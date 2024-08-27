https://crimea.ria.ru/20240827/stala-izvestna-sudba-zdaniya-kinoteatra-kosmos-v-simferopole-1139919535.html

Стала известна судьба здания кинотеатра "Космос" в Симферополе

Стала известна судьба здания кинотеатра "Космос" в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.08.2024

Стала известна судьба здания кинотеатра "Космос" в Симферополе

Здание бывшего кинотеатра "Космос" близ парка имени Гагарина в Симферополе продадут на открытом аукционе, возможно, на его месте будущий собственник возведет... РИА Новости Крым, 27.08.2024

2024-08-27T19:45

2024-08-27T19:45

2024-08-27T19:45

михаил афанасьев

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Здание бывшего кинотеатра "Космос" близ парка имени Гагарина в Симферополе продадут на открытом аукционе, возможно, на его месте будущий собственник возведет малоэтажный офисный центр. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Кинотеатр "Космос" в Симферополе построен в 1967 году. В 2012 году архитектурная мастерская спроектировала современный "Концерт-Холл Космос" на месте кинотеатра, но проект остался невостребованным.В 2015 году на площади перед кинотеатром установили памятники летчику-космонавту Юрию Гагарину и конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву, а также благоустроили территорию возле здания.В 2020 году, после завершения судебных разбирательств с недобросовестным арендатором, который нарушал целевое использование кинотеатра и несвоевременно платил аренду, здание вернулось в собственность города.Читайте также на РИА Новости Крым:Театр кукол в Симферополе: как движутся работыРеставрация Дачи Стамболи в Феодосии затягиваетсяПервый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры

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михаил афанасьев, администрация симферополя, симферополь, городская среда, крым, новости крыма