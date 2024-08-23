Спецназ освободил заложников в колонии под Волгоградом
Спецназ освободил заложников в ИК под Волгоградом - четверо заключенных нейтрализованы
17:21 23.08.2024 (обновлено: 17:29 23.08.2024)
© Скриншот с видеоЗахват заложников в волгоградской ИК
© Скриншот с видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым. Спецназ провел операцию по освобождению заложников в ИК-19 строгого режима в Волгоградской области. Об этом сообщили в Росгвардии. Что известно о ЧП в колонии – в материале РИА Новости Крым.
"Снайперы Росгвардии нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии в Суровикино, заложники освобождены", - сообщает РИА Новости.
Днем в пятницу заключенные ИК-19, вооружившись ножами, захватили заложников, пострадали сотрудники учреждения, сообщили в пресс-службе Федеральной службы исполнения наказания.
Как уточнили во ФСИН, боевики захватили заложников во время заседания дисциплинарной комиссии.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ, ч. 3 ст. 321 УК РФ, сообщили в Следкоме. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал оперативный доклад о случившемся.
Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ поручил главам силовых ведомств оценить ситуацию в колонии в Волгоградской области, где были захвачены заложники.
Также президент сообщил, что директор ФСИН России Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в колонии.
Около трех часов дня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинформировал, что четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ.
"В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ", - цитирует Бочарова пресс-служба обладминистрации.
По его словам, в регионе создан оперативный штаб, который координировал работу по освобождению заложников.
В 15.47 в официальном Telegram-канале в администрации Волгоградской области появилось видеосообщение: председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев рассказал о состоянии пострадавших:
"Двое пострадавших в результате ЧП в исправительной колонии №19 в Волгоградской области находятся в тяжелом состоянии, состояние еще двоих расценивается медиками как средней степени тяжести".
По словам Себелева, в медучреждении хватает медикаментов, перевязочных материалов и компонентов крови. Медицинская служба Суровикинского района усилена рядом хирургических бригад. Оказание помощи пострадавшим находится под контролем, заверил он.
Прокуратура Волгоградской области заявила, что проверит колонию, где произошел захват заложников.