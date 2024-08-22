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Более 7 тысяч человек без света: аварии на сетях в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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Более 7 тысяч человек без света: аварии на сетях в трех районах Крыма
Более 7 тысяч человек без света: аварии на сетях в трех районах Крыма - РИА Новости Крым, 22.08.2024
Более 7 тысяч человек без света: аварии на сетях в трех районах Крыма
Более 7000 человек остались без света в трех районах Крыма из-за аварий на электросетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T17:07
2024-08-22T17:08
электроэнергия
новости крыма
владимир воронкин
электричество
алушта
саки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Более 7000 человек остались без света в трех районах Крыма из-за аварий на электросетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.По информации Владимира Воронкина, в Алуште без света остались 4165 человек, в городе Саки и селе Орехово – 2904 человека. В городском округе Судак отключение коснулось сел Прибрежное, Миндальное и Солнечная долина. Без электроэнергии остались 94 человека.Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что Сакскому району Крыма выделят 30 миллионов рублей на обновление трансформаторных подстанций.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов поручил провести проверки в "Крымэнерго" из-за жалоб на хамствоЭнергетика Крыма: что делают для увеличения мощностейВ Крыму модернизируют объекты энергетики
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электроэнергия, новости крыма, владимир воронкин, электричество, алушта, саки, судак
Более 7 тысяч человек без света: аварии на сетях в трех районах Крыма

Из-за аварий на электросетях в трех районах Крыма без света остались более 7000 человек

17:07 22.08.2024 (обновлено: 17:08 22.08.2024)
 
© Минэнерго РФЛЭП
ЛЭП
© Минэнерго РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Более 7000 человек остались без света в трех районах Крыма из-за аварий на электросетях. Об этом сообщает первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях ГУП РК "Крымэнерго" произошло отключение энергоснабжения в городах Алушта, Саки и городском округе Судак", – говорится в сообщении.

По информации Владимира Воронкина, в Алуште без света остались 4165 человек, в городе Саки и селе Орехово – 2904 человека. В городском округе Судак отключение коснулось сел Прибрежное, Миндальное и Солнечная долина. Без электроэнергии остались 94 человека.
Аварийные бригады уже приступили к восстановительным работам.
Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что Сакскому району Крыма выделят 30 миллионов рублей на обновление трансформаторных подстанций.
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ЭлектроэнергияНовости КрымаВладимир ВоронкинЭлектричествоАлуштаСакиСудак
 
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