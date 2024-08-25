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Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях
Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях
Президент России Владимир Путин в субботу поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, сообщили в РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T14:26
2024-08-25T14:28
владимир путин (политик)
новости
всу (вооруженные силы украины)
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, сообщили в пресс-службе главы российского государства.Командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка доложили Верховному главнокомандующему об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также утвержденные командованием соответствующих группировок предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности, заявили в пресс-службе президента РФ.Атака ВСУ на Курскую область6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ. Читайте также на РИА Новости Крым:Путин встретился с руководством Объединенной группировки войскИз украинского плена вернули 115 военных, захваченных в Курской областиПоражение Курской АЭС при ударах ВСУ чревато техногенной катастрофой
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Новости
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, всу (вооруженные силы украины), ситуация в курской области после нападения всу, курская область
Путин заслушал доклады командующих на приграничных с Украиной территориях

Путин заслушал доклады о боевых задачах в приграничных с Украиной регионах - пресс-служба

14:26 25.08.2024 (обновлено: 14:28 25.08.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в субботу поздно вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, сообщили в пресс-службе главы российского государства.
Командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка доложили Верховному главнокомандующему об обстановке на линии боевого соприкосновения, а также утвержденные командованием соответствующих группировок предложения по развитию ситуации в их зонах ответственности, заявили в пресс-службе президента РФ.

Атака ВСУ на Курскую область

6 августа подразделения ВСУ осуществили попытку прорыва через границу с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. В ходе вторжения пострадали мирные жители, в том числе дети. В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины в Курской области был введен режим контртеррористической операции (КТО).
12 августа в ходе совещания по обстановке в Курской области Владимир Путин потребовал обеспечить надежное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Президент также поручил ФСБ совместно с Росгвардией обеспечить режим КТО и эффективную борьбу с украинскими ДРГ.
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Владимир Путин (политик)НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Ситуация в Курской области после нападения ВСУКурская область
 
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