Евпатория частично осталась без света из-за аварии на сетях
В Евпатории отключили 15 трансформаторных подстанций из-за аварии на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории частично отключили энергоснабжение из-за аварии на сетях "Крымэнерго". Об этом сообщил первый замминистра топлива и энергетики Крыма Владимир Воронкин.
"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в г. Евпатория. Обесточено: 15 трансформаторных подстанций, 2 747 точек поставок (5 761 человек)", - написал он в своем Telegram-канале.
Аварийные бригады приступили к восстановительным работам, отметил Воронкин.
В "Крымэнерго" опубликовали список адресов, где частично отключили электроэнергию.
"13 Ноября, Башенная, Демышева, Интернациональная, Заславского, Казаса, Кольцевая, Комсомольцев-Подпольщиков, Коммунальная, Короленко, Мориса Тореза, Некрасова, Первомайская, Сытникова, Токарева, Толстого, Фрунзе, Чекиста Галушкина, Ясельная; переулки: Новый, Первомайский; проезды: Некрасова, Новоселовский", - говорится в сообщении.
Восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов, отметили на предприятии.
Ранее частичное отключение электричества из-за аварии произошло в Ялте. Улицы Ломоносова, Блюхера, Украинская и Грибоедова остались без света на несколько часов.
Накануне в трех районах Крыма более 7000 человек остались без света из-за аварий на электросетях. В Алуште без света остались 4165 человек, в городе Саки и селе Орехово – 2904 человека. В Судаке отключение коснулось сел Прибрежное, Миндальное и Солнечная долина, там без электроэнергии остались 94 человека.
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