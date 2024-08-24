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На Крымском мосту закрыли движение второй раз за день
На Крымском мосту закрыли движение второй раз за день - РИА Новости Крым, 24.08.2024
На Крымском мосту закрыли движение второй раз за день
Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T21:33
2024-08-24T21:33
2024-08-24T21:34
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для КрымаПаромная переправа между Крымом и Кубанью: на что потратят более 5 млнКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
крымский мост
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив
На Крымском мосту закрыли движение второй раз за день
Крымский мост второй раз за день закрыт для проезда машин
21:33 24.08.2024 (обновлено: 21:34 24.08.2024)