https://crimea.ria.ru/20240821/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-so-storony-kerchi-1139769354.html

На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи

На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 21.08.2024

На Крымском мосту растет очередь со стороны Керчи

Перед досмотровым пунктом на Крымскому мосту собралась очередь из 415 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о... РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T12:18

2024-08-21T12:18

2024-08-21T12:18

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровым пунктом на Крымскому мосту собралась очередь из 415 автомобилей со стороны Керчи. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом, со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Ранее сообщалось, что по состоянию на 9 часов утра перед досмотровыми комплексами на Крымскому мосту собралась очередь из 312 автомобилей с обеих сторон.Власти региона подчеркивают, что безопасность транспортного перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на мостовом переходе обязательна в целях безопасности.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму

крымский мост

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, керчь, транспорт, логистика, керченский пролив, крым, новости крыма