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Выстроить режим дня школьника: советы методиста к началу учебного года - РИА Новости Крым, 02.09.2024
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Выстроить режим дня школьника: советы методиста к началу учебного года
Выстроить режим дня школьника: советы методиста к началу учебного года - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Выстроить режим дня школьника: советы методиста к началу учебного года
Рабочий день школьника должен начинаться с правильного горячего завтрака, чтобы мозг получил необходимую для его работы глюкозу. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T08:22
2024-09-02T08:22
учебный год
школа
совет эксперта
мнения
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Рабочий день школьника должен начинаться с правильного горячего завтрака, чтобы мозг получил необходимую для его работы глюкозу. Об этом РИА Новости Крым рассказала методист Центра по воспитательной работе и основам здоровья Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования (КРИППО) Светлана Нагребецкая.День должен начинаться со спокойного подъема, с таким расчетом, чтобы ребенок успевал в спокойном режиме выполнить гигиенические процедуры, позавтракать и добраться до школы."Если есть возможность ходить пешком – в школу идем пешком: для того, чтобы все уложилось в голове, чтобы ребенок подготовился к учебному процессу. В начале учебного дня должны быть какие-то приятные моменты, можно слушать музыку по дороге в школу, общаться со своими друзьями", – советует специалист.По возвращении из школы следует немного отдохнуть, переключиться на другой вид деятельности, чтобы потом приступить к урокам.Для ребенка также крайне важен режим сна – для него должно быть отведено минимум восемь полноценных часов, подчеркнула эксперт.Кроме того, крайне важно сделать правильный выбор при покупке товаров для школы. Ученическая форма должна быть выполнена с применением натуральных материалов и иметь соответствующую маркировку. Пиджаки, брюки, сарафаны должны состоять из синтетики не более, чем на 55%, рубашки и блузы – не более, чем на 30%.Читайте также на РИА Новости Крым:Домино и лото помогут подготовить ребенка к школеЧем заменить конфеты в рационе ребенка – ответ РоспотребнадзораВ Крыму с 1 сентября дети будут учиться по новым учебникам истории
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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учебный год, школа, совет эксперта, мнения, дети
Выстроить режим дня школьника: советы методиста к началу учебного года

Успеваемость в школе зависит от режима дня школьника – эксперт

08:22 02.09.2024
 
© РИА Новости КрымШкольная линейка
Школьная линейка - РИА Новости, 1920, 02.09.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. Рабочий день школьника должен начинаться с правильного горячего завтрака, чтобы мозг получил необходимую для его работы глюкозу. Об этом РИА Новости Крым рассказала методист Центра по воспитательной работе и основам здоровья Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования (КРИППО) Светлана Нагребецкая.

"Учебный день не должен начинаться у ребенка на голодный желудок. Должен быть полноценный завтрак, горячий – каша, омлет или еще что-то. Ребенок должен идти в школу обязательно сытый, потому что у нас мозг не работает без глюкозы", – сказала эксперт.

День должен начинаться со спокойного подъема, с таким расчетом, чтобы ребенок успевал в спокойном режиме выполнить гигиенические процедуры, позавтракать и добраться до школы.
"Если есть возможность ходить пешком – в школу идем пешком: для того, чтобы все уложилось в голове, чтобы ребенок подготовился к учебному процессу. В начале учебного дня должны быть какие-то приятные моменты, можно слушать музыку по дороге в школу, общаться со своими друзьями", – советует специалист.
По возвращении из школы следует немного отдохнуть, переключиться на другой вид деятельности, чтобы потом приступить к урокам.

"Начинаем мы с тех уроков, которые несут максимальную интеллектуальную нагрузку, то есть это математика, физика, химия и так далее. И только потом переходим к более легким предметам", – поделилась мнением Светлана Нагребецкая.

Для ребенка также крайне важен режим сна – для него должно быть отведено минимум восемь полноценных часов, подчеркнула эксперт.
Кроме того, крайне важно сделать правильный выбор при покупке товаров для школы. Ученическая форма должна быть выполнена с применением натуральных материалов и иметь соответствующую маркировку. Пиджаки, брюки, сарафаны должны состоять из синтетики не более, чем на 55%, рубашки и блузы – не более, чем на 30%.
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Учебный годШколаСовет экспертаМнениядети
 
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