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Выстроить режим дня школьника: советы методиста к началу учебного года

Выстроить режим дня школьника: советы методиста к началу учебного года - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Выстроить режим дня школьника: советы методиста к началу учебного года

Рабочий день школьника должен начинаться с правильного горячего завтрака, чтобы мозг получил необходимую для его работы глюкозу. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T08:22

2024-09-02T08:22

2024-09-02T08:22

учебный год

школа

совет эксперта

мнения

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Рабочий день школьника должен начинаться с правильного горячего завтрака, чтобы мозг получил необходимую для его работы глюкозу. Об этом РИА Новости Крым рассказала методист Центра по воспитательной работе и основам здоровья Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования (КРИППО) Светлана Нагребецкая.День должен начинаться со спокойного подъема, с таким расчетом, чтобы ребенок успевал в спокойном режиме выполнить гигиенические процедуры, позавтракать и добраться до школы."Если есть возможность ходить пешком – в школу идем пешком: для того, чтобы все уложилось в голове, чтобы ребенок подготовился к учебному процессу. В начале учебного дня должны быть какие-то приятные моменты, можно слушать музыку по дороге в школу, общаться со своими друзьями", – советует специалист.По возвращении из школы следует немного отдохнуть, переключиться на другой вид деятельности, чтобы потом приступить к урокам.Для ребенка также крайне важен режим сна – для него должно быть отведено минимум восемь полноценных часов, подчеркнула эксперт.Кроме того, крайне важно сделать правильный выбор при покупке товаров для школы. Ученическая форма должна быть выполнена с применением натуральных материалов и иметь соответствующую маркировку. Пиджаки, брюки, сарафаны должны состоять из синтетики не более, чем на 55%, рубашки и блузы – не более, чем на 30%.Читайте также на РИА Новости Крым:Домино и лото помогут подготовить ребенка к школеЧем заменить конфеты в рационе ребенка – ответ РоспотребнадзораВ Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учебный год, школа, совет эксперта, мнения, дети