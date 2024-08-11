https://crimea.ria.ru/20240811/strelba-slyshna-v-sevastopole--vlasti-obyasnili-prichinu-1139518996.html

Стрельба слышна в Севастополе – власти объяснили причину

Стрельба слышна в Севастополе – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 11.08.2024

Стрельба слышна в Севастополе – власти объяснили причину

Военные Черноморского флота в воскресенье проводят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, предупредил жителей и гостей Севастополя... РИА Новости Крым, 11.08.2024

2024-08-11T16:18

2024-08-11T16:18

2024-08-11T16:34

севастополь

михаил развожаев

учения

армия и флот

чф рф (черноморский флот российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота в воскресенье проводят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, предупредил жителей и гостей Севастополя губернатор Михаил Развожаев.По его данным, в городе до 17:00 могут быть слышны выстрелы. И добавил, что в городе все спокойно.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма