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В Крыму опровергли информацию СМИ о проблемах с вещанием ТВ и радио
В Крыму опровергли информацию СМИ о проблемах с вещанием ТВ и радио - РИА Новости Крым, 21.08.2024
В Крыму опровергли информацию СМИ о проблемах с вещанием ТВ и радио
На волоконно-оптическом кабеле в Симферополе произошла авария, но вещание телевидения и радио не прерывалось. Об этом сообщает Министерство внутренней политики, РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T16:26
2024-08-21T16:26
2024-08-21T16:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. На волоконно-оптическом кабеле в Симферополе произошла авария, но вещание телевидения и радио не прерывалось. Об этом сообщает Министерство внутренней политики, информации и связи республики.В министерстве уточнили, что некоторые средства массовой информации сообщили ранее о нарушении вещания федеральных теле - и радиоканалов на полуострове. Эта информация является недостоверной.Ранее Роскомназдор сообщил о DDoS-атаке на российских операторов связи, которая стала причиной сбоя работы ряда сервисов, в том числе мессенджеров. Атака отражена, сервисы снова работают в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму взломана трансляция кабельных операторовХакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и СевастополеЭфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде районов Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мининформ крыма, телевидение, новости крыма, крым, информация
В Крыму опровергли информацию СМИ о проблемах с вещанием ТВ и радио
Вещание федеральных телеканалов и радио из-за аварии в Крыму не прерывалось - власти
16:26 21.08.2024 (обновлено: 16:37 21.08.2024)