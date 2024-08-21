https://crimea.ria.ru/20240821/v-krymu-oprovergli-informatsiyu-smi-o-problemakh-s-veschaniem-tv-i-radio-1139778593.html

В Крыму опровергли информацию СМИ о проблемах с вещанием ТВ и радио

В Крыму опровергли информацию СМИ о проблемах с вещанием ТВ и радио - РИА Новости Крым, 21.08.2024

В Крыму опровергли информацию СМИ о проблемах с вещанием ТВ и радио

На волоконно-оптическом кабеле в Симферополе произошла авария, но вещание телевидения и радио не прерывалось. Об этом сообщает Министерство внутренней политики, РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T16:26

2024-08-21T16:26

2024-08-21T16:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. На волоконно-оптическом кабеле в Симферополе произошла авария, но вещание телевидения и радио не прерывалось. Об этом сообщает Министерство внутренней политики, информации и связи республики.В министерстве уточнили, что некоторые средства массовой информации сообщили ранее о нарушении вещания федеральных теле - и радиоканалов на полуострове. Эта информация является недостоверной.Ранее Роскомназдор сообщил о DDoS-атаке на российских операторов связи, которая стала причиной сбоя работы ряда сервисов, в том числе мессенджеров. Атака отражена, сервисы снова работают в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму взломана трансляция кабельных операторовХакеры взломали эфир радиостанций в Крыму и СевастополеЭфир радиостанций "Спутник в Крыму" и "Вера" взломан в ряде районов Крыма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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