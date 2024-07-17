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Паромная переправа между Крымом и Кубанью: на что потратят более 5 млн - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Паромная переправа между Крымом и Кубанью: на что потратят более 5 млн
Паромная переправа между Крымом и Кубанью: на что потратят более 5 млн - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Паромная переправа между Крымом и Кубанью: на что потратят более 5 млн
Правительство РФ направит 5,7 млн рублей на функционирование существующей бесплатной паромной переправы между Крымом и Кубанью, увеличение ее пропускной... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T06:02
2024-07-17T06:02
керченская паромная переправа
радио "спутник в крыму"
алексей волков
крым
краснодарский край
морской транспорт
правительство россии
михаил мишустин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Правительство РФ направит 5,7 млн рублей на функционирование существующей бесплатной паромной переправы между Крымом и Кубанью, увеличение ее пропускной способности не предусмотрено. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.На днях премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство России в 2024 году выделит на поддержку паромного сообщения на линии между портами "Крым" и "Кавказ" (Краснодарский край) 5,7 миллиона рублей.По словам Волкова, речь идет исключительно о поддержании функционирования имеющейся мощности паромной переправы, увеличение ее пропускной способности на эти деньги не предусматривается.Сокращать ее также не будут, добавил он: "Эта транспортная работа обеспечивает безопасность… Она должна быть, сокращать ее не нужно".Волков подчеркнул, что после того, как на Крымском мосту в 2022 году был совершен теракт, власти приняли решение о создании мобильного резерва и осуществлении государственной паромной перевозки операторами, соответственно, без оплаты. "Операторы, которые работают на переправе, обеспечены работой и выплатами и никак не зависят от количества перевезенного транспорта. Никаких возможных проблем, связанных с тем, что они откажутся работать, как это происходило на коммерческой линии, не произойдет, в этом я уверен", – отметил Волков.Он отметил, что паромная переправа сейчас функционирует в режиме провоза спецгрузов и товаров народного потребления особой срочности и важности.И уточнил, что паромная переправа через Керченский пролив туристические перевозки временно не осуществляет.Государственные средства в размере 5,7 млн рублей направят ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс", который обеспечивает работу шести паромов на линии между Крымом и Кубанью.Читайте также на РИА Новости Крым:Как работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
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керченская паромная переправа, алексей волков, крым, краснодарский край, морской транспорт, правительство россии, михаил мишустин
Паромная переправа между Крымом и Кубанью: на что потратят более 5 млн

Почти 6 миллионов рублей направят на обеспечение работы существующей паромной переправы

06:02 17.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Правительство РФ направит 5,7 млн рублей на функционирование существующей бесплатной паромной переправы между Крымом и Кубанью, увеличение ее пропускной способности не предусмотрено. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.
На днях премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому правительство России в 2024 году выделит на поддержку паромного сообщения на линии между портами "Крым" и "Кавказ" (Краснодарский край) 5,7 миллиона рублей.
По словам Волкова, речь идет исключительно о поддержании функционирования имеющейся мощности паромной переправы, увеличение ее пропускной способности на эти деньги не предусматривается.
"На сегодняшний день финансирование обеспечивает продолжение ее функционирования. Нет дополнительных увеличений паромных линий и так далее", – сказал Волков.
Сокращать ее также не будут, добавил он: "Эта транспортная работа обеспечивает безопасность… Она должна быть, сокращать ее не нужно".
Волков подчеркнул, что после того, как на Крымском мосту в 2022 году был совершен теракт, власти приняли решение о создании мобильного резерва и осуществлении государственной паромной перевозки операторами, соответственно, без оплаты.
"Операторы, которые работают на переправе, обеспечены работой и выплатами и никак не зависят от количества перевезенного транспорта. Никаких возможных проблем, связанных с тем, что они откажутся работать, как это происходило на коммерческой линии, не произойдет, в этом я уверен", – отметил Волков.
Он отметил, что паромная переправа сейчас функционирует в режиме провоза спецгрузов и товаров народного потребления особой срочности и важности.
"У нас на Крымский мост сегодня грузовой транспорт не допускают, это связано с обеспечением безопасности. Поэтому вариантов два. Либо переехать через переправу, которая метеозависима и там иногда накапливаются очереди. Либо через альтернативный путь. Он проходит по новым субъектам Российской Федерации и используется как для грузовых, так и для туристических целей", – добавил Волков.
И уточнил, что паромная переправа через Керченский пролив туристические перевозки временно не осуществляет.
Государственные средства в размере 5,7 млн рублей направят ФГУП "Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения масс", который обеспечивает работу шести паромов на линии между Крымом и Кубанью.
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Радио "Спутник в Крыму"Керченская паромная переправаАлексей ВолковКрымКраснодарский крайМорской транспортПравительство РоссииМихаил Мишустин
 
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