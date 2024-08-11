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Стрельба слышна в Севастополе – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 11.08.2024
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Стрельба слышна в Севастополе – власти объяснили причину
Стрельба слышна в Севастополе – власти объяснили причину - РИА Новости Крым, 11.08.2024
Стрельба слышна в Севастополе – власти объяснили причину
Военные Черноморского флота в воскресенье проводят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, предупредил жителей и гостей Севастополя... РИА Новости Крым, 11.08.2024
2024-08-11T16:18
2024-08-11T16:34
севастополь
михаил развожаев
учения
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота в воскресенье проводят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, предупредил жителей и гостей Севастополя губернатор Михаил Развожаев.По его данным, в городе до 17:00 могут быть слышны выстрелы. И добавил, что в городе все спокойно.Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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РИА Новости Крым
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севастополь, михаил развожаев, учения, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
Стрельба слышна в Севастополе – власти объяснили причину

В районе Северного и Южного молов в Севастополе флот тренируется уничтожать диверсантов

16:18 11.08.2024 (обновлено: 16:34 11.08.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 11.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ,11 авг - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота в воскресенье проводят тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения, предупредил жителей и гостей Севастополя губернатор Михаил Развожаев.
По его данным, в городе до 17:00 могут быть слышны выстрелы.
"В районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - сообщил он в Telegram.
И добавил, что в городе все спокойно.
Вооруженные силы РФ регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
 
СевастопольМихаил РазвожаевУченияАрмия и флотЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Безопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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