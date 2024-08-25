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Сильный пожар в горно-лесной местности в Крыму: эвакуируют 100 человек - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Сильный пожар в горно-лесной местности в Крыму: эвакуируют 100 человек
Сильный пожар в горно-лесной местности в Крыму: эвакуируют 100 человек - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Сильный пожар в горно-лесной местности в Крыму: эвакуируют 100 человек
Из-за сильного пожара в Крыму эвакуируют сто человек. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T20:54
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сергей аксенов
крым
пожар
новости крыма
феодосия
коктебель
орджоникидзе
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Из-за сильного пожара в Крыму эвакуируют сто человек. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава республики Сергей Аксенов.Также Сергей Аксенов подчеркнул, что риск дальнейшего распространения огня существует и на территорию СНТ "Волна", однако специальные службы делают все возможное для недопущения продвижения пожара. "Большинство жителей уехали в поселок Орджоникидзе, в пунктах временного размещения на данный момент никого нет", - написал он и призвал всех доверять только официальным источникам информации и не верить слухам.Ранее сообщилось о локализации пожара в селе Новопокровка Кировского района. Горела сухая растительность на площади 1,05 гектаров. Также локализован пожар у горы Агармыш в районе Старого Крыма на площади 4 гектара.В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Читайте также на РИА Новости Крым:В национальном парке "Крымский" полностью ликвидировали пожарЗатяжное штормовое предупреждение с усилением ветра объявлено в КрымуНа горе Агармыш в Крыму пожар усиливается ветром – его тушат вертолеты
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сергей аксенов, крым, пожар, новости крыма, феодосия, коктебель, орджоникидзе, происшествия
Сильный пожар в горно-лесной местности в Крыму: эвакуируют 100 человек

Из-за сильного пожара в Крыму эвакуируют сто человек - Аксенов

20:54 25.08.2024 (обновлено: 21:31 25.08.2024)
 
© Скриншот с видео очевидцаЛесной пожар
Лесной пожар
© Скриншот с видео очевидца
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Из-за сильного пожара в Крыму эвакуируют сто человек. Об этом сообщил в своем ТГ-канале глава республики Сергей Аксенов.

"В связи с пожаром в горно-лесной местности в районе пгт Орджоникидзе (Феодосийский регион - ред.) принято решение об эвакуации порядка 100 человек в СНТ "Рассвет". Часть людей будет вывезена на автобусах, часть эвакуируется самостоятельно", - сказано в сообщении.

Также Сергей Аксенов подчеркнул, что риск дальнейшего распространения огня существует и на территорию СНТ "Волна", однако специальные службы делают все возможное для недопущения продвижения пожара.
"Большинство жителей уехали в поселок Орджоникидзе, в пунктах временного размещения на данный момент никого нет", - написал он и призвал всех доверять только официальным источникам информации и не верить слухам.
Ранее сообщилось о локализации пожара в селе Новопокровка Кировского района. Горела сухая растительность на площади 1,05 гектаров. Также локализован пожар у горы Агармыш в районе Старого Крыма на площади 4 гектара.
В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
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