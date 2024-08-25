https://crimea.ria.ru/20240825/silnyy-pozhar-v-gorno-lesnoy-mestnosti-v-krymu-evakuiruyut-100-chelovek-1139865683.html

Сильный пожар в горно-лесной местности в Крыму: эвакуируют 100 человек

Сильный пожар в горно-лесной местности в Крыму: эвакуируют 100 человек - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Сильный пожар в горно-лесной местности в Крыму: эвакуируют 100 человек

Из-за сильного пожара в Крыму эвакуируют сто человек. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T20:54

2024-08-25T20:54

2024-08-25T21:31

сергей аксенов

крым

пожар

новости крыма

феодосия

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орджоникидзе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Из-за сильного пожара в Крыму эвакуируют сто человек. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава республики Сергей Аксенов.Также Сергей Аксенов подчеркнул, что риск дальнейшего распространения огня существует и на территорию СНТ "Волна", однако специальные службы делают все возможное для недопущения продвижения пожара. "Большинство жителей уехали в поселок Орджоникидзе, в пунктах временного размещения на данный момент никого нет", - написал он и призвал всех доверять только официальным источникам информации и не верить слухам.Ранее сообщилось о локализации пожара в селе Новопокровка Кировского района. Горела сухая растительность на площади 1,05 гектаров. Также локализован пожар у горы Агармыш в районе Старого Крыма на площади 4 гектара.В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:В национальном парке "Крымский" полностью ликвидировали пожарЗатяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в КрымуНа горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты

https://crimea.ria.ru/20240825/vozgoranie-rastitelnosti-v-rayone-tepe-oba-v-feodosii-tushat-166-pozharnykh-1139864455.html

крым

феодосия

коктебель

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сергей аксенов, крым, пожар, новости крыма, феодосия, коктебель, орджоникидзе, происшествия