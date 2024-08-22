https://crimea.ria.ru/20240822/v-kurske-nachali-ustanavlivat-zhelezobetonnye-ukrytiya-1139791351.html

В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия

В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия - РИА Новости Крым, 22.08.2024

В Курске начали устанавливать железобетонные укрытия

В Курске началась установка железобетонных укрытий для безопасности мирных жителей во время обстрелов и воздушных атак ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора... РИА Новости Крым, 22.08.2024

2024-08-22T10:03

2024-08-22T10:03

2024-08-22T10:03

курск

укрытия

безопасность

новости

алексей смирнов

ситуация в курской области после нападения всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. В Курске началась установка железобетонных укрытий для безопасности мирных жителей во время обстрелов и воздушных атак ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора области Алексей Смирнов.По словам Смирнова, администрация города определила ключевые точки для размещения бетонных модульных укрытий – в местах массового скопления людей."Планируем оснастить железобетонными укрытиями 60 основных остановочных павильонов в областном центре", - добавил он.Аналогичные мероприятия проводятся в Железногорске, где уже определены места для установки 10 железобетонных укрытий. В Курчатове также установят укрытия, их количество и точки размещения будут обозначены в ближайшее время.Региональный оперштаб Курской области ранее принял решение отменить рассылку СМС-оповещений о ракетной опасности и об опасности атак БПЛА. Как пояснили в оперштабе, не представляется возможным своевременное распространение соответствующих сообщений. Кроме того, решение вызвано необходимостью снижения нагрузки на системы сотовой связи для оперативного взаимодействияЧитайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и двое ранены при атаке дрона ВСУ в Курской областиЕще 650 человек отселили из приграничных районов Курской областиЗеленский назвал цели ВСУ в Курской области

курск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, укрытия, безопасность, новости, алексей смирнов, ситуация в курской области после нападения всу