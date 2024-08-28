https://crimea.ria.ru/20240828/khakery-slili-v-set-dannye-o-pochti-8-tysyachakh-boevikov-azova-1139930565.html

Хакеры "слили" в сеть данные о почти 8 тысячах боевиков "Азова"*

Хакеры "слили" в сеть данные о почти 8 тысячах боевиков "Азова"* - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Хакеры "слили" в сеть данные о почти 8 тысячах боевиков "Азова"*

Хакеры группы RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовали данные более чем семи тысяч боевиков запрещенной в России националистической бригады нацгвардии... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T09:45

2024-08-28T09:45

2024-08-28T10:01

хакеры

полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Хакеры группы RaHDit ("Злые русские хакеры") обнародовали данные более чем семи тысяч боевиков запрещенной в России националистической бригады нацгвардии Украины "Азов"*, в том числе более 4000 фотографий. Об этом сообщает Telegram-канал группы "НемеZида".Опубликованная хакерами информация касается приблизительно 7700 боевиков, в том числе обнародовано свыше 4000 фотографий. Как отметили в RaHDit, это самый масштабный слив данных о противнике с момента запуска проекта.Хакеры также отметили, что некоторые боевики, которые после возвращения из российского плена клятвенно уверяли окружающих, что завязали с нацизмом, вновь взяли в руки оружие и пошли воевать. При этом несколько сотен азовцев* хакерам удалось идентифицировать как уже погибших.Ранее хакеры RaHDit предали огласке данные свыше 3200 наемников-иностранцев, вступивших в ряды ВСУ.*запрещенная в России террористическая организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Поставками оружия "Азову"* США равняют себя с нацистами – сенаторРасстрелял машину с детьми: боевик "Азова"* получил пожизненноеБоевик "Азова"* получил 25 лет колонии за расстрел мирного жителя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хакеры, полк "азов" (запрещенная в рф террористическая организация), украина, всу (вооруженные силы украины), новости, россия, в мире