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В Новороссийском порту будут стрелять - РИА Новости Крым, 19.08.2024
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В Новороссийском порту будут стрелять
В Новороссийском порту будут стрелять - РИА Новости Крым, 19.08.2024
В Новороссийском порту будут стрелять
В Новороссийске 19 августа пройдут учения в акватории морского порта, будет громко. Об этом предупредили в администрации города. РИА Новости Крым, 19.08.2024
2024-08-19T09:56
2024-08-19T09:59
новороссийск
учения
черное море
армия и флот
краснодарский край
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Новороссийске 19 августа пройдут учения в акватории морского порта, будет громко. Об этом предупредили в администрации города.Уточняется, что в ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников со стрельбой из артиллерийской установки с молов Военной гавани.На военно-морской базе в Новороссийске регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения БЭК и дронов. Так, тренировки военных в акватории Новороссийска проходили в течение дня 12 августа. Кроме того, ВС РФ регулярно проводят учения в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Два безэкипажных катера Украины уничтожены силами Черноморского флота В школах Крыма оборудуют безопасные места на случай тревогВСУ пытались атаковать Крымский мост 12 ракетами ATACMS
новороссийск
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новороссийск, учения, черное море, армия и флот, краснодарский край, новости, безопасность
В Новороссийском порту будут стрелять

В Новороссийском порту будут отрабатывать борьбу с безэкипажными катерами и беспилотниками

09:56 19.08.2024 (обновлено: 09:59 19.08.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовороссийск
Новороссийск - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг - РИА Новости Крым. В Новороссийске 19 августа пройдут учения в акватории морского порта, будет громко. Об этом предупредили в администрации города.
"По информации Новороссийской военно-морской базы, 19 августа в периоды с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 запланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников со стрельбой из артиллерийской установки с молов Военной гавани.
На военно-морской базе в Новороссийске регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения БЭК и дронов. Так, тренировки военных в акватории Новороссийска проходили в течение дня 12 августа. Кроме того, ВС РФ регулярно проводят учения в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
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НовороссийскУченияЧерное мореАрмия и флотКраснодарский крайНовостиБезопасность
 
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