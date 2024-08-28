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Хакеры "слили" в сеть данные о почти 8 тысячах боевиков "Азова"*
Хакеры "слили" в сеть данные о почти 8 тысячах боевиков "Азова"* - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Хакеры "слили" в сеть данные о почти 8 тысячах боевиков "Азова"*
Хакеры группы RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовали данные более чем семи тысяч боевиков запрещенной в России националистической бригады нацгвардии... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T09:45
2024-08-28T09:45
2024-08-28T10:01
хакеры
полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Хакеры группы RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовали данные более чем семи тысяч боевиков запрещенной в России националистической бригады нацгвардии Украины "Азов"*, в том числе более 4000 фотографий. Об этом сообщает Telegram-канал группы "НемеZида".Опубликованная хакерами информация касается приблизительно 7700 боевиков, в том числе обнародовано свыше 4000 фотографий. Как отметили в RaHDit, это самый масштабный слив данных о противнике с момента запуска проекта.Хакеры также отметили, что некоторые боевики, которые после возвращения из российского плена клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, вновь взяли в руки оружие и пошли воевать. При этом несколько сотен азовцев* хакерам удалось идентифицировать как уже погибших.Ранее хакеры RaHDit предали огласке данные свыше 3200 наемников-иностранцев, вступивших в ряды ВСУ.*запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Поставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами – сенаторРасстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненноеБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя
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хакеры, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), украина, всу (вооруженные силы украины), новости, россия, в мире
Хакеры "слили" в сеть данные о почти 8 тысячах боевиков "Азова"*
Хакеры из RaHDit опубликовали данные 7700 боевиков националистической бригады "Азов"*
09:45 28.08.2024 (обновлено: 10:01 28.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Хакеры группы RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовали данные более чем семи тысяч боевиков запрещенной в России националистической бригады нацгвардии Украины "Азов"*, в том числе более 4000 фотографий. Об этом сообщает Telegram-канал группы "НемеZида".
Опубликованная хакерами информация касается приблизительно 7700 боевиков, в том числе обнародовано свыше 4000 фотографий. Как отметили в RaHDit, это самый масштабный слив данных о противнике с момента запуска проекта.
"Новый "Азов"* перенял традиции старого - здесь много нацистов, татуированных свастиками, судимых, с отклонениями и так далее", - говорится в комментарии к посту.
Хакеры также отметили, что некоторые боевики, которые после возвращения из российского плена клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, вновь взяли в руки оружие и пошли воевать. При этом несколько сотен азовцев* хакерам удалось идентифицировать как уже погибших.
*запрещенная в России террористическая организация
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