https://crimea.ria.ru/20240829/ostalis-pod-ruinami-dnepr-sorval-rotatsiyu-vsu-na-khersonschine-1139962925.html

Остались под руинами: "Днепр" сорвал ротацию ВСУ на Херсонщине

Остались под руинами: "Днепр" сорвал ротацию ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 29.08.2024

Остались под руинами: "Днепр" сорвал ротацию ВСУ на Херсонщине

Противотанковый расчет ВДВ группировки войск "Днепр" сорвал ротацию украинских подразделений на правом берегу Днепровского лимана, ударив по пункту временной... РИА Новости Крым, 29.08.2024

2024-08-29T09:50

2024-08-29T09:50

2024-08-29T09:50

группировка войск "днепр"

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

херсонская область

днепр

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Противотанковый расчет ВДВ группировки войск "Днепр" сорвал ротацию украинских подразделений на правом берегу Днепровского лимана, ударив по пункту временной дислокации ВСУ, к которому прибыли новые силы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.О том, что в доме на побережье правого берега Днепровского лимана обнаружен пункт временной дислокации ВСУ, где ожидается ротация, доложила разведка. Расчет разведывательного беспилотника постоянно вел наблюдение за зданием.Дождавшись момента, когда к объекту подъедет автомобиль с личным составом для обновления сил, на побережье Кинбурнской косы выдвинулся расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" и навел комплекс на цель.В Минобороны также добавили, что расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразил скопление живой силы ВСУ под Работино в Запорожской области."Координаты цели были получены от средств артиллерийской разведки и операторов беспилотных летательных аппаратов. Российские военнослужащие на боевой машине в кратчайшее время осуществили выдвижение, занятие огневой позиции и нанесли удар по украинским националистам", – рассказали в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили лагерь иностранных наемников ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на УкраинеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, херсонская область, днепр, новости сво