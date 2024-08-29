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Остались под руинами: "Днепр" сорвал ротацию ВСУ на Херсонщине
Остались под руинами: "Днепр" сорвал ротацию ВСУ на Херсонщине - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Остались под руинами: "Днепр" сорвал ротацию ВСУ на Херсонщине
Противотанковый расчет ВДВ группировки войск "Днепр" сорвал ротацию украинских подразделений на правом берегу Днепровского лимана, ударив по пункту временной... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T09:50
2024-08-29T09:50
2024-08-29T09:50
группировка войск "днепр"
всу (вооруженные силы украины)
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новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Противотанковый расчет ВДВ группировки войск "Днепр" сорвал ротацию украинских подразделений на правом берегу Днепровского лимана, ударив по пункту временной дислокации ВСУ, к которому прибыли новые силы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.О том, что в доме на побережье правого берега Днепровского лимана обнаружен пункт временной дислокации ВСУ, где ожидается ротация, доложила разведка. Расчет разведывательного беспилотника постоянно вел наблюдение за зданием.Дождавшись момента, когда к объекту подъедет автомобиль с личным составом для обновления сил, на побережье Кинбурнской косы выдвинулся расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" и навел комплекс на цель.В Минобороны также добавили, что расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразил скопление живой силы ВСУ под Работино в Запорожской области."Координаты цели были получены от средств артиллерийской разведки и операторов беспилотных летательных аппаратов. Российские военнослужащие на боевой машине в кратчайшее время осуществили выдвижение, занятие огневой позиции и нанесли удар по украинским националистам", – рассказали в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные поразили лагерь иностранных наемников ВС России нанесли удар "Кинжалами" по аэродромам на УкраинеНа Кинбурнской косе "Днепр" уничтожил два катера ВСУ с личным составом
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РИА Новости Крым
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группировка войск "днепр", всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, херсонская область, днепр, новости сво
Остались под руинами: "Днепр" сорвал ротацию ВСУ на Херсонщине
Ударом с Кинбурнской косы бойцы "Днепра" сорвали ротацию ВСУ в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Противотанковый расчет ВДВ группировки войск "Днепр" сорвал ротацию украинских подразделений на правом берегу Днепровского лимана, ударив по пункту временной дислокации ВСУ, к которому прибыли новые силы. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
О том, что в доме на побережье правого берега Днепровского лимана обнаружен пункт временной дислокации ВСУ, где ожидается ротация, доложила разведка. Расчет разведывательного беспилотника постоянно вел наблюдение за зданием.
Дождавшись момента, когда к объекту подъедет автомобиль с личным составом для обновления сил, на побережье Кинбурнской косы выдвинулся расчет противотанкового ракетного комплекса "Корнет" артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" и навел комплекс на цель.
"Расчет… поразил здание на правом берегу Днепровского лимана и уничтожил до отделения боевиков ВСУ, находившихся в нем и производивших ротацию. Благодаря опыту и высокому профессионализму оператор комплекса, управляя летящей ракетой, смог поразить здание с боевиками киевского режима, которые все остались под руинами разрушенного дома", – сообщили в Минобороны.
В Минобороны также добавили, что расчет РСЗО "Град" группировки войск "Днепр" поразил скопление живой силы ВСУ под Работино в Запорожской области.
"Координаты цели были получены от средств артиллерийской разведки и операторов беспилотных летательных аппаратов. Российские военнослужащие на боевой машине в кратчайшее время осуществили выдвижение, занятие огневой позиции и нанесли удар по украинским националистам", – рассказали в ведомстве.
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