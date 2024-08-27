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Стала известна судьба здания кинотеатра "Космос" в Симферополе
Стала известна судьба здания кинотеатра "Космос" в Симферополе - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Стала известна судьба здания кинотеатра "Космос" в Симферополе
Здание бывшего кинотеатра "Космос" близ парка имени Гагарина в Симферополе продадут на открытом аукционе, возможно, на его месте будущий собственник возведет... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T19:45
2024-08-27T19:45
2024-08-27T19:45
михаил афанасьев
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Здание бывшего кинотеатра "Космос" близ парка имени Гагарина в Симферополе продадут на открытом аукционе, возможно, на его месте будущий собственник возведет малоэтажный офисный центр. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Кинотеатр "Космос" в Симферополе построен в 1967 году. В 2012 году архитектурная мастерская спроектировала современный "Концерт-Холл Космос" на месте кинотеатра, но проект остался невостребованным.В 2015 году на площади перед кинотеатром установили памятники летчику-космонавту Юрию Гагарину и конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву, а также благоустроили территорию возле здания.В 2020 году, после завершения судебных разбирательств с недобросовестным арендатором, который нарушал целевое использование кинотеатра и несвоевременно платил аренду, здание вернулось в собственность города.Читайте также на РИА Новости Крым:Театр кукол в Симферополе: как движутся работыРеставрация Дачи Стамболи в Феодосии затягиваетсяПервый капремонт за 60 лет: в Севастополе открылся Дом культуры
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михаил афанасьев, администрация симферополя, симферополь, городская среда, крым, новости крыма
Стала известна судьба здания кинотеатра "Космос" в Симферополе
Здание бывшего кинотеатра "Космос" в Симферополе продадут на аукционе – администрация
СИМФЕРОПОЛЬ 27 авг – РИА Новости Крым. Здание бывшего кинотеатра "Космос" близ парка имени Гагарина в Симферополе продадут на открытом аукционе, возможно, на его месте будущий собственник возведет малоэтажный офисный центр. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
"Здание кинотеатра "Космос" является муниципальной собственностью. Этот объект включен в план приватизации и будет выставлен на продажу на открытом аукционе. О том, что там будет, корректно будет говорить, когда появится собственник. Но многоэтажной застройки там не будет. Какой-то деловой офисный центр в несколько этажей – это примерно то, что видит там город", - сказал градоначальник.
Кинотеатр "Космос" в Симферополе построен в 1967 году. В 2012 году архитектурная мастерская спроектировала современный "Концерт-Холл Космос" на месте кинотеатра, но проект остался невостребованным.
В 2015 году на площади перед кинотеатром установили памятники летчику-космонавту Юрию Гагарину и конструктору ракетно-космической техники Сергею Королеву, а также благоустроили территорию возле здания.
В 2020 году, после завершения судебных разбирательств с недобросовестным арендатором, который нарушал целевое использование кинотеатра и несвоевременно платил аренду, здание вернулось в собственность города.
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