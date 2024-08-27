https://crimea.ria.ru/20240827/evpatoriya-chastichno-ostalas-bez-sveta-iz-za-avarii-na-setyakh-1139918119.html

Евпатория частично осталась без света из-за аварии на сетях

Евпатория частично осталась без света из-за аварии на сетях - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Евпатория частично осталась без света из-за аварии на сетях

В Евпатории частично отключили энергоснабжение из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T16:20

2024-08-27T16:20

2024-08-27T16:20

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евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории частично отключили энергоснабжение из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, отметил Воронкин.В "Крымэнерго" опубликовали список адресов, где частично отключили электроэнергию.Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов, отметили на предприятии.Ранее частичное отключение электричества из-за аварии произошло в Ялте. Улицы Ломоносова, Блюхера, Украинская и Грибоедова остались без света на несколько часов.Накануне в трех районах Крыма более 7000 человек остались без света из-за аварий на электросетях. В Алуште без света остались 4165 человек, в городе Саки и селе Орехово – 2904 человека. В Судаке отключение коснулось сел Прибрежное, Миндальное и Солнечная долина, там без электроэнергии остались 94 человека.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму без света остались поселки в Ялте и Ленинском районеВ Сакском районе Крыма обновят 10 трансформаторных подстанцийАксенов поручил навести порядок в Сакском районе

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