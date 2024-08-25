https://crimea.ria.ru/20240825/moschnyy-prirodnyy-pozhar-v-feodosii---chto-izvestno-1139866742.html

Мощный природный пожар в Феодосии - что известно

Мощный природный пожар в Феодосии - что известно - РИА Новости Крым, 25.08.2024

Мощный природный пожар в Феодосии - что известно

Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров, идет эвакуация СНТ, работают более 280 специалистов и 83 единицы техники, сообщило МЧС... РИА Новости Крым, 25.08.2024

2024-08-25T21:37

2024-08-25T21:37

2024-08-25T22:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров, идет эвакуация СНТ, работают более 280 специалистов и 83 единицы техники, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. Борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер.Уточняется, что в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ. Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле. По данным ГУ МЧС России по РК, на данный момент жители СНТ убывают в места постоянного проживания и к родственникам, в ПВР людей нет.В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался с возгорания травы и кустарников в районе горного массива Тепе-Оба. В связи с сухой и ветренной погодой произошло быстрое распространение пожара на значительной площади. Ситуация находится под личным контролем прокурора республики. Под контролем находится также соблюдение прав граждан, эвакуированных из садовых товариществ.Весь день 25 августа в разных районах Крыма возникали пожары.Пожар в Кировском районеДнем пожар ликвидировали в селе Новопокровка Кировского района Крыма. Сотрудники 4-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, пожарной охраны МЧС РК тушили пожар на общей площади, по предварительной информации, 1,05 гектара. В 15.49 огонь был локализован.Пожар на горе АгармышНакануне возгорание произошло у подножия горы Агармыш в Кировском районе Крыма. Для его ликвидации были привлечены два вертолета. Площадь, охваченная огнем, стремительно увеличилась из-за ветра и жары.Позже стало известно, что горение лесной подстилки на 4 га перешло в верховой пожар. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены порядка 50 тонн воды. Локализовали пожар в 16 часов.Пожар в нацпарке "Крымский"Также в субботу пожар охватил территорию в нацпарке "Крымский", огонь тушили с привлечением вертолета МЧС. Локализовать его удалось на площади полгектара. В тот же день его полностью ликвидировали.В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.

https://crimea.ria.ru/20240825/pod-simferopolem-gorit-chastnoe-domovladenie-1139859140.html

https://crimea.ria.ru/20240825/krupnyy-lesnoy-pozhar-v-krymu-gorit-15-ga---lyudey-evakuiruyut-v-koktebel-1139866111.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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