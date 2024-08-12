https://crimea.ria.ru/20240812/v-novorossiyske-budut-uchitsya-otrazhat-napadenie-bpla-i-morskikh-dronov--1139529373.html

В Новороссийске будут учиться отражать нападение БПЛА и морских дронов

В Новороссийске будут учиться отражать нападение БПЛА и морских дронов - РИА Новости Крым, 12.08.2024

В Новороссийске будут учиться отражать нападение БПЛА и морских дронов

В акватории морского порта Новороссийска в понедельник пройдут военные учения, будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредила пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 12.08.2024

2024-08-12T10:00

2024-08-12T10:00

2024-08-12T10:00

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краснодарский край

новости

новороссийск

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска в понедельник пройдут военные учения, будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредила пресс-служба администрации города.Во время учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, выполнять практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации.На военно-морской базе в Новороссийске регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения БЭК и дронов. Так, в минувший понедельник в течение дня в акватории Новороссийска также проходили военные учения. Кроме того, ВС РФ регулярно проводят учения в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске будут греметь взрывыСтрельба слышна в Севастополе – власти объяснили причинуВ Керчи будут стрелять

россия

краснодарский край

новороссийск

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россия, краснодарский край, новости, новороссийск, учения, безопасность