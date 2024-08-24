https://crimea.ria.ru/20240824/na-krymskom-mostu-zakryli-dvizhenie-1139824584.html

На Крымском мосту закрыли движение второй раз за день

На Крымском мосту закрыли движение второй раз за день - РИА Новости Крым, 24.08.2024

На Крымском мосту закрыли движение второй раз за день

Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 24.08.2024

2024-08-24T21:33

2024-08-24T21:33

2024-08-24T21:34

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

керчь

тамань

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для движения автотранспорта, водителей и пассажиров просят сохранять спокойствие, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и сохранять спокойствие.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Расширение НАТО в Черном море – как устранить угрозу для КрымаПаромная переправа между Крымом и Кубанью: на что потратят более 5 млнКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен

крымский мост

керчь

тамань

керченский пролив

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, новости крыма, керчь, тамань, керченский пролив