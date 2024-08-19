https://crimea.ria.ru/20240819/v-novorossiyskom-portu-budut-strelyat-1139702053.html

В Новороссийском порту будут стрелять

В Новороссийском порту будут стрелять - РИА Новости Крым, 19.08.2024

В Новороссийском порту будут стрелять

В Новороссийске 19 августа пройдут учения в акватории морского порта, будет громко. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 19.08.2024

2024-08-19T09:56

2024-08-19T09:56

2024-08-19T09:59

новороссийск

учения

черное море

армия и флот

краснодарский край

новости

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Новороссийске 19 августа пройдут учения в акватории морского порта, будет громко. Об этом предупредили в администрации города.Уточняется, что в ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников со стрельбой из артиллерийской установки с молов Военной гавани.На военно-морской базе в Новороссийске регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения БЭК и дронов. Так, тренировки военных в акватории Новороссийска проходили в течение дня 12 августа. Кроме того, ВС РФ регулярно проводят учения в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Два безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флота В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMS

новороссийск

черное море

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, черное море, армия и флот, краснодарский край, новости, безопасность