov-pozdravil-shkolnikov-kryma-s-dnem-znaniy--1140052210.html

Аксенов поздравил школьников Крыма с Днем знаний

Аксенов поздравил школьников Крыма с Днем знаний - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Аксенов поздравил школьников Крыма с Днем знаний

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех учащихся региона с днем знаний и выразил уверенность в том, что в следующем году торжественные линейки... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T09:53

2024-09-02T09:53

2024-09-02T11:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поздравил всех учащихся региона с днем знаний и выразил уверенность в том, что в следующем году торжественные линейки пройдут уже в открытом формате. Руководитель региона в понедельник выступил на торжественной линейке в симферопольском школе №30 имени Героя Советского Союза Ашота Аматуни. Мероприятия в честь Дня знаний в школах республики проходят в зданиях школ в целях безопасности. "Хотел бы извиниться перед родителями и ребятами, но вопросы безопасности для нас - на первом месте. Уверен что это последний год, когда у нас линейка проходит в таком формате" , - сказал Аксенов. Обращаясь к ученикам, глава республики отметил, что школьные годы - самое лучшее и эффективное время в жизни человека. Он также поблагодарил педагогов Крыма, которые сегодня являются "фундаментом всего общества", и заверил, что власти республики продолжат строить и ремонтировать школы и улучшать условия труда педагогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Выстроить режим дня школьника: советы методиста к началу учебного годаВ Крыму на федеральные средства капитально отремонтируют все школы

https://crimea.ria.ru/20240816/v-shkolakh-kryma-oboruduyut-bezopasnye-mesta-na-sluchay-trevog-1139648102.html

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новости крыма, крым, образование в крыму и севастополе, школа, сергей аксенов, симферополь, день знаний