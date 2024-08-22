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В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия - РИА Новости Крым, 22.08.2024
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В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия
В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия - РИА Новости Крым, 22.08.2024
В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия
В Курске началась установка железобетонных укрытий для безопасности мирных жителей во время обстрелов и воздушных атак ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 22.08.2024
2024-08-22T10:03
2024-08-22T10:03
курск
укрытия
безопасность
новости
алексей смирнов
ситуация в курской области после нападения всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Курске началась установка железобетонных укрытий для безопасности мирных жителей во время обстрелов и воздушных атак ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.По словам Смирнова, администрация города определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий – в местах массового скопления людей."Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре", - добавил он.Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске, где уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий. В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время.Региональный оперштаб Курской области ранее принял решение отменить рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА. Как пояснили в оперштабе, не представляется возможным своевременное распространение соответствующих сообщений. Кроме того, решение вызвано необходимостью снижения нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействияЧитайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона ВСУ в Курской областиЕще 650 человек отселили из приграничных районов Курской областиЗеленский назвал цели ВСУ в Курской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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курск, укрытия, безопасность, новости, алексей смирнов, ситуация в курской области после нападения всу
В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия

В Курске приступили к установке железобетонных укрытий для защиты от обстрелов – власти

10:03 22.08.2024
 
© ТГ-канал Алексей Смирнов Курске началась установка железобетонных укрытий
 Курске началась установка железобетонных укрытий
© ТГ-канал Алексей Смирнов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Курске началась установка железобетонных укрытий для безопасности мирных жителей во время обстрелов и воздушных атак ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.
"Сегодня в Курске началась установка железобетонных укрытий. Решение об установке таких конструкций было принято оперативным штабом", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Смирнова, администрация города определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий – в местах массового скопления людей.
"Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре", - добавил он.
Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске, где уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий. В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время.
Региональный оперштаб Курской области ранее принял решение отменить рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА. Как пояснили в оперштабе, не представляется возможным своевременное распространение соответствующих сообщений. Кроме того, решение вызвано необходимостью снижения нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействия
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КурскУкрытияБезопасностьНовостиАлексей СмирновСитуация в Курской области после нападения ВСУ
 
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