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Авария оставила без света часть Евпатории
Авария оставила без света часть Евпатории - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Авария оставила без света часть Евпатории
Часть Евпатории осталась без энергоснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T17:45
2024-08-29T17:45
2024-08-29T17:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Часть Евпатории осталась без энергоснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, отметил Воронкин.В "Крымэнерго" опубликовали список адресов, где частично отключили электроэнергию. Так, без света остались проспект Победы, улицы Горького, Демышева, Кирова, Маяковского, Московская, Некрасова, Пушкина, Советская и прилегающие к ним. Восстановить электроснабжение специалисты планирую в течение трех часов.Ранее из-за аварии на сетях в Евпатории без света остались более 20 улиц. Свет в дома горожан вернули в течение трех часов. А накануне в трех районах Крыма более 7000 человек остались без света из-за аварии на электросетях. В Алуште без света были 4165 человек, в городе Саки и селе Орехово – 2904 человека. В Судаке отключение коснулось сел Прибрежное, Миндальное и Солнечная долина, там без электроэнергии остались 94 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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крым, новости крыма, евпатория, гуп рк "крымэнерго", владимир воронкин, энергетика
Авария оставила без света часть Евпатории
В Евпатории 21 трансформаторная подстанция отключена из-за аварии на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Часть Евпатории осталась без энергоснабжения из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в Евпатории. Обесточено: 21 трансформаторная подстанция, 2 585 точек поставок (5 474 человек)", - написал он в своем Telegram-канале.
Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, отметил Воронкин.
В "Крымэнерго" опубликовали список адресов, где частично отключили электроэнергию. Так, без света остались проспект Победы, улицы Горького, Демышева, Кирова, Маяковского, Московская, Некрасова, Пушкина, Советская и прилегающие к ним. Восстановить электроснабжение специалисты планирую в течение трех часов.
Ранее из-за аварии на сетях в Евпатории без света остались более 20 улиц
. Свет в дома горожан вернули в течение трех часов.
А накануне в трех районах Крыма более 7000 человек остались без света
из-за аварии на электросетях. В Алуште без света были 4165 человек, в городе Саки и селе Орехово – 2904 человека. В Судаке отключение коснулось сел Прибрежное, Миндальное и Солнечная долина, там без электроэнергии остались 94 человека.
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