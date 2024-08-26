https://crimea.ria.ru/20240826/glavnye-novosti-kryma-26-avgusta-1139893353.html

Главные новости Крыма: 26 августа

Главные новости Крыма: 26 августа - РИА Новости Крым, 26.08.2024

Главные новости Крыма: 26 августа

Площадь пожара в Феодосии увеличилась в 10 раз за сутки – к тушению огня привлечены полтысячи специалистов и более 100 единиц техники, включая вертолеты. Глава... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T22:52

2024-08-26T22:52

2024-08-26T22:52

главное за день

новости крыма

крым

риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/1a/1139872807_2:0:1243:698_1920x0_80_0_0_a82fd583d0aa8dffd0f0215593af5d92.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. Площадь пожара в Феодосии увеличилась в 10 раз за сутки – к тушению огня привлечены полтысячи специалистов и более 100 единиц техники, включая вертолеты. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового врио министра чрезвычайных ситуаций в республике. Во всей Ялте из-за шторма закрыли пляжи. Ливни с грозами и сильным ветром обрушатся на Крым и Севастополь в ближайшие сутки. В Севастополе не все школы готовы к началу учебного года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Площадь пожара в Феодосии увеличилась в 10 разЗа ночь 26 августа площадь пожара, возникшего накануне в горно-лесной местности Тепе-Оба в Феодосии, увеличилась с 15 до 75 гектаров.К вечеру понедельника она выросла еще вдвое. "Площадь пожара в Крыму составляет 150 га", – сообщили в ГУ МЧС России. С огнем борются около 500 специалистов, привлечено более 100 единиц техники.Из Севастополя в Феодосию на помощь в тушении пожара направлена дополнительная аэромобильная группировка.Угрозу перехода пожара под Феодосией на четыре населенных пункта удалось предотвратить, количество сил и средств, привлеченных на подавление огня, увеличено.На участке дороги Феодосия – Орджоникидзе из-за пожара ограничили движение в обе стороны.Аксенов назначил врио главы МЧС КрымаВременно исполняющим обязанности министра чрезвычайных ситуаций РК назначен Алексей Еременко. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Алексей Михайлович обладает необходимыми профессиональными качествами, имеет соответствующий опыт в организации деятельности профильных структур", – отметил Аксенов. Пляжи Ялты закрыли для купанияПляжи Ялтинского региона закрыты для купания из-за шторма. Об этом предупредила глава администрации города Янина Павленко."Волнение моря на пляжах Ялтинского региона – 3 балла по шкале Бофорта и продолжает расти. Купание на пляжах и выход на гидротехнические сооружения запрещены", – сообщила Павленко.На Крым и Севастополь надвигаются ливни с грозамиВ Крыму в ближайшие дни ожидаются ливни и грозы, а также усиление ветра до 20 метров в секунду, сообщает МЧС республики."По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27-29 августа в Крыму ожидается временами дожди, местами сильные, грозы, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с", – говорится в сообщении.В Севастополе во вторник также обещают дождь с грозой и сильным ветром.В Севастополе к началу учебного года готовы не все школыВ Севастополе к началу учебного года готовы 160 учебных заведений из 163 представленных к проверке. Еще семь находятся на капитальном ремонте. Об этом в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя сообщил директор Департамента образования и науки города Севастополя Максим Кривонос.По его словам, до конца календарного года планируется завершить капитальный ремонт в четырех школах, образовательный процесс в них начнется со второго учебного полугодия.

https://crimea.ria.ru/20240826/zharko-i-tyazhelo-dyshat-pochti-400-chelovek-boryutsya-s-ognem-pod-feodosiey-1139879319.html

https://crimea.ria.ru/20240826/ural--eto-poltora-metra-zhizni-vperedi-istoriya-voditelya-na-fronte-1139825576.html

https://crimea.ria.ru/20240826/v-krymu-devochka-ne-poluchaet-zhiznenno-vazhnykh-lekarstv---sk-vedet-proverku-1139884703.html

https://crimea.ria.ru/20240826/repetitora-iz-sevastopolya-zaochno-osudili-na-20-let-za-rastlenie-devochki-1139889145.html

https://crimea.ria.ru/20240826/den-znaniy-v-sevastopole---kak-proydut-lineyki-1139877654.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, риа новости крым