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Главные новости Крыма: 20 августа

Главные новости Крыма: 20 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Главные новости Крыма: 20 августа

Террорист, планировавший покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, получил 18 лет колонии по решению суда. Глава РК Сергей Аксенов оценил турпоток в Крым в... РИА Новости Крым, 20.08.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Террорист, планировавший покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, получил 18 лет колонии по решению суда. Глава РК Сергей Аксенов оценил турпоток в Крым в 2024-м году. На полуострове днем тушили пожар у Крымского моста. Открыта новая трасса до Евпатории. Эксперт оценил риск землетрясения в Крыму после толчков на Камчатке. Аномальная жара снова идет на полуостров.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.За покушение на главу Крыма террорист получил 18 лет колонииСуд приговорил к 18 годам колонии 35-летнего Игоря Корчинского, который по заданию СБУ планировал покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщает Генпрокуратура России."Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств)", – сообщили в ведомстве.Аксенов оценил турпоток в Крыму в 2024-мТуристический поток в Крым в 2024 году уменьшился примерно на треть. Об этом журналистам заявил глава РК Сергей Аксенов. "Но граждане Российской Федерации преданы Крыму, едут все равно. Спасибо большое всем туристам", – заметил он.Также глава республики в этот день сообщил, что крымские здравницы, которые не смогли работать летом из-за сооружения фортификационных сооружений на пляжах, получат государственную поддержку."В силу объективных причин там сезон не был проведен… Будет ряд льготных мер принято, кого-то освободим еще раз от уплаты аренды за землю и так далее", – пообещал Аксенов. Потушены пожары у Крымского моста и сафари-паркаСегодня возле развязки трассы "Таврида" на Крымский мост произошел пожар. Горела сухая растительность. Огонь охватил 400 квадратов. Пожар удалось оперативно ликвидировать.Гораздо дольше спасатели боролись с пожаром у сафари-парка. Он начался накануне, потушили его только сегодня, во вторник, в 7 утра. Площадь его составила 20 га", – сообщили в МЧС.В Крыму открыли новую трассу до ЕвпаторииВ Крыму открыли движение по трассе Симферополь – Евпатория – Мирный. "Благодаря этой дороге мы уйдем от пробок, у нас стандартно каждое лето в районе города Саки собиралась большая пробка. Сейчас мы уйдем от этой ситуации", – пообещал глава Крыма Сергей Аксенов.Быть ли в Крыму землетрясению после тряски на КамчаткеВ Крыму, несмотря на схожесть сейсмических процессов, такой активности, как на Камчатке, не наблюдается. Об этом сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев."Если Камчатка – это активный, как говорят геологи, живой сейсмический регион, то в Крыму такой активности не наблюдается. Здесь совершенно другая геологическая природа", – объяснил Вахрушев.Аномальная жара опять идет в КрымАномальная жара снова ожидается на полуострове. Об этом сообщило Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды."С 21 по 25 августа в Крыму ожидается аномально жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7-8 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит +32... +37 градусов", – говорится в сообщении.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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