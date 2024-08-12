Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске будут учиться отражать нападение БПЛА и морских дронов - РИА Новости Крым, 12.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240812/v-novorossiyske-budut-uchitsya-otrazhat-napadenie-bpla-i-morskikh-dronov--1139529373.html
В Новороссийске будут учиться отражать нападение БПЛА и морских дронов
В Новороссийске будут учиться отражать нападение БПЛА и морских дронов - РИА Новости Крым, 12.08.2024
В Новороссийске будут учиться отражать нападение БПЛА и морских дронов
В акватории морского порта Новороссийска в понедельник пройдут военные учения, будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредила пресс-служба администрации... РИА Новости Крым, 12.08.2024
2024-08-12T10:00
2024-08-12T10:00
россия
краснодарский край
новости
новороссийск
учения
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121447563_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5fc064743abcc9be2c44761e1619d90c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска в понедельник пройдут военные учения, будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредила пресс-служба администрации города.Во время учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, выполнять практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации.На военно-морской базе в Новороссийске регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения БЭК и дронов. Так, в минувший понедельник в течение дня в акватории Новороссийска также проходили военные учения. Кроме того, ВС РФ регулярно проводят учения в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.Читайте также на РИА Новости Крым:В Новороссийске будут греметь взрывыСтрельба слышна в Севастополе – власти объяснили причинуВ Керчи будут стрелять
россия
краснодарский край
новороссийск
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0b/11/1121447563_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_992c06f866c1a36c6a43b762257338e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, краснодарский край, новости, новороссийск, учения, безопасность
В Новороссийске будут учиться отражать нападение БПЛА и морских дронов

В Новороссийске военные отработают отражение нападения БПЛА и безэкипажных катеров

10:00 12.08.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Новороссийск
Город Новороссийск - РИА Новости, 1920, 12.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ,12 авг - РИА Новости Крым. В акватории морского порта Новороссийска в понедельник пройдут военные учения, будут слышны звуки стрельбы. Об этом предупредила пресс-служба администрации города.
"12 августа с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 спланировано проведение учения с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийск", - говорится в сообщении.
Во время учений военные будут отрабатывать практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников, выполнять практические стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, уточнили в администрации.
На военно-морской базе в Новороссийске регулярно проводятся учения, в том числе по отражению нападения БЭК и дронов. Так, в минувший понедельник в течение дня в акватории Новороссийска также проходили военные учения. Кроме того, ВС РФ регулярно проводят учения в Крыму и Севастополе, поскольку этого требует оперативная обстановка. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Новороссийске будут греметь взрывы
Стрельба слышна в Севастополе – власти объяснили причину
В Керчи будут стрелять
 
РоссияКраснодарский крайНовостиНовороссийскУченияБезопасность
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:29Представились полицейскими и пытали – в Севастополе осуждены вымогатели
12:01Обстановка в Курской области – вывозят жителей из Беловского района
12:00Участники олимпиады "Я – профессионал" из Крыма проходят профконсультации
11:56На ЗАЭС опровергли слухи об эвакуации со станции
11:42Белоусов назвал четыре условия достижения успеха в СВО
11:29Свыше 120 иностранных компаний участвуют в форуме "Армия-2024"
11:09В Севастополе почтили память экипажа АПРК "Курск"
10:43Режим КТО - как это работает и что делать гражданам
10:32Очередь со стороны Керчи растет - обстановка на Крымском мосту сейчас
10:26Киев изобрел доктрину "ядерного устрашения" - Мурадов
10:00В Новороссийске будут учиться отражать нападение БПЛА и морских дронов
09:50Российских летчиков знает весь мир – Аксенов
09:26На Запорожской АЭС после атаки БПЛА изнутри выгорела градирня
09:02Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
08:47В Париже завершились Олимпийские игры
08:33Вся жизнь в искусстве: династия художников из Симферополя
08:04В очередях на Крымском мосту ожидают проезда более 1200 машин
07:46Осторожно осы: аллерголог дала советы на случай укуса
07:41Жителей части Белгородской области перемещают в безопасные места
07:2418 украинских беспилотников атаковали ночью российские регионы
Лента новостейМолния