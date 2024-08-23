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Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом - РИА Новости Крым, 23.08.2024
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Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом
Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом
Спецназ провел операцию по освобождению заложников в ИК-19 строгого режима в Волгоградской области. Об этом сообщили в Росгвардии. Что известно о ЧП в колонии – РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T17:21
2024-08-23T17:29
захват заложников в колонии в волгоградской области
волгоградская область
волгоград
происшествия
заложники
ск рф (следственный комитет российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
фсин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Спецназ провел операцию по освобождению заложников в ИК-19 строгого режима в Волгоградской области. Об этом сообщили в Росгвардии. Что известно о ЧП в колонии – в материале РИА Новости Крым.Днем в пятницу заключенные ИК-19, вооружившись ножами, захватили заложников, пострадали сотрудники учреждения, сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказания.Как уточнили во ФСИН, боевики захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии.По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ, сообщили в Следкоме. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал оперативный доклад о случившемся.Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии в Волгоградской области, где были захвачены заложники.Также президент сообщил, что директор ФСИН России Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в колонии.Около трех часов дня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинформировал, что четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.По его словам, в регионе создан оперативный штаб, который координировал работу по освобождению заложников.В 15.47 в официальном Telegram-канале в администрации Волгоградской области появилось видеосообщение: председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев рассказал о состоянии пострадавших:По словам Себелева, в медучреждении хватает медикаментов, перевязочных материалов и компонентов крови. Медицинская служба Суровикинского района усилена рядом хирургических бригад. Оказание помощи пострадавшим находится под контролем, заверил он.Прокуратура Волгоградской области заявила, что проверит колонию, где произошел захват заложников.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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захват заложников в колонии в волгоградской области, волгоградская область, волгоград, происшествия, заложники, ск рф (следственный комитет российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), фсин
Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом

Спецназ освободил заложников в ИК под Волгоградом - четверо заключенных нейтрализованы

17:21 23.08.2024 (обновлено: 17:29 23.08.2024)
 
© Скриншот с видеоЗахват заложников в волгоградской ИК
Захват заложников в волгоградской ИК
© Скриншот с видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Спецназ провел операцию по освобождению заложников в ИК-19 строгого режима в Волгоградской области. Об этом сообщили в Росгвардии. Что известно о ЧП в колонии – в материале РИА Новости Крым.
"Снайперы Росгвардии нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии в Суровикино, заложники освобождены", - сообщает РИА Новости.
Днем в пятницу заключенные ИК-19, вооружившись ножами, захватили заложников, пострадали сотрудники учреждения, сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказания.
Как уточнили во ФСИН, боевики захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ, сообщили в Следкоме. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал оперативный доклад о случившемся.
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии в Волгоградской области, где были захвачены заложники.
Также президент сообщил, что директор ФСИН России Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в колонии.
Около трех часов дня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинформировал, что четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.
"В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ", - цитирует Бочарова пресс-служба обладминистрации.
По его словам, в регионе создан оперативный штаб, который координировал работу по освобождению заложников.
В 15.47 в официальном Telegram-канале в администрации Волгоградской области появилось видеосообщение: председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев рассказал о состоянии пострадавших:
"Двое пострадавших в результате ЧП в исправительной колонии №19 в Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих расценивается медиками как средней степени тяжести".
По словам Себелева, в медучреждении хватает медикаментов, перевязочных материалов и компонентов крови. Медицинская служба Суровикинского района усилена рядом хирургических бригад. Оказание помощи пострадавшим находится под контролем, заверил он.
Прокуратура Волгоградской области заявила, что проверит колонию, где произошел захват заложников.
Захват заложников в колонии в Волгоградской областиВолгоградская областьВолгоградПроисшествияЗаложникиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ФСИН
 
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