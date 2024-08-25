https://crimea.ria.ru/20240825/moschnyy-prirodnyy-pozhar-v-feodosii---chto-izvestno-1139866742.html
Мощный природный пожар в Феодосии - что известно
Мощный природный пожар в Феодосии - что известно - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Мощный природный пожар в Феодосии - что известно
Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров, идет эвакуация СНТ, работают более 280 специалистов и 83 единицы техники, сообщило МЧС... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T21:37
2024-08-25T21:37
2024-08-25T22:06
пожар
феодосия
крым
происшествия
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров, идет эвакуация СНТ, работают более 280 специалистов и 83 единицы техники, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. Борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер.Уточняется, что в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ. Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле. По данным ГУ МЧС России по РК, на данный момент жители СНТ убывают в места постоянного проживания и к родственникам, в ПВР людей нет.В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался с возгорания травы и кустарников в районе горного массива Тепе-Оба. В связи с сухой и ветренной погодой произошло быстрое распространение пожара на значительной площади. Ситуация находится под личным контролем прокурора республики. Под контролем находится также соблюдение прав граждан, эвакуированных из садовых товариществ.Весь день 25 августа в разных районах Крыма возникали пожары.Пожар в Кировском районеДнем пожар ликвидировали в селе Новопокровка Кировского района Крыма. Сотрудники 4-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, пожарной охраны МЧС РК тушили пожар на общей площади, по предварительной информации, 1,05 гектара. В 15.49 огонь был локализован.Пожар на горе АгармышНакануне возгорание произошло у подножия горы Агармыш в Кировском районе Крыма. Для его ликвидации были привлечены два вертолета. Площадь, охваченная огнем, стремительно увеличилась из-за ветра и жары.Позже стало известно, что горение лесной подстилки на 4 га перешло в верховой пожар. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены порядка 50 тонн воды. Локализовали пожар в 16 часов.Пожар в нацпарке "Крымский"Также в субботу пожар охватил территорию в нацпарке "Крымский", огонь тушили с привлечением вертолета МЧС. Локализовать его удалось на площади полгектара. В тот же день его полностью ликвидировали.В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
https://crimea.ria.ru/20240825/pod-simferopolem-gorit-chastnoe-domovladenie-1139859140.html
https://crimea.ria.ru/20240825/krupnyy-lesnoy-pozhar-v-krymu-gorit-15-ga---lyudey-evakuiruyut-v-koktebel-1139866111.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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пожар, феодосия, крым, происшествия, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Материал дополняется
Мощный природный пожар в Феодосии - что известно
Мощный природный пожар под Феодосией в Крыму - что известно к этому часу
21:37 25.08.2024 (обновлено: 22:06 25.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров, идет эвакуация СНТ, работают более 280 специалистов и 83 единицы техники, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. Борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер.
"Площадь пожара в Крыму составляет 15 гектаров. Более 280 специалистов и 83 единицы техники привлечены к тушению пожара в районе Тепе-Оба. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ. Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле.
По данным ГУ МЧС России по РК, на данный момент жители СНТ убывают в места постоянного проживания и к родственникам, в ПВР людей нет.
В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался с возгорания травы и кустарников в районе горного массива Тепе-Оба. В связи с сухой и ветренной погодой произошло быстрое распространение пожара на значительной площади.
Ситуация находится под личным контролем прокурора республики. Под контролем находится также соблюдение прав граждан, эвакуированных из садовых товариществ.
Весь день 25 августа в разных районах Крыма возникали пожары.
Пожар в Кировском районе
Днем пожар ликвидировали
в селе Новопокровка Кировского района Крыма. Сотрудники 4-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, пожарной охраны МЧС РК тушили пожар на общей площади, по предварительной информации, 1,05 гектара. В 15.49 огонь был локализован
.
Пожар на горе Агармыш
Накануне возгорание произошло у подножия горы Агармыш в Кировском районе Крыма. Для его ликвидации были привлечены
два вертолета. Площадь, охваченная огнем, стремительно увеличилась из-за ветра и жары.
Позже стало известно, что горение лесной подстилки на 4 га перешло в верховой пожар
. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены порядка 50 тонн воды. Локализовали пожар
в 16 часов.
Пожар в нацпарке "Крымский"
Также в субботу пожар охватил
территорию в нацпарке "Крымский", огонь тушили с привлечением вертолета МЧС. Локализовать его удалось
на площади полгектара. В тот же день его полностью ликвидировали
.
В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим
. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.