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Мощный природный пожар в Феодосии - что известно - РИА Новости Крым, 25.08.2024
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Мощный природный пожар в Феодосии - что известно
Мощный природный пожар в Феодосии - что известно - РИА Новости Крым, 25.08.2024
Мощный природный пожар в Феодосии - что известно
Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров, идет эвакуация СНТ, работают более 280 специалистов и 83 единицы техники, сообщило МЧС... РИА Новости Крым, 25.08.2024
2024-08-25T21:37
2024-08-25T22:06
пожар
феодосия
крым
происшествия
мчс крыма
гу мчс рф по республике крым
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров, идет эвакуация СНТ, работают более 280 специалистов и 83 единицы техники, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.Ранее ведомство сообщало, что в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. Борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер.Уточняется, что в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ. Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле. По данным ГУ МЧС России по РК, на данный момент жители СНТ убывают в места постоянного проживания и к родственникам, в ПВР людей нет.В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался с возгорания травы и кустарников в районе горного массива Тепе-Оба. В связи с сухой и ветренной погодой произошло быстрое распространение пожара на значительной площади. Ситуация находится под личным контролем прокурора республики. Под контролем находится также соблюдение прав граждан, эвакуированных из садовых товариществ.Весь день 25 августа в разных районах Крыма возникали пожары.Пожар в Кировском районеДнем пожар ликвидировали в селе Новопокровка Кировского района Крыма. Сотрудники 4-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, пожарной охраны МЧС РК тушили пожар на общей площади, по предварительной информации, 1,05 гектара. В 15.49 огонь был локализован.Пожар на горе АгармышНакануне возгорание произошло у подножия горы Агармыш в Кировском районе Крыма. Для его ликвидации были привлечены два вертолета. Площадь, охваченная огнем, стремительно увеличилась из-за ветра и жары.Позже стало известно, что горение лесной подстилки на 4 га перешло в верховой пожар. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены порядка 50 тонн воды. Локализовали пожар в 16 часов.Пожар в нацпарке "Крымский"Также в субботу пожар охватил территорию в нацпарке "Крымский", огонь тушили с привлечением вертолета МЧС. Локализовать его удалось на площади полгектара. В тот же день его полностью ликвидировали.В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
https://crimea.ria.ru/20240825/pod-simferopolem-gorit-chastnoe-domovladenie-1139859140.html
https://crimea.ria.ru/20240825/krupnyy-lesnoy-pozhar-v-krymu-gorit-15-ga---lyudey-evakuiruyut-v-koktebel-1139866111.html
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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пожар, феодосия, крым, происшествия, мчс крыма, гу мчс рф по республике крым, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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Мощный природный пожар в Феодосии - что известно

Мощный природный пожар под Феодосией в Крыму - что известно к этому часу

21:37 25.08.2024 (обновлено: 22:06 25.08.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Площадь природного пожара на юго-востоке Крыма составляет 15 гектаров, идет эвакуация СНТ, работают более 280 специалистов и 83 единицы техники, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщало, что в городском округе Феодосия в районе горно-лесной местности Тепе-Оба горит сухая растительность. Борьбу с огнем осложняет сильный порывистый ветер.
"Площадь пожара в Крыму составляет 15 гектаров. Более 280 специалистов и 83 единицы техники привлечены к тушению пожара в районе Тепе-Оба. Вертолеты Ми-8 МЧС России сбросили 35 тонн воды", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в превентивных целях проводится эвакуация жителей из СНТ. Развернуты два пункта временного размещения в Коктебеле.
По данным ГУ МЧС России по РК, на данный момент жители СНТ убывают в места постоянного проживания и к родственникам, в ПВР людей нет.
В прокуратуре республики сообщили, что пожар начался с возгорания травы и кустарников в районе горного массива Тепе-Оба. В связи с сухой и ветренной погодой произошло быстрое распространение пожара на значительной площади.
Ситуация находится под личным контролем прокурора республики. Под контролем находится также соблюдение прав граждан, эвакуированных из садовых товариществ.
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Пожар в Кировском районе

Днем пожар ликвидировали в селе Новопокровка Кировского района Крыма. Сотрудники 4-го пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым, пожарной охраны МЧС РК тушили пожар на общей площади, по предварительной информации, 1,05 гектара. В 15.49 огонь был локализован.

Пожар на горе Агармыш

Накануне возгорание произошло у подножия горы Агармыш в Кировском районе Крыма. Для его ликвидации были привлечены два вертолета. Площадь, охваченная огнем, стремительно увеличилась из-за ветра и жары.
Позже стало известно, что горение лесной подстилки на 4 га перешло в верховой пожар. Вертолетом Ми-8 МЧС России были сброшены порядка 50 тонн воды. Локализовали пожар в 16 часов.

Пожар в нацпарке "Крымский"

Также в субботу пожар охватил территорию в нацпарке "Крымский", огонь тушили с привлечением вертолета МЧС. Локализовать его удалось на площади полгектара. В тот же день его полностью ликвидировали.
В Крыму с 17 апреля установлен особый противопожарный режим. В этот период запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Природный пожар в Крыму
21:23
Крупный лесной пожар в Крыму: горит 15 га - людей эвакуируют в Коктебель
ПожарФеодосияКрымПроисшествияМЧС КрымаГУ МЧС РФ по Республике КрымМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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