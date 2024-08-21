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На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда - РИА Новости Крым, 21.08.2024
На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
Перед досмотровыми комплексами на Крымскому мосту собралась очередь из 312 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации РИА Новости Крым, 21.08.2024
2024-08-21T09:19
2024-08-21T09:19
2024-08-21T09:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг - РИА Новости Крым. Перед досмотровыми комплексами на Крымскому мосту собралась очередь из 312 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщают в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Ранее сообщалось, что по состоянию на шесть часов утра перед досмотровыми комплексами на Крымскому мосту очередей не было.Власти региона подчеркивают, что безопасность транспортного перехода через Керченский пролив имеет первостепенное значение, так как объект является стратегическим. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности, поэтому процедура досмотра на мостовом переходе обязательна в целях безопасности.По статистике, самые большие очереди на подъезде к Крымскому мосту скапливаются по пятницам и воскресеньям.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенНа курорт по новому асфальту: на Херсонщине ремонтируют подъезды к Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, транспорт, логистика, керчь, крым, новости крыма, тамань
На Крымском мосту растет очередь: сколько ждать проезда
На подъездах к Крымскому мосту стоят 312 автомобилей