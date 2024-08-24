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На Крымском мосту закрыли движение второй раз за день - РИА Новости Крым, 24.08.2024
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На Крымском мосту закрыли движение второй раз за день
На Крымском мосту закрыли движение второй раз за день - РИА Новости Крым, 24.08.2024
На Крымском мосту закрыли движение второй раз за день
Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 24.08.2024
2024-08-24T21:33
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крымский мост
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
керчь
тамань
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для КрымаПаромная переправа между Крымом и Кубанью: на что потратят более 5 млнКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
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крымский мост, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив
На Крымском мосту закрыли движение второй раз за день

Крымский мост второй раз за день закрыт для проезда машин

21:33 24.08.2024 (обновлено: 21:34 24.08.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для Крыма
Паромная переправа между Крымом и Кубанью: на что потратят более 5 млн
Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостНовости КрымаКерчьТаманьКерченский пролив
 
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