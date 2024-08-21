https://crimea.ria.ru/20240821/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-skolko-zhdat-proezda-1139754829.html

На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда

На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 21.08.2024

На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда

Перед досмотровыми комплексами на Крымскому мосту собралась очередь из 312 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации РИА Новости Крым, 21.08.2024

2024-08-21T09:19

2024-08-21T09:19

2024-08-21T09:19

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

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керчь

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тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми комплексами на Крымскому мосту собралась очередь из 312 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее сообщалось, что по состоянию на шесть часов утра перед досмотровыми комплексами на Крымскому мосту очередей не было.Власти региона подчеркивают, что безопасность транспортного перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на мостовом переходе обязательна в целях безопасности.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму

крымский мост

керчь

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, керчь, крым, новости крыма, тамань